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Лавров предположил, что НАТО желает воевать на Украине - РИА Новости, 20.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 20.06.2023 (обновлено: 15:48 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/nato-1879367635.html
Лавров предположил, что НАТО желает воевать на Украине
Лавров предположил, что НАТО желает воевать на Украине - РИА Новости, 20.06.2023
Лавров предположил, что НАТО желает воевать на Украине
Если НАТО заявляет о том, что они против заморозки конфликта на Украине, значит, они хотят воевать, Москва к этому готова, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:14
2023-06-20T15:48
специальная военная операция на украине
безопасность
украина
россия
сергей лавров
нато
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Если НАТО заявляет о том, что они против заморозки конфликта на Украине, значит, они хотят воевать, Москва к этому готова, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если НАТО, устами Столтенберга в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, значит они хотят воевать, ну, пусть воюют, мы к этому готовы", - сказал он в ходе пресс-подхода.Министр добавил, что в РФ "давно уже поняли цели НАТО в ситуации вокруг Украины. Эти цели формировались долгие годы после госпереворота. Сейчас НАТО пытается их реализовать". Он указал, что "это их выбор"."Если они, заявляя при том, что они не ведут войну против России, на самом деле делают ровно это, признавая, что без накачивания украинского режима оружием, без предоставления разведывательных данных информации со спутников, целеполагания, украинская ситуация давно бы уже завершилась, ну, это фактически признание того, что они являются прямым участником объявленной против России гибридной, да горячей войны", - указал Лаврова.Министр также заметил, что "постепенно, по крайней мере, у некоторых политиков, у некоторых политологов, экспертов на Западе наблюдается протрезвление и понимание и истинных причин происходящего, и того, что на самом деле происходит на земле, как говорится".
https://ria.ru/20230619/nato-1879204393.html
https://ria.ru/20230620/kontrnastuplenie-1879287033.html
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безопасность, украина, россия, сергей лавров, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Россия, Сергей Лавров, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Лавров предположил, что НАТО желает воевать на Украине

Лавров: позиция НАТО против заморозки на Украине означает желание альянса воевать

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Если НАТО заявляет о том, что они против заморозки конфликта на Украине, значит, они хотят воевать, Москва к этому готова, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если НАТО, устами Столтенберга в очередной раз заявляет о том, что они против заморозки, как они выражаются, конфликта на Украине, значит они хотят воевать, ну, пусть воюют, мы к этому готовы", - сказал он в ходе пресс-подхода.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг перед встречей с министрами обороны ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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Министр добавил, что в РФ "давно уже поняли цели НАТО в ситуации вокруг Украины. Эти цели формировались долгие годы после госпереворота. Сейчас НАТО пытается их реализовать". Он указал, что "это их выбор".
"Если они, заявляя при том, что они не ведут войну против России, на самом деле делают ровно это, признавая, что без накачивания украинского режима оружием, без предоставления разведывательных данных информации со спутников, целеполагания, украинская ситуация давно бы уже завершилась, ну, это фактически признание того, что они являются прямым участником объявленной против России гибридной, да горячей войны", - указал Лаврова.
Министр также заметил, что "постепенно, по крайней мере, у некоторых политиков, у некоторых политологов, экспертов на Западе наблюдается протрезвление и понимание и истинных причин происходящего, и того, что на самом деле происходит на земле, как говорится".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаРоссияСергей ЛавровНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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