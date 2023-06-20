https://ria.ru/20230620/mtsd-1879277015.html
У станции МЦД-4 "Минская" в Москве стартовал второй этап благоустройства
У станции МЦД-4 "Минская" в Москве стартовал второй этап благоустройства - РИА Новости, 20.06.2023
У станции МЦД-4 "Минская" в Москве стартовал второй этап благоустройства
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территорий возле станции МЦД-4 "Минская" на западе столицы, сообщил... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T09:05
2023-06-20T09:05
2023-06-20T09:05
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795389642_0:0:1422:800_1920x0_80_0_0_591fb62c1e36fa4d85e7624db3d1e477.jpg
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территорий возле станции МЦД-4 "Минская" на западе столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Реализация проекта позволит улучшить пешеходную и транспортную доступность этой станции, создать комфортные общественные пространства для местных жителей и посетителей Парка Победы на Поклонной горе. В рамках первого этапа уже расширили и отремонтировали тротуары на улице Минская, в настоящее время завершаем мероприятия по организации парковки под эстакадой проспекта Генерала Дорохова на пересечении с улицей Минской", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Организованы безопасные проходы для пешеходов. "В этом году приведем в порядок территорию между Минской улицей, линией железной дороги Киевского направления и улицей Поклонная, там появится прогулочное пространство с экотропами из террасной доски, современным освещением и лавочками. Заменим асфальт на проезжей части улицы Минской, установим более 30 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, наземные переходы оборудуем опорами контрастного освещения", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе проведут озеленение - на прилегающей к станции территории разобьют 12 тысяч квадратных метров газона. Завершить благоустройство планируется до конца этого года.
https://realty.ria.ru/20230619/kapremont-1879062098.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795389642_74:0:1141:800_1920x0_80_0_0_edb92ed06f54444f9d9a5f3342ca53cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территорий возле станции МЦД-4 "Минская" на западе столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Реализация проекта позволит улучшить пешеходную и транспортную доступность этой станции, создать комфортные общественные пространства для местных жителей и посетителей Парка Победы на Поклонной горе. В рамках первого этапа уже расширили и отремонтировали тротуары на улице Минская, в настоящее время завершаем мероприятия по организации парковки под эстакадой проспекта Генерала Дорохова на пересечении с улицей Минской", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Организованы безопасные проходы для пешеходов.
"В этом году приведем в порядок территорию между Минской улицей, линией железной дороги Киевского направления и улицей Поклонная, там появится прогулочное пространство с экотропами из террасной доски, современным освещением и лавочками. Заменим асфальт на проезжей части улицы Минской, установим более 30 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, наземные переходы оборудуем опорами контрастного освещения", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе проведут озеленение - на прилегающей к станции территории разобьют 12 тысяч квадратных метров газона. Завершить благоустройство планируется до конца этого года.
Капремонт дома 1970 года постройки в Вешняках завершится в 2023 году