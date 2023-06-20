https://ria.ru/20230620/moshenniki-1879379841.html

Набиуллина: аферисты будут обманывать, пока люди не освоят финграмотность

Набиуллина: аферисты будут обманывать, пока люди не освоят финграмотность - РИА Новости, 20.06.2023

Набиуллина: аферисты будут обманывать, пока люди не освоят финграмотность

Телефонные мошенники продолжат собирать "свою жатву" в России, пока люди не освоят базовые принципы финансовой грамотности, одного "закручивания гаек" со... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T16:05

2023-06-20T16:05

2023-06-20T16:09

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Телефонные мошенники продолжат собирать "свою жатву" в России, пока люди не освоят базовые принципы финансовой грамотности, одного "закручивания гаек" со стороны регулятора здесь недостаточно, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Пока люди не освоят базовые правила осмотрительного поведения, мошенники будут продолжать собирать свою жатву, пользуясь чьей-то доверчивостью и беспечностью", - заявила она, выступая на IX конгрессе "Волонтеров финансового просвещения". Набиуллина добавила, что люди практически ежедневно сталкиваются со звонками мошенников, теряют деньги. "Мы много делаем, делали для того, чтобы такие атаки злоумышленников отбивать, работаем с финансовыми институтами, но здесь одним закручиванием гаек не обойтись", - пояснила глава ЦБ. По данным регулятора, за 2022 год кибермошенники похитили у клиентов банков свыше 14 миллиардов рублей. В первом квартале текущего года ущерб от действий злоумышленников составил 4,5 миллиарда рублей.

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина