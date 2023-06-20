https://ria.ru/20230620/muryga-1879291757.html

Участника батальона "Айдар"* Мурыгу приговорили к 16 годам колонии

Участника батальона "Айдар"* Мурыгу приговорили к 16 годам колонии - РИА Новости, 20.06.2023

Участника батальона "Айдар"* Мурыгу приговорили к 16 годам колонии

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам лишения свободы Дениса Мурыгу, участвовавшего в незаконном вооруженном формировании —... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T10:51

2023-06-20T10:51

2023-06-20T15:21

ростов-на-дону

общество

батальон "айдар"

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июн — РИА Новости. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 16 годам лишения свободы Дениса Мурыгу, участвовавшего в незаконном вооруженном формировании — украинском батальоне "Айдар"*, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."По совокупности преступлений путем частичного сложения назначить Мурыге 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — сказал председательствующий по делу судья.По версии следствия, в начале 2015 года Мурыга вступил в батальон "Айдар"*. Пройдя обучение, он приступил к выполнению обязанностей, начав с охраны лагеря батальона на разных территориях. Позже, как утверждал источник РИА Новости, он стал заместителем командира "Айдара" в Лисичанске. В марте того же года Мурыга был в составе группы айдаровцев, которые подорвали мост в ЛНР. Эти действия привели к гибели людей.Фигуранта дела задержали в апреле 2022 года при попытке въехать в Россию в потоке беженцев. Ему инкриминируют статьи УК об участии в незаконном вооруженном формировании и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Мурыга имеет как российское, так и украинское гражданство.В начале ноября прошлого года суд приступил к слушанию дела по существу. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. В ходе прений по делу прокурор просил суд назначить ему 18 лет исправительной колонии строгого режима, адвокат запрашивал ему минимальный срок.Ранее Росфинмониторинг включил Мурыгу в перечень террористов и экстремистов. Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в Сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20221122/aydar-1833389376.html

https://ria.ru/20221005/donbass-1821659581.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ростов-на-дону, общество, батальон "айдар", происшествия