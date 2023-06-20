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Киев при обменах дает приоритет "азовцам", игнорируя раненых бойцов - РИА Новости, 20.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:12 20.06.2023 (обновлено: 10:00 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/obmen-1879263772.html
Киев при обменах дает приоритет "азовцам", игнорируя раненых бойцов
Киев при обменах дает приоритет "азовцам", игнорируя раненых бойцов - РИА Новости, 20.06.2023
Киев при обменах дает приоритет "азовцам", игнорируя раненых бойцов
В Киеве поделили своих военнопленных на категории по приоритетности обмена на россиян: в первую очередь переговорщикам предписано возвращать боеспособных солдат РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T04:12
2023-06-20T10:00
специальная военная операция на украине
украина
киев
россия
александр смирнов
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 июн — РИА Новости. В Киеве поделили своих военнопленных на категории по приоритетности обмена на россиян: в первую очередь переговорщикам предписано возвращать боеспособных солдат и офицеров "Азова"*, последние в списке — находящиеся в плену простые раненые украинские военные, которые по состоянию здоровья не смогут вернуться в строй.Это следует из письма руководителя "Центра по восстановлению мира" министерства реинтеграции страны Александра Смирнова секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости."По вашему запросу от 28.04.2023 № 223/1/4212 сообщаем, что с целью повышения эффективности комплектования подразделений ВСУ за счет возвращенных из плена военнослужащих, в том числе имеющих дефицитные военно-учетные специальности (далее — ВУС), указанные в письме Генерального штаба ВСУ от 20.04.2023 № 300/1/C/3886, предлагаем ввести следующий порядок обмена военнопленными в зависимости от их приоритетности для нужд ВСУ: a) военнослужащие воинской части 3057 Национальной гвардии Украины (в состав этой части входит отряд особого назначения "Азов"*. — Прим. ред.)", — указано в письме.Следом приоритет отдается офицерам подразделений сухопутных войск, ракетных войск и артиллерии, ВВС, военно-морских сил, морской пехоты, ПВО.Третьими в списке значатся "лица рядового, сержантского и старшинского состава" — специалисты-ракетчики, танкисты, военные моряки и морские пехотинцы, инженеры, связисты. В четвертую очередь — "лица офицерского, рядового, сержантского и старшинского состава с другими ВУС, не имеющие ранений и травм, которые будут препятствовать дальнейшему прохождению военной службы".И лишь самыми последними киевский режим включает в списки на обмен военнопленных, потерявших способность воевать — "офицерского, рядового, сержантского и старшинского состава, имеющие ранения и травмы, которые будут препятствовать дальнейшему прохождению военной службы".В целом список дефицитных для ВСУ специальностей украинских пленных, подлежащих приоритетному обмену, совпадает с перечнем дефицитных военно-учетных специальностей, наличие которых не позволяет выдать работнику бронь от мобилизации (письмо украинского генштаба от 20 апреля 2023 года № 300/1/С/3886).Ранее украинские и западные СМИ неоднократно сообщали о серьезной нехватке личного состава в ВСУ из-за огромных потерь, в связи с чем во многих городах и селах страны проводят облавы на мужчин призывного возраста. Эту информацию подтверждали и украинские военнопленные.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230617/plennye-1878919518.html
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украина, киев, россия, александр смирнов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Киев, Россия, Александр Смирнов, Вооруженные силы Украины
Киев при обменах дает приоритет "азовцам", игнорируя раненых бойцов

Обнародован документ с предписанием Киева при обмене в первую очередь возвращать "азовцев"

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПункт временного содержания украинских военнопленных
Пункт временного содержания украинских военнопленных - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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Пункт временного содержания украинских военнопленных. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 июн — РИА Новости. В Киеве поделили своих военнопленных на категории по приоритетности обмена на россиян: в первую очередь переговорщикам предписано возвращать боеспособных солдат и офицеров "Азова"*, последние в списке — находящиеся в плену простые раненые украинские военные, которые по состоянию здоровья не смогут вернуться в строй.
Это следует из письма руководителя "Центра по восстановлению мира" министерства реинтеграции страны Александра Смирнова секретарю координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Дмитрию Усову, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
"По вашему запросу от 28.04.2023 № 223/1/4212 сообщаем, что с целью повышения эффективности комплектования подразделений ВСУ за счет возвращенных из плена военнослужащих, в том числе имеющих дефицитные военно-учетные специальности (далее — ВУС), указанные в письме Генерального штаба ВСУ от 20.04.2023 № 300/1/C/3886, предлагаем ввести следующий порядок обмена военнопленными в зависимости от их приоритетности для нужд ВСУ: a) военнослужащие воинской части 3057 Национальной гвардии Украины (в состав этой части входит отряд особого назначения "Азов"*. — Прим. ред.)", — указано в письме.
Следом приоритет отдается офицерам подразделений сухопутных войск, ракетных войск и артиллерии, ВВС, военно-морских сил, морской пехоты, ПВО.
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Третьими в списке значатся "лица рядового, сержантского и старшинского состава" — специалисты-ракетчики, танкисты, военные моряки и морские пехотинцы, инженеры, связисты.
В четвертую очередь — "лица офицерского, рядового, сержантского и старшинского состава с другими ВУС, не имеющие ранений и травм, которые будут препятствовать дальнейшему прохождению военной службы".
И лишь самыми последними киевский режим включает в списки на обмен военнопленных, потерявших способность воевать — "офицерского, рядового, сержантского и старшинского состава, имеющие ранения и травмы, которые будут препятствовать дальнейшему прохождению военной службы".
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В целом список дефицитных для ВСУ специальностей украинских пленных, подлежащих приоритетному обмену, совпадает с перечнем дефицитных военно-учетных специальностей, наличие которых не позволяет выдать работнику бронь от мобилизации (письмо украинского генштаба от 20 апреля 2023 года № 300/1/С/3886).
Ранее украинские и западные СМИ неоднократно сообщали о серьезной нехватке личного состава в ВСУ из-за огромных потерь, в связи с чем во многих городах и селах страны проводят облавы на мужчин призывного возраста. Эту информацию подтверждали и украинские военнопленные.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаКиевРоссияАлександр СмирновВооруженные силы Украины
 
 
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