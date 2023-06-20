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У станции МЦД-4 "Минская" в Москве стартовал второй этап благоустройства - РИА Новости, 20.06.2023
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09:05 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/mtsd-1879277015.html
У станции МЦД-4 "Минская" в Москве стартовал второй этап благоустройства
У станции МЦД-4 "Минская" в Москве стартовал второй этап благоустройства - РИА Новости, 20.06.2023
У станции МЦД-4 "Минская" в Москве стартовал второй этап благоустройства
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территорий возле станции МЦД-4 "Минская" на западе столицы, сообщил... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T09:05
2023-06-20T09:05
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территорий возле станции МЦД-4 "Минская" на западе столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Реализация проекта позволит улучшить пешеходную и транспортную доступность этой станции, создать комфортные общественные пространства для местных жителей и посетителей Парка Победы на Поклонной горе. В рамках первого этапа уже расширили и отремонтировали тротуары на улице Минская, в настоящее время завершаем мероприятия по организации парковки под эстакадой проспекта Генерала Дорохова на пересечении с улицей Минской", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Организованы безопасные проходы для пешеходов. "В этом году приведем в порядок территорию между Минской улицей, линией железной дороги Киевского направления и улицей Поклонная, там появится прогулочное пространство с экотропами из террасной доски, современным освещением и лавочками. Заменим асфальт на проезжей части улицы Минской, установим более 30 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, наземные переходы оборудуем опорами контрастного освещения", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе проведут озеленение - на прилегающей к станции территории разобьют 12 тысяч квадратных метров газона. Завершить благоустройство планируется до конца этого года.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

У станции МЦД-4 "Минская" в Москве стартовал второй этап благоустройства

© Фото : М. Мишина / Официальный портал Мэра и Правительства МосквыСтанция Минская
Станция Минская - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : М. Мишина / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
Станция Минская. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили ко второму этапу благоустройства территорий возле станции МЦД-4 "Минская" на западе столицы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Реализация проекта позволит улучшить пешеходную и транспортную доступность этой станции, создать комфортные общественные пространства для местных жителей и посетителей Парка Победы на Поклонной горе. В рамках первого этапа уже расширили и отремонтировали тротуары на улице Минская, в настоящее время завершаем мероприятия по организации парковки под эстакадой проспекта Генерала Дорохова на пересечении с улицей Минской", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Организованы безопасные проходы для пешеходов.
"В этом году приведем в порядок территорию между Минской улицей, линией железной дороги Киевского направления и улицей Поклонная, там появится прогулочное пространство с экотропами из террасной доски, современным освещением и лавочками. Заменим асфальт на проезжей части улицы Минской, установим более 30 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, наземные переходы оборудуем опорами контрастного освещения", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что на финальном этапе проведут озеленение - на прилегающей к станции территории разобьют 12 тысяч квадратных метров газона. Завершить благоустройство планируется до конца этого года.
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