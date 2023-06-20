https://ria.ru/20230620/metro-1879417285.html

Одобрена документация подготовки строительства станции метро в Красноярске

Одобрена документация подготовки строительства станции метро в Красноярске - РИА Новости, 20.06.2023

Одобрена документация подготовки строительства станции метро в Красноярске

Госэкспертиза одобрила документацию по подготовке территории строительства станции метро "Площадь Революции" в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T18:07

2023-06-20T18:07

2023-06-20T18:07

красноярск

михаил котюков

моспроект-3

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КРАСНОЯРСК, 20 июн - РИА Новости. Госэкспертиза одобрила документацию по подготовке территории строительства станции метро "Площадь Революции" в Красноярске, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. Об этом было заявлено во вторник на заседании штаба по строительству метро. Доклады о ходе работ главе края представил заказчик работ – Центр транспортной логистики, а также компании "Моспроект-3" и "Бамтоннельстрой-Мост", выступающие генеральным подрядчиком и субподрядчиком работ соответственно. "На минувшей неделе госэкспертиза одобрила документацию по подготовке территории строительства станции "Площадь Революции". Руководитель региона Михаил Котюков обозначил необходимость выхода рабочих на эту площадку в ближайшее время", - говорится в сообщении. Отмечается, что на данный момент продолжается подготовка проектной документации по основным этапам работ, обследование зданий и сооружений, попадающих в зону влияния строительства метро. Визуальный осмотр зданий выполнен в полном объёме, инструментально обследовано 120 зданий из 217, а инженерно-геологические изыскания проведены на 97,5%. Глава региона обратился к подрядчикам и попросил их предельно честно вести диалог на штабах, обозначая возникающие проблемы и задачи. "Мы с вами реализуем проект, который будет на многие годы определять облик Красноярска. И именно сейчас не существует вопросов незначимых или мелких. Мы должны честно эти вопросы озвучивать и искать по ним решения. Работы ведутся так, как это было намечено изначально. Мы можем что-то корректировать, принимать временные решения, чтобы снижать уровень неудобств для горожан, но нужно эту работу вести системно и открыто", - отметил Котюков.

https://ria.ru/20230619/soglasheniya-1879120833.html

https://ria.ru/20230619/razvitie-1879061460.html

красноярск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

красноярск, михаил котюков, моспроект-3