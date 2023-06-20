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В Омске во время сильного ветра обрушилась часть балкона в высотке - РИА Новости, 20.06.2023
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20:21 20.06.2023 (обновлено: 20:35 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/obrushenie-1879442290.html
В Омске во время сильного ветра обрушилась часть балкона в высотке
В Омске во время сильного ветра обрушилась часть балкона в высотке - РИА Новости, 20.06.2023
В Омске во время сильного ветра обрушилась часть балкона в высотке
Во время сильного ветра в Омске произошло обрушение части кирпичной кладки балкона на седьмом этаже многоквартирного дома, рассказали в пресс-службе областной... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T20:21
2023-06-20T20:35
происшествия
омск
омская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОМСК, 20 июн - РИА Новости. Во время сильного ветра в Омске произошло обрушение части кирпичной кладки балкона на седьмом этаже многоквартирного дома, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Инцидент произошел около 17.00 (14.00 мск) на улице Транссибирская в Омске. "Произошло частичное обрушение кирпичной кладки лоджии, расположенной на седьмом этаже дома 6/1 по улице Транссибирская в Омске. В результате никто не пострадал", - рассказали в пресс-службе ведомства. На место выехал первый заместитель прокурора Омска Павел Данченко. Прокуратура организовала проверку в связи со случившемся. "Трещины и иные повреждения на доме отсутствуют. Специалисты МЧС провели мероприятия по укреплению оконных конструкций к несущим элементам, сотрудники ТСЖ содействовали в работах. После улучшения погодных условий работы по реконструкции кирпичной кладки будут продолжены", - пояснили в пресс-службе правительства Омской области. В Омске и области на протяжении двух дней наблюдается ухудшение погодных условий и сильный ветер порывами до 24-25 метров в секунду.
https://ria.ru/20230601/delo-1875518477.html
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происшествия, омск, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тсж
Происшествия, Омск, Омская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ТСЖ
В Омске во время сильного ветра обрушилась часть балкона в высотке

В Омске во время сильного ветра обрушилась часть балкона на седьмом этаже в высотке

© Фото : Прокуратура Омской области / TelegramОбрушения части лоджии многоквартирного дома на Транссибирской улице в Омске
Обрушения части лоджии многоквартирного дома на Транссибирской улице в Омске - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : Прокуратура Омской области / Telegram
Обрушения части лоджии многоквартирного дома на Транссибирской улице в Омске. Архивное фото
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ОМСК, 20 июн - РИА Новости. Во время сильного ветра в Омске произошло обрушение части кирпичной кладки балкона на седьмом этаже многоквартирного дома, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Инцидент произошел около 17.00 (14.00 мск) на улице Транссибирская в Омске.
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"Произошло частичное обрушение кирпичной кладки лоджии, расположенной на седьмом этаже дома 6/1 по улице Транссибирская в Омске. В результате никто не пострадал", - рассказали в пресс-службе ведомства.
На место выехал первый заместитель прокурора Омска Павел Данченко. Прокуратура организовала проверку в связи со случившемся.
"Трещины и иные повреждения на доме отсутствуют. Специалисты МЧС провели мероприятия по укреплению оконных конструкций к несущим элементам, сотрудники ТСЖ содействовали в работах. После улучшения погодных условий работы по реконструкции кирпичной кладки будут продолжены", - пояснили в пресс-службе правительства Омской области.
В Омске и области на протяжении двух дней наблюдается ухудшение погодных условий и сильный ветер порывами до 24-25 метров в секунду.
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ПроисшествияОмскОмская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТСЖ
 
 
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