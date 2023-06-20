https://ria.ru/20230620/metro-1879417285.html
Одобрена документация подготовки строительства станции метро в Красноярске
Одобрена документация подготовки строительства станции метро в Красноярске - РИА Новости, 20.06.2023
Одобрена документация подготовки строительства станции метро в Красноярске
Госэкспертиза одобрила документацию по подготовке территории строительства станции метро "Площадь Революции" в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T18:07
2023-06-20T18:07
2023-06-20T18:07
красноярск
михаил котюков
моспроект-3
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КРАСНОЯРСК, 20 июн - РИА Новости. Госэкспертиза одобрила документацию по подготовке территории строительства станции метро "Площадь Революции" в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Об этом было заявлено во вторник на заседании штаба по строительству метро. Доклады о ходе работ главе края представил заказчик работ – Центр транспортной логистики, а также компании "Моспроект-3" и "Бамтоннельстрой-Мост", выступающие генеральным подрядчиком и субподрядчиком работ соответственно. "На минувшей неделе госэкспертиза одобрила документацию по подготовке территории строительства станции "Площадь Революции". Руководитель региона Михаил Котюков обозначил необходимость выхода рабочих на эту площадку в ближайшее время", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент продолжается подготовка проектной документации по основным этапам работ, обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства метро. Визуальный осмотр зданий выполнен в полном объёме, инструментально обследовано 120 зданий из 217, а инженерно-геологические изыскания проведены на 97,5%. Глава региона обратился к подрядчикам и попросил их предельно честно вести диалог на штабах, обозначая возникающие проблемы и задачи. "Мы с вами реализуем проект, который будет на многие годы определять облик Красноярска. И именно сейчас не существует вопросов незначимых или мелких. Мы должны честно эти вопросы озвучивать и искать по ним решения. Работы ведутся так, как это было намечено изначально. Мы можем что-то корректировать, принимать временные решения, чтобы снижать уровень неудобств для горожан, но нужно эту работу вести системно и открыто", - отметил Котюков.
https://ria.ru/20230619/soglasheniya-1879120833.html
https://ria.ru/20230619/razvitie-1879061460.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, михаил котюков, моспроект-3
Красноярск, Михаил Котюков, Моспроект-3
КРАСНОЯРСК, 20 июн - РИА Новости. Госэкспертиза одобрила документацию по подготовке территории строительства станции метро "Площадь Революции" в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Об этом было заявлено во вторник на заседании штаба по строительству метро. Доклады о ходе работ главе края представил заказчик работ – Центр транспортной логистики, а также компании "Моспроект-3
" и "Бамтоннельстрой-Мост", выступающие генеральным подрядчиком и субподрядчиком работ соответственно.
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«
"На минувшей неделе госэкспертиза одобрила документацию по подготовке территории строительства станции "Площадь Революции". Руководитель региона Михаил Котюков
обозначил необходимость выхода рабочих на эту площадку в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на данный момент продолжается подготовка проектной документации по основным этапам работ, обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства метро. Визуальный осмотр зданий выполнен в полном объёме, инструментально обследовано 120 зданий из 217, а инженерно-геологические изыскания проведены на 97,5%.
Глава региона обратился к подрядчикам и попросил их предельно честно вести диалог на штабах, обозначая возникающие проблемы и задачи.
«
"Мы с вами реализуем проект, который будет на многие годы определять облик Красноярска. И именно сейчас не существует вопросов незначимых или мелких. Мы должны честно эти вопросы озвучивать и искать по ним решения. Работы ведутся так, как это было намечено изначально. Мы можем что-то корректировать, принимать временные решения, чтобы снижать уровень неудобств для горожан, но нужно эту работу вести системно и открыто", - отметил Котюков.
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