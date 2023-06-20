https://ria.ru/20230620/milliarder-1879265796.html

На борту пропавшего в Атлантике батискафа может быть миллиардер Хардинг

На борту пропавшего в Атлантике батискафа может быть миллиардер Хардинг - РИА Новости, 20.06.2023

На борту пропавшего в Атлантике батискафа может быть миллиардер Хардинг

Британский миллиардер Хамиш Хардинг может находиться на борту туристического батискафа, который пропал в северной части Атлантического океана, передает... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T05:17

2023-06-20T05:17

2023-06-20T16:29

в мире

атлантический океан

сша

бостон

би-би-си

c-130 hercules

титаник (судно)

туризм

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МОСКВА, 20 июня — РИА Новости. Британский миллиардер Хамиш Хардинг может находиться на борту туристического батискафа, который пропал в северной части Атлантического океана, передает телеканал Sky News.Информацию о том, что Хардинг находился на борту, подтвердил в Facebook* его пасынок Брайан Зас. "Хэмиш, мой отчим, потерялся в подводной лодке. Молюсь и надеюсь на то, что спасательная миссия увенчается успехом", - написал он.Хардинг занимается бизнес-авиацией. Он также летал в космос в качестве туриста.Исчезновение батискафаО том, что пропала связь с подводным аппаратом для доставки туристов к затонувшему "Титанику" в Атлантическом океане, ранее сообщила телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на береговую охрану Бостона.Американская компания OceanGate Expedition, организующая коммерческие погружения к обломкам "Титаника", подтвердила, что в Атлантическом океане пропал ее батискаф вместе с экипажем."В фокусе наших усилий - члены экипажа погружаемого аппарата и их семьи", - говорится в релизе компании.Кто находился на бортуПо данным газеты Guardian, на борту батискафа находились пять человек. Вместе с Хардингом, как сообщает Sky News, в погружении участвовали ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе, а также руководитель и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.По словам представителей компании, подводный аппарат вмещает пять человек, в число которых обычно входят пилот, три туриста и "экскурсовод".ПоискиСША и Канада отправили самолеты на поиск подводного аппарата. Американцы выделили для поисково-спасательной операции в северной Атлантике военно-транспортный C-130, Канада – противолодочный P8 Poseidon.Поиски развернулись примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. В поисках участвует канадское исследовательское судно Polar Prince.Батискаф располагает запасами кислорода на 72 часа, сообщил сотрудник береговой охраны США в интервью телеканалу Fox.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879258579.html

https://ria.ru/20230531/arkheologiya-1875132875.html

https://ria.ru/20221031/titanik-1828204398.html

атлантический океан

сша

бостон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, атлантический океан, сша, бостон, би-би-си, c-130 hercules, титаник (судно), новости - туризм, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа