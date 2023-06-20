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Участника батальона "Айдар"* Мурыгу приговорили к 16 годам колонии - РИА Новости, 20.06.2023
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10:51 20.06.2023 (обновлено: 15:21 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/muryga-1879291757.html
Участника батальона "Айдар"* Мурыгу приговорили к 16 годам колонии
Участника батальона "Айдар"* Мурыгу приговорили к 16 годам колонии - РИА Новости, 20.06.2023
Участника батальона "Айдар"* Мурыгу приговорили к 16 годам колонии
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам лишения свободы Дениса Мурыгу, участвовавшего в незаконном вооруженном формировании —... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:51
2023-06-20T15:21
ростов-на-дону
общество
батальон "айдар"
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн — РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам лишения свободы Дениса Мурыгу, участвовавшего в незаконном вооруженном формировании — украинском батальоне "Айдар"*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Мурыге 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сказал председательствующий по делу судья.По версии следствия, в начале 2015 года Мурыга вступил в батальон "Айдар"*. Пройдя обучение, он приступил к выполнению обязанностей, начав с охраны лагеря батальона на разных территориях. Позже, как утверждал источник РИА Новости, он стал заместителем командира "Айдара" в Лисичанске. В марте того же года Мурыга был в составе группы айдаровцев, которые подорвали мост в ЛНР. Эти действия привели к гибели людей.Фигуранта дела задержали в апреле 2022 года при попытке въехать в Россию в потоке беженцев. Ему инкриминируют статьи УК об участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Мурыга имеет как российское, так и украинское гражданство.В начале ноября прошлого года суд приступил к слушанию дела по существу. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. В ходе прений по делу прокурор просил суд назначить ему 18 лет исправительной колонии строгого режима, адвокат запрашивал ему минимальный срок.Ранее Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20221122/aydar-1833389376.html
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ростов-на-дону, общество, батальон "айдар", происшествия
Ростов-на-Дону, Общество, Батальон "Айдар", Происшествия
Участника батальона "Айдар"* Мурыгу приговорили к 16 годам колонии

Суд приговорил к 16 годам колонии участника украинского батальона "Айдар" Дениса Мурыгу

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗаместитель командира украинского батальона "Айдар" (запрещенная в РФ экстремистская организация) Денис Мурыга во время оглашения приговора в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 20 июня 2023
Заместитель командира украинского батальона Айдар (запрещенная в РФ экстремистская организация) Денис Мурыга во время оглашения приговора в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 20 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Заместитель командира украинского батальона "Айдар" (запрещенная в РФ экстремистская организация) Денис Мурыга во время оглашения приговора в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 20 июня 2023
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн — РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам лишения свободы Дениса Мурыгу, участвовавшего в незаконном вооруженном формировании — украинском батальоне "Айдар"*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Мурыге 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сказал председательствующий по делу судья.
По версии следствия, в начале 2015 года Мурыга вступил в батальон "Айдар"*. Пройдя обучение, он приступил к выполнению обязанностей, начав с охраны лагеря батальона на разных территориях. Позже, как утверждал источник РИА Новости, он стал заместителем командира "Айдара" в Лисичанске. В марте того же года Мурыга был в составе группы айдаровцев, которые подорвали мост в ЛНР. Эти действия привели к гибели людей.
Фигуранта дела задержали в апреле 2022 года при попытке въехать в Россию в потоке беженцев. Ему инкриминируют статьи УК об участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Мурыга имеет как российское, так и украинское гражданство.
Заместитель командира украинского батальона Айдар* Денис Мурыга в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
Экс-боец "Айдара" рассказал об участии Мурыги в подрыве моста в Лисичанске
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В начале ноября прошлого года суд приступил к слушанию дела по существу. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. В ходе прений по делу прокурор просил суд назначить ему 18 лет исправительной колонии строгого режима, адвокат запрашивал ему минимальный срок.
Ранее Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Сотрудник Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
СК обнаружил в ЛНР пыточную тюрьму нацбата "Айдар"
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Ростов-на-ДонуОбществоБатальон "Айдар"Происшествия
 
 
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