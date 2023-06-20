https://ria.ru/20230620/nato-1879367635.html

Лавров предположил, что НАТО желает воевать на Украине

Лавров предположил, что НАТО желает воевать на Украине - РИА Новости, 20.06.2023

Лавров предположил, что НАТО желает воевать на Украине

Если НАТО заявляет о том, что они против заморозки конфликта на Украине, значит, они хотят воевать, Москва к этому готова, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T15:14

2023-06-20T15:14

2023-06-20T15:48

специальная военная операция на украине

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сергей лавров

нато

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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Если НАТО заявляет о том, что они против заморозки конфликта на Украине, значит, они хотят воевать, Москва к этому готова, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если НАТО, устами Столтенберга в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, значит они хотят воевать, ну, пусть воюют, мы к этому готовы", - сказал он в ходе пресс-подхода.Министр добавил, что в РФ "давно уже поняли цели НАТО в ситуации вокруг Украины. Эти цели формировались долгие годы после госпереворота. Сейчас НАТО пытается их реализовать". Он указал, что "это их выбор"."Если они, заявляя при том, что они не ведут войну против России, на самом деле делают ровно это, признавая, что без накачивания украинского режима оружием, без предоставления разведывательных данных информации со спутников, целеполагания, украинская ситуация давно бы уже завершилась, ну, это фактически признание того, что они являются прямым участником объявленной против России гибридной, да горячей войны", - указал Лаврова.Министр также заметил, что "постепенно, по крайней мере, у некоторых политиков, у некоторых политологов, экспертов на Западе наблюдается протрезвление и понимание и истинных причин происходящего, и того, что на самом деле происходит на земле, как говорится".

https://ria.ru/20230619/nato-1879204393.html

https://ria.ru/20230620/kontrnastuplenie-1879287033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, украина, россия, сергей лавров, нато, ситуация в днр и лнр