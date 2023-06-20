https://ria.ru/20230620/muryga-1879291757.html
Участника батальона "Айдар"* Мурыгу приговорили к 16 годам колонии
Участника батальона "Айдар"* Мурыгу приговорили к 16 годам колонии - РИА Новости, 20.06.2023
Участника батальона "Айдар"* Мурыгу приговорили к 16 годам колонии
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам лишения свободы Дениса Мурыгу, участвовавшего в незаконном вооруженном формировании —... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:51
2023-06-20T10:51
2023-06-20T15:21
ростов-на-дону
общество
батальон "айдар"
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн — РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам лишения свободы Дениса Мурыгу, участвовавшего в незаконном вооруженном формировании — украинском батальоне "Айдар"*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Мурыге 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сказал председательствующий по делу судья.По версии следствия, в начале 2015 года Мурыга вступил в батальон "Айдар"*. Пройдя обучение, он приступил к выполнению обязанностей, начав с охраны лагеря батальона на разных территориях. Позже, как утверждал источник РИА Новости, он стал заместителем командира "Айдара" в Лисичанске. В марте того же года Мурыга был в составе группы айдаровцев, которые подорвали мост в ЛНР. Эти действия привели к гибели людей.Фигуранта дела задержали в апреле 2022 года при попытке въехать в Россию в потоке беженцев. Ему инкриминируют статьи УК об участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Мурыга имеет как российское, так и украинское гражданство.В начале ноября прошлого года суд приступил к слушанию дела по существу. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. В ходе прений по делу прокурор просил суд назначить ему 18 лет исправительной колонии строгого режима, адвокат запрашивал ему минимальный срок.Ранее Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20221122/aydar-1833389376.html
https://ria.ru/20221005/donbass-1821659581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, общество, батальон "айдар", происшествия
Ростов-на-Дону, Общество, Батальон "Айдар", Происшествия
Участника батальона "Айдар"* Мурыгу приговорили к 16 годам колонии
Суд приговорил к 16 годам колонии участника украинского батальона "Айдар" Дениса Мурыгу
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн — РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам лишения свободы Дениса Мурыгу, участвовавшего в незаконном вооруженном формировании — украинском батальоне "Айдар"*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Мурыге 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сказал председательствующий по делу судья.
По версии следствия, в начале 2015 года Мурыга вступил в батальон "Айдар"*. Пройдя обучение, он приступил к выполнению обязанностей, начав с охраны лагеря батальона на разных территориях. Позже, как утверждал источник РИА Новости, он стал заместителем командира "Айдара" в Лисичанске
. В марте того же года Мурыга был в составе группы айдаровцев, которые подорвали мост в ЛНР
. Эти действия привели к гибели людей.
Фигуранта дела задержали в апреле 2022 года при попытке въехать в Россию
в потоке беженцев. Ему инкриминируют статьи УК об участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Мурыга имеет как российское, так и украинское гражданство.
Экс-боец "Айдара" рассказал об участии Мурыги в подрыве моста в Лисичанске
В начале ноября прошлого года суд приступил к слушанию дела по существу. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. В ходе прений по делу прокурор просил суд назначить ему 18 лет исправительной колонии строгого режима, адвокат запрашивал ему минимальный срок.
Ранее Росфинмониторинг
включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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