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Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.06.2023
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 93 единицы боеприпасов, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T00:53
2023-06-20T00:53
2023-06-20T00:53
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
донецк
волноваха
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ДОНЕЦК, 20 июн - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 16 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 93 единицы боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 16 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметра. На горловском один обстрел из РСЗО. На ясиноватском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров. На волновахском один обстрел из РСЗО Himars. На докучаевском один обстрел из артиллерии 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Как отмечает ведомство, всего украинские войска выпустили 93 единицы различных боеприпасов. Под огнем оказались районы семи населенных пунктов ДНР: Донецк, Озеряновка, Ясиноватая, Макеевка, Еленовка, Докучаевск и Волноваха. Ранения различной степени тяжести получили 22 мирных жителя Донецка и Волновахи. По данным представительства, в ранее освобожденной Новопетриковке также погиб ребенок 2016 года рождения. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 35 обстрелов.
https://ria.ru/20230620/donetsk-1879257635.html
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донецкая народная республика, сцкк, донецк, волноваха
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Волноваха
Украинские войска за сутки 16 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 93 единицы боеприпасов