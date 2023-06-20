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На борту пропавшего в Атлантике батискафа может быть миллиардер Хардинг - РИА Новости, 20.06.2023
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Туризм
 
05:17 20.06.2023 (обновлено: 16:29 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/milliarder-1879265796.html
На борту пропавшего в Атлантике батискафа может быть миллиардер Хардинг
На борту пропавшего в Атлантике батискафа может быть миллиардер Хардинг - РИА Новости, 20.06.2023
На борту пропавшего в Атлантике батискафа может быть миллиардер Хардинг
Британский миллиардер Хамиш Хардинг может находиться на борту туристического батискафа, который пропал в северной части Атлантического океана, передает... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T05:17
2023-06-20T16:29
в мире
атлантический океан
сша
бостон
би-би-си
c-130 hercules
титаник (судно)
туризм
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МОСКВА, 20 июня — РИА Новости. Британский миллиардер Хамиш Хардинг может находиться на борту туристического батискафа, который пропал в северной части Атлантического океана, передает телеканал Sky News.Информацию о том, что Хардинг находился на борту, подтвердил в Facebook* его пасынок Брайан Зас. "Хэмиш, мой отчим, потерялся в подводной лодке. Молюсь и надеюсь на то, что спасательная миссия увенчается успехом", - написал он.Хардинг занимается бизнес-авиацией. Он также летал в космос в качестве туриста.Исчезновение батискафаО том, что пропала связь с подводным аппаратом для доставки туристов к затонувшему "Титанику" в Атлантическом океане, ранее сообщила телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на береговую охрану Бостона.Американская компания OceanGate Expedition, организующая коммерческие погружения к обломкам "Титаника", подтвердила, что в Атлантическом океане пропал ее батискаф вместе с экипажем."В фокусе наших усилий - члены экипажа погружаемого аппарата и их семьи", - говорится в релизе компании.Кто находился на бортуПо данным газеты Guardian, на борту батискафа находились пять человек. Вместе с Хардингом, как сообщает Sky News, в погружении участвовали ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе, а также руководитель и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.По словам представителей компании, подводный аппарат вмещает пять человек, в число которых обычно входят пилот, три туриста и "экскурсовод".ПоискиСША и Канада отправили самолеты на поиск подводного аппарата. Американцы выделили для поисково-спасательной операции в северной Атлантике военно-транспортный C-130, Канада – противолодочный P8 Poseidon.Поиски развернулись примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. В поисках участвует канадское исследовательское судно Polar Prince.Батискаф располагает запасами кислорода на 72 часа, сообщил сотрудник береговой охраны США в интервью телеканалу Fox.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879258579.html
https://ria.ru/20230531/arkheologiya-1875132875.html
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атлантический океан
сша
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в мире, атлантический океан, сша, бостон, би-би-си, c-130 hercules, титаник (судно), новости - туризм, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, Атлантический океан, США, Бостон, Би-би-си, C-130 Hercules, Титаник (судно), Туризм, Новости - Туризм, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
На борту пропавшего в Атлантике батискафа может быть миллиардер Хардинг

На борту пропавшего при погружении к "Титанику" батискафа может быть миллиардер Хардинг

© 20th Century Fox Film Corporation (1997)Кадр из фильма "Титаник"
Кадр из фильма Титаник
© 20th Century Fox Film Corporation (1997)
Кадр из фильма "Титаник". Архивное фото
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МОСКВА, 20 июня — РИА Новости. Британский миллиардер Хамиш Хардинг может находиться на борту туристического батискафа, который пропал в северной части Атлантического океана, передает телеканал Sky News.
Информацию о том, что Хардинг находился на борту, подтвердил в Facebook* его пасынок Брайан Зас. "Хэмиш, мой отчим, потерялся в подводной лодке. Молюсь и надеюсь на то, что спасательная миссия увенчается успехом", - написал он.
Фрагмент парохода Титаник
Названа предполагаемая причина пропажи батискафа у "Титаника"
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Хардинг занимается бизнес-авиацией. Он также летал в космос в качестве туриста.

Исчезновение батискафа

О том, что пропала связь с подводным аппаратом для доставки туристов к затонувшему "Титанику" в Атлантическом океане, ранее сообщила телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на береговую охрану Бостона.
Американская компания OceanGate Expedition, организующая коммерческие погружения к обломкам "Титаника", подтвердила, что в Атлантическом океане пропал ее батискаф вместе с экипажем.
"В фокусе наших усилий - члены экипажа погружаемого аппарата и их семьи", - говорится в релизе компании.
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31 мая, 01:44

Кто находился на борту

По данным газеты Guardian, на борту батискафа находились пять человек. Вместе с Хардингом, как сообщает Sky News, в погружении участвовали ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе, а также руководитель и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.
По словам представителей компании, подводный аппарат вмещает пять человек, в число которых обычно входят пилот, три туриста и "экскурсовод".

Поиски

США и Канада отправили самолеты на поиск подводного аппарата. Американцы выделили для поисково-спасательной операции в северной Атлантике военно-транспортный C-130, Канада – противолодочный P8 Poseidon.
Поиски развернулись примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. В поисках участвует канадское исследовательское судно Polar Prince.
Батискаф располагает запасами кислорода на 72 часа, сообщил сотрудник береговой охраны США в интервью телеканалу Fox.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ТуризмВ миреАтлантический океанСШАБостонБи-би-сиC-130 HerculesТитаник (судно)Новости - ТуризмПоиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
 
 
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