Сторонники запрещенной накануне партии "Шор" вышли на "похороны демократии"
Сторонники партии "Шор", запрещенной накануне, вышли на акцию протеста в центре Кишинева
© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкАкция протеста сторонников партии "Шор" в Кишиневе. 20 июня 2023
© Sputnik / Родион Прока
Акция протеста сторонников партии "Шор" в Кишиневе. 20 июня 2023
КИШИНЕВ, 20 июн – РИА Новости. Сторонники молдавской оппозиционной партии "Шор", запрещенной накануне Конституционным судом, вышли во вторник на акцию протеста в центре Кишинева, которая символизирует "похороны демократии" в стране, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие собрались сначала у здания Конституционного суда, который накануне принял решение о запрете партии. Манифестанты принесли с собой цветы гвоздики, венки и гробы как символ того, что демократия "умерла". Они скандировали "Долой Майю Санду", "Долой диктатуру", а в руках держали плакаты с надписями: "Прощай, нет с нами больше демократии", "Майя уничтожила права и свободы граждан Молдовы", "Демократия умерла". После чего они двинулись от Конституционного суда к зданию парламента под духовой оркестр.
В понедельник Конституционный суд Молдавии постановил удовлетворить запрос правительства и признать неконституционной оппозиционную партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".