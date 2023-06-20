https://ria.ru/20230620/moldaviya-1879418304.html

Сторонники запрещенной накануне партии "Шор" вышли на "похороны демократии"

Сторонники запрещенной накануне партии "Шор" вышли на "похороны демократии" - РИА Новости, 20.06.2023

Сторонники запрещенной накануне партии "Шор" вышли на "похороны демократии"

Сторонники молдавской оппозиционной партии "Шор", запрещенной накануне Конституционным судом, вышли во вторник на акцию протеста в центре Кишинева, которая... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T18:12

2023-06-20T18:12

2023-06-20T18:52

в мире

справки

молдавия

кишинев

майя санду

илан шор

марина таубер

шор (партия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879427564_0:0:3270:1840_1920x0_80_0_0_70babee9da44b4f2ad7801cebb03393e.jpg

КИШИНЕВ, 20 июн – РИА Новости. Сторонники молдавской оппозиционной партии "Шор", запрещенной накануне Конституционным судом, вышли во вторник на акцию протеста в центре Кишинева, которая символизирует "похороны демократии" в стране, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие собрались сначала у здания Конституционного суда, который накануне принял решение о запрете партии. Манифестанты принесли с собой цветы гвоздики, венки и гробы как символ того, что демократия "умерла". Они скандировали "Долой Майю Санду", "Долой диктатуру", а в руках держали плакаты с надписями: "Прощай, нет с нами больше демократии", "Майя уничтожила права и свободы граждан Молдовы", "Демократия умерла". После чего они двинулись от Конституционного суда к зданию парламента под духовой оркестр. В понедельник Конституционный суд Молдавии постановил удовлетворить запрос правительства и признать неконституционной оппозиционную партию "Шор". Согласно этому же решению, партия считается распущенной, а минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Представлявшие партию депутаты останутся в парламенте, но независимыми и без права присоединиться к другим политсилам. Апелляционная палата Кишинева 13 апреля приговорила лидера партии Илана Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов, его активы будут конфискованы. Шор назвал решение судей "беззаконным и беспредельным", он не намерен ему подчиняться. Первого мая в Кишиневе в очередной раз была задержана и помещена в СИЗО национального антикоррупционного центра вице-председатель партии "Шор", депутат парламента Марина Таубер. Второго мая районный суд молдавской столицы вынес решение о переводе политика под домашний арест сроком на 20 дней. В Молдавии оппозиция почти год проводит акции протеста, самые массовые митинги проходят при поддержке партии "Шор".

https://ria.ru/20230620/shor-1879383040.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, справки, молдавия, кишинев, майя санду, илан шор, марина таубер, шор (партия)