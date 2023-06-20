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Набиуллина: аферисты будут обманывать, пока люди не освоят финграмотность - РИА Новости, 20.06.2023
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16:05 20.06.2023 (обновлено: 16:09 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/moshenniki-1879379841.html
Набиуллина: аферисты будут обманывать, пока люди не освоят финграмотность
Набиуллина: аферисты будут обманывать, пока люди не освоят финграмотность - РИА Новости, 20.06.2023
Набиуллина: аферисты будут обманывать, пока люди не освоят финграмотность
Телефонные мошенники продолжат собирать "свою жатву" в России, пока люди не освоят базовые принципы финансовой грамотности, одного "закручивания гаек" со... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T16:05
2023-06-20T16:09
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Телефонные мошенники продолжат собирать "свою жатву" в России, пока люди не освоят базовые принципы финансовой грамотности, одного "закручивания гаек" со стороны регулятора здесь недостаточно, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Пока люди не освоят базовые правила осмотрительного поведения, мошенники будут продолжать собирать свою жатву, пользуясь чьей-то доверчивостью и беспечностью", - заявила она, выступая на IX конгрессе "Волонтеров финансового просвещения". Набиуллина добавила, что люди практически ежедневно сталкиваются со звонками мошенников, теряют деньги. "Мы много делаем, делали для того, чтобы такие атаки злоумышленников отбивать, работаем с финансовыми институтами, но здесь одним закручиванием гаек не обойтись", - пояснила глава ЦБ. По данным регулятора, за 2022 год кибермошенники похитили у клиентов банков свыше 14 миллиардов рублей. В первом квартале текущего года ущерб от действий злоумышленников составил 4,5 миллиарда рублей.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), эльвира набиуллина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Эльвира Набиуллина
Набиуллина: аферисты будут обманывать, пока люди не освоят финграмотность

Набиуллина: мошенники продолжат собирать "свою жатву", пока люди не освоят финграмотность

© Depositphotos.com / shmeljovЛюди, занимающиеся интернет-мошенничеством
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Depositphotos.com / shmeljov
Люди, занимающиеся интернет-мошенничеством. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Телефонные мошенники продолжат собирать "свою жатву" в России, пока люди не освоят базовые принципы финансовой грамотности, одного "закручивания гаек" со стороны регулятора здесь недостаточно, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.
"Пока люди не освоят базовые правила осмотрительного поведения, мошенники будут продолжать собирать свою жатву, пользуясь чьей-то доверчивостью и беспечностью", - заявила она, выступая на IX конгрессе "Волонтеров финансового просвещения".
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Набиуллина добавила, что люди практически ежедневно сталкиваются со звонками мошенников, теряют деньги. "Мы много делаем, делали для того, чтобы такие атаки злоумышленников отбивать, работаем с финансовыми институтами, но здесь одним закручиванием гаек не обойтись", - пояснила глава ЦБ.
По данным регулятора, за 2022 год кибермошенники похитили у клиентов банков свыше 14 миллиардов рублей. В первом квартале текущего года ущерб от действий злоумышленников составил 4,5 миллиарда рублей.
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Эльвира Набиуллина
 
 
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