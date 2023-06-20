https://ria.ru/20230620/obrushenie-1879442290.html

В Омске во время сильного ветра обрушилась часть балкона в высотке

В Омске во время сильного ветра обрушилась часть балкона в высотке - РИА Новости, 20.06.2023

В Омске во время сильного ветра обрушилась часть балкона в высотке

Во время сильного ветра в Омске произошло обрушение части кирпичной кладки балкона на седьмом этаже многоквартирного дома, рассказали в пресс-службе областной... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T20:21

2023-06-20T20:21

2023-06-20T20:35

происшествия

омск

омская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

тсж

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ОМСК, 20 июн - РИА Новости. Во время сильного ветра в Омске произошло обрушение части кирпичной кладки балкона на седьмом этаже многоквартирного дома, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Инцидент произошел около 17.00 (14.00 мск) на улице Транссибирская в Омске. "Произошло частичное обрушение кирпичной кладки лоджии, расположенной на седьмом этаже дома 6/1 по улице Транссибирская в Омске. В результате никто не пострадал", - рассказали в пресс-службе ведомства. На место выехал первый заместитель прокурора Омска Павел Данченко. Прокуратура организовала проверку в связи со случившемся. "Трещины и иные повреждения на доме отсутствуют. Специалисты МЧС провели мероприятия по укреплению оконных конструкций к несущим элементам, сотрудники ТСЖ содействовали в работах. После улучшения погодных условий работы по реконструкции кирпичной кладки будут продолжены", - пояснили в пресс-службе правительства Омской области. В Омске и области на протяжении двух дней наблюдается ухудшение погодных условий и сильный ветер порывами до 24-25 метров в секунду.

https://ria.ru/20230601/delo-1875518477.html

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омск

омская область

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происшествия, омск, омская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), тсж