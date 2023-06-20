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Сторонники запрещенной накануне партии "Шор" вышли на "похороны демократии" - РИА Новости, 20.06.2023
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18:12 20.06.2023 (обновлено: 18:52 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/moldaviya-1879418304.html
Сторонники запрещенной накануне партии "Шор" вышли на "похороны демократии"
Сторонники запрещенной накануне партии "Шор" вышли на "похороны демократии" - РИА Новости, 20.06.2023
Сторонники запрещенной накануне партии "Шор" вышли на "похороны демократии"
Сторонники молдавской оппозиционной партии "Шор", запрещенной накануне Конституционным судом, вышли во вторник на акцию протеста в центре Кишинева, которая... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T18:12
2023-06-20T18:52
в мире
справки
молдавия
кишинев
майя санду
илан шор
марина таубер
шор (партия)
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КИШИНЕВ, 20 июн – РИА Новости. Сторонники молдавской оппозиционной партии "Шор", запрещенной накануне Конституционным судом, вышли во вторник на акцию протеста в центре Кишинева, которая символизирует "похороны демократии" в стране, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие собрались сначала у здания Конституционного суда, который накануне принял решение о запрете партии. Манифестанты принесли с собой цветы гвоздики, венки и гробы как символ того, что демократия "умерла". Они скандировали "Долой Майю Санду", "Долой диктатуру", а в руках держали плакаты с надписями: "Прощай, нет с нами больше демократии", "Майя уничтожила права и свободы граждан Молдовы", "Демократия умерла". После чего они двинулись от Конституционного суда к зданию парламента под духовой оркестр. В понедельник Конституционный суд Молдавии постановил удовлетворить запрос правительства и признать неконституционной оппозиционную партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
https://ria.ru/20230620/shor-1879383040.html
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в мире, справки, молдавия, кишинев, майя санду, илан шор, марина таубер, шор (партия)
В мире, Справки, Молдавия, Кишинев, Майя Санду, Илан Шор, Марина Таубер, Шор (партия)
Сторонники запрещенной накануне партии "Шор" вышли на "похороны демократии"

Сторонники партии "Шор", запрещенной накануне, вышли на акцию протеста в центре Кишинева

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкАкция протеста сторонников партии "Шор" в Кишиневе. 20 июня 2023
Акция протеста сторонников партии Шор в Кишиневе. 20 июня 2023 - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Акция протеста сторонников партии "Шор" в Кишиневе. 20 июня 2023
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КИШИНЕВ, 20 июн – РИА Новости. Сторонники молдавской оппозиционной партии "Шор", запрещенной накануне Конституционным судом, вышли во вторник на акцию протеста в центре Кишинева, которая символизирует "похороны демократии" в стране, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие собрались сначала у здания Конституционного суда, который накануне принял решение о запрете партии. Манифестанты принесли с собой цветы гвоздики, венки и гробы как символ того, что демократия "умерла". Они скандировали "Долой Майю Санду", "Долой диктатуру", а в руках держали плакаты с надписями: "Прощай, нет с нами больше демократии", "Майя уничтожила права и свободы граждан Молдовы", "Демократия умерла". После чего они двинулись от Конституционного суда к зданию парламента под духовой оркестр.
В понедельник Конституционный суд Молдавии постановил удовлетворить запрос правительства и признать неконституционной оппозиционную партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам.
Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".
Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии Шор пикетируют здание Конституционного суда - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Партия "Шор" пообещала продолжить протесты оппозиции в Молдавии
Вчера, 16:16
 
В миреСправкиМолдавияКишиневМайя СандуИлан ШорМарина ТауберШор (партия)
 
 
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