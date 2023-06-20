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Мошенники стали предлагать россиянам "работу" по оценке отелей на Booking - РИА Новости, 20.06.2023
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Туризм
 
13:40 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/moshenniki-1879277895.html
Мошенники стали предлагать россиянам "работу" по оценке отелей на Booking
Мошенники стали предлагать россиянам "работу" по оценке отелей на Booking - РИА Новости, 20.06.2023
Мошенники стали предлагать россиянам "работу" по оценке отелей на Booking
Мошенники придумали новую уловку для хищения средств у россиян, предлагая за деньги оценить сервис бронирования отелей Booking, сообщила пресс-служба ВТБ. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:40
2023-06-20T13:40
туризм
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туристы
втб
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booking.com
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Мошенники придумали новую уловку для хищения средств у россиян, предлагая за деньги оценить сервис бронирования отелей Booking, сообщила пресс-служба ВТБ. "Злоумышленники используют сервис бронирования отелей как приманку в своем новом гибридном сценарии. Они создают группу в мессенджерах или отправляют смс, в котором предлагают оценивать сервис бронирования отелей и фотографии отелей на сайте Booking", – говорится в сообщении. В тексте указывают ссылку на телеграм-канал, где клиент может более детально обсудить со своим персональным "менеджером" дальнейшие условия "трудоустройства" по оценке отелей.Однако при переходе по объявлению тема корректируется, и потенциальной жертве уже предлагают "помочь онлайн-магазинам" в продажах и обещают крупные доходы – до десятков тысяч рублей в день, рассказали в банке. Злоумышленники отправляют ссылку на фишинговый сайт для прохождения предварительной регистрации с использованием персональных данных. После чего потенциальной жертве предлагается внести определенную сумму на указанный счет, чтобы начать выполнять задания по оценке различных товаров онлайн-магазинов. "В конце каждого "рабочего" дня на счете клиента первоначально инвестированная сумма увеличивается в два или в три раза. Однако вывести "заработанные" деньги не получится, а любые попытки связаться с личным "менеджером" ни к чему не приведут", – предупредили в ВТБ. Как указал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса банка Никита Чугунов, злоумышленники пишут с иностранного номера, используют странные названия аккаунтов и часто формулируют фразы неграмотно.
https://ria.ru/20230615/turtsiya-1878276401.html
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4.7
96
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новости - туризм, туризм, туристы, втб, мошенники, booking.com
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, ВТБ, мошенники, Booking.com
Мошенники стали предлагать россиянам "работу" по оценке отелей на Booking

ВТБ: мошенники стали предлагать россиянам "работу" по оценке отелей на Booking.com

© iStock.com / praetorianphotoДевушка с банковской картой
Девушка с банковской картой - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© iStock.com / praetorianphoto
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Мошенники придумали новую уловку для хищения средств у россиян, предлагая за деньги оценить сервис бронирования отелей Booking, сообщила пресс-служба ВТБ.
"Злоумышленники используют сервис бронирования отелей как приманку в своем новом гибридном сценарии. Они создают группу в мессенджерах или отправляют смс, в котором предлагают оценивать сервис бронирования отелей и фотографии отелей на сайте Booking", – говорится в сообщении.
В тексте указывают ссылку на телеграм-канал, где клиент может более детально обсудить со своим персональным "менеджером" дальнейшие условия "трудоустройства" по оценке отелей.
Однако при переходе по объявлению тема корректируется, и потенциальной жертве уже предлагают "помочь онлайн-магазинам" в продажах и обещают крупные доходы – до десятков тысяч рублей в день, рассказали в банке.
Злоумышленники отправляют ссылку на фишинговый сайт для прохождения предварительной регистрации с использованием персональных данных. После чего потенциальной жертве предлагается внести определенную сумму на указанный счет, чтобы начать выполнять задания по оценке различных товаров онлайн-магазинов.
"В конце каждого "рабочего" дня на счете клиента первоначально инвестированная сумма увеличивается в два или в три раза. Однако вывести "заработанные" деньги не получится, а любые попытки связаться с личным "менеджером" ни к чему не приведут", – предупредили в ВТБ.
Как указал старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса банка Никита Чугунов, злоумышленники пишут с иностранного номера, используют странные названия аккаунтов и часто формулируют фразы неграмотно.
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