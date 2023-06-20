https://ria.ru/20230620/milliarder-1879265796.html
На борту пропавшего в Атлантике батискафа может быть миллиардер Хардинг
На борту пропавшего в Атлантике батискафа может быть миллиардер Хардинг - РИА Новости, 20.06.2023
На борту пропавшего в Атлантике батискафа может быть миллиардер Хардинг
Британский миллиардер Хамиш Хардинг может находиться на борту туристического батискафа, который пропал в северной части Атлантического океана, передает... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T05:17
2023-06-20T05:17
2023-06-20T16:29
в мире
атлантический океан
сша
бостон
би-би-си
c-130 hercules
титаник (судно)
туризм
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МОСКВА, 20 июня — РИА Новости. Британский миллиардер Хамиш Хардинг может находиться на борту туристического батискафа, который пропал в северной части Атлантического океана, передает телеканал Sky News.Информацию о том, что Хардинг находился на борту, подтвердил в Facebook* его пасынок Брайан Зас. "Хэмиш, мой отчим, потерялся в подводной лодке. Молюсь и надеюсь на то, что спасательная миссия увенчается успехом", - написал он.Хардинг занимается бизнес-авиацией. Он также летал в космос в качестве туриста.Исчезновение батискафаО том, что пропала связь с подводным аппаратом для доставки туристов к затонувшему "Титанику" в Атлантическом океане, ранее сообщила телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на береговую охрану Бостона.Американская компания OceanGate Expedition, организующая коммерческие погружения к обломкам "Титаника", подтвердила, что в Атлантическом океане пропал ее батискаф вместе с экипажем."В фокусе наших усилий - члены экипажа погружаемого аппарата и их семьи", - говорится в релизе компании.Кто находился на бортуПо данным газеты Guardian, на борту батискафа находились пять человек. Вместе с Хардингом, как сообщает Sky News, в погружении участвовали ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Нарголе, а также руководитель и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.По словам представителей компании, подводный аппарат вмещает пять человек, в число которых обычно входят пилот, три туриста и "экскурсовод".ПоискиСША и Канада отправили самолеты на поиск подводного аппарата. Американцы выделили для поисково-спасательной операции в северной Атлантике военно-транспортный C-130, Канада – противолодочный P8 Poseidon.Поиски развернулись примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. В поисках участвует канадское исследовательское судно Polar Prince.Батискаф располагает запасами кислорода на 72 часа, сообщил сотрудник береговой охраны США в интервью телеканалу Fox.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230620/batiskaf-1879258579.html
https://ria.ru/20230531/arkheologiya-1875132875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, атлантический океан, сша, бостон, би-би-си, c-130 hercules, титаник (судно), новости - туризм, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, Атлантический океан, США, Бостон, Би-би-си, C-130 Hercules, Титаник (судно), Туризм, Новости - Туризм, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
На борту пропавшего в Атлантике батискафа может быть миллиардер Хардинг
На борту пропавшего при погружении к "Титанику" батискафа может быть миллиардер Хардинг
МОСКВА, 20 июня — РИА Новости.
Британский миллиардер Хамиш Хардинг может находиться на борту туристического батискафа, который пропал в северной части Атлантического океана, передает
телеканал Sky News.
Информацию о том, что Хардинг находился на борту, подтвердил в Facebook* его пасынок Брайан Зас. "Хэмиш, мой отчим, потерялся в подводной лодке. Молюсь и надеюсь на то, что спасательная миссия увенчается успехом", - написал он.
Названа предполагаемая причина пропажи батискафа у "Титаника"
Хардинг занимается бизнес-авиацией. Он также летал в космос в качестве туриста.
О том, что пропала связь с подводным аппаратом для доставки туристов к затонувшему "Титанику" в Атлантическом океане, ранее сообщила
телерадиокомпания Би-би-си со ссылкой на береговую охрану Бостона
.
Американская компания OceanGate Expedition, организующая коммерческие погружения к обломкам "Титаника", подтвердила, что в Атлантическом океане пропал ее батискаф вместе с экипажем.
"В фокусе наших усилий - члены экипажа погружаемого аппарата и их семьи", - говорится в релизе компании.
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По данным газеты Guardian
, на борту батискафа находились пять человек. Вместе с Хардингом, как сообщает Sky News, в погружении участвовали ветеран глубоководных исследований из Франции
Поль-Анри Нарголе, а также руководитель и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.
По словам представителей компании, подводный аппарат вмещает пять человек, в число которых обычно входят пилот, три туриста и "экскурсовод".
США
и Канада
отправили самолеты на поиск подводного аппарата. Американцы выделили для поисково-спасательной операции в северной Атлантике военно-транспортный C-130, Канада – противолодочный P8 Poseidon.
Поиски развернулись примерно в 900 милях от мыса Кейп-Код на атлантическом побережье США. В поисках участвует канадское исследовательское судно Polar Prince.
Батискаф располагает запасами кислорода на 72 часа, сообщил сотрудник береговой охраны США в интервью телеканалу Fox.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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