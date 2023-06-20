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Лидия Михеева стала главой Общественной палаты в восьмом составе - РИА Новости, 20.06.2023
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11:19 20.06.2023 (обновлено: 11:27 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/obschestvo-1879299294.html
Лидия Михеева стала главой Общественной палаты в восьмом составе
Лидия Михеева стала главой Общественной палаты в восьмом составе - РИА Новости, 20.06.2023
Лидия Михеева стала главой Общественной палаты в восьмом составе
Лидия Михеева переизбрана секретарем Общественной палаты РФ членами восьмого состава, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:19
2023-06-20T11:27
россия
лидия михеева
дмитрий киселев
общество
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Лидия Михеева переизбрана секретарем Общественной палаты РФ членами восьмого состава, передает корреспондент РИА Новости. Членами нового состава Общественной палаты РФ Лидия Михеева переизбрана на пост секретаря единогласно. Первым заместителем секретаря ОП в новом составе стал вновь Вячеслав Бочаров, заместителями стали: Александр Галушка и Владислав Гриб, Александр Школьник."Спасибо за доверие. Сразу хочу перейти к делу, здесь в этом зале значительно обновленный состав Общественной палаты РФ, 68 новых членов", - сказала Михеева после переизбрания на пост. Она выразила надежду, что у коллег будут новые проекты и вдохновляющие направления. Ранее на сайте ОП РФ сообщалось, что в восьмой состав Общественной палаты уделит особое внимание освещению специальной военной операции и жизни новых регионов России. Так, впервые в ОП РФ вошли генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, блогер Дмитрий Гоблин Пучков и секретарь Союза журналистов России, а также медиаменеджер Екатерина Агранович, дочь командира роты батальона "Спарта" Александра Аграновича, ведущая популярный телеграм-канал "Катруся", ставшая самым молодым членом палаты. Также планируется усилить работу с волонтерскими, благотворительными и молодежными сообществами. Впервые в качестве членов палаты ею займутся заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Матвей Масальцев, председатель Общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта "Улицы России" Валентин Работенко, председатель Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" Дмитрий Пекуровский и руководитель движения Extreme Team Иван Шмонин. В фокусе внимания палаты останутся и другие важнейшие направления общественной деятельности — экспертиза проектов нормативно-правовых актов, наблюдение за голосованием, экология, демография, сохранение межнационального мира и согласия, образование и просветительская деятельность, здравоохранение, культура, экономика, общественный контроль за развитием инфраструктуры.
https://ria.ru/20230617/kiselev-1878918389.html
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россия, лидия михеева, дмитрий киселев, общество
Россия, Лидия Михеева, Дмитрий Киселев, Общество
Лидия Михеева стала главой Общественной палаты в восьмом составе

Лидия Михеева переизбрана секретарем Общественной палаты членами восьмого состава

© Фото : предоставлено пресс-службой Общественной палаты РФГлава Общественной палаты РФ Лидия Михеева
Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой Общественной палаты РФ
Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Лидия Михеева переизбрана секретарем Общественной палаты РФ членами восьмого состава, передает корреспондент РИА Новости.
Членами нового состава Общественной палаты РФ Лидия Михеева переизбрана на пост секретаря единогласно. Первым заместителем секретаря ОП в новом составе стал вновь Вячеслав Бочаров, заместителями стали: Александр Галушка и Владислав Гриб, Александр Школьник.
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"Спасибо за доверие. Сразу хочу перейти к делу, здесь в этом зале значительно обновленный состав Общественной палаты РФ, 68 новых членов", - сказала Михеева после переизбрания на пост.
Она выразила надежду, что у коллег будут новые проекты и вдохновляющие направления.
Ранее на сайте ОП РФ сообщалось, что в восьмой состав Общественной палаты уделит особое внимание освещению специальной военной операции и жизни новых регионов России. Так, впервые в ОП РФ вошли генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, блогер Дмитрий Гоблин Пучков и секретарь Союза журналистов России, а также медиаменеджер Екатерина Агранович, дочь командира роты батальона "Спарта" Александра Аграновича, ведущая популярный телеграм-канал "Катруся", ставшая самым молодым членом палаты.
Также планируется усилить работу с волонтерскими, благотворительными и молодежными сообществами. Впервые в качестве членов палаты ею займутся заместитель председателя совета Ассоциации волонтерских центров Матвей Масальцев, председатель Общероссийской общественной организации уличной культуры и спорта "Улицы России" Валентин Работенко, председатель Общероссийской молодежной общественной организации "Российский союз сельской молодежи" Дмитрий Пекуровский и руководитель движения Extreme Team Иван Шмонин.
В фокусе внимания палаты останутся и другие важнейшие направления общественной деятельности — экспертиза проектов нормативно-правовых актов, наблюдение за голосованием, экология, демография, сохранение межнационального мира и согласия, образование и просветительская деятельность, здравоохранение, культура, экономика, общественный контроль за развитием инфраструктуры.
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