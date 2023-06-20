https://ria.ru/20230620/medal-1879448802.html

Пушилин вручил первые медали "За освобождение Артемовска"

Пушилин вручил первые медали "За освобождение Артемовска" - РИА Новости, 20.06.2023

Пушилин вручил первые медали "За освобождение Артемовска"

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале о вручении военным первых медалей "За освобождение Артемовска". РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T21:09

2023-06-20T21:09

2023-06-20T21:54

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

артемовск

денис пушилин

александр вайнберг

владимир путин

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ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале о вручении военным первых медалей "За освобождение Артемовска"."Впервые сегодня вручил государственную награду ДНР "За освобождение Артемовска". Ее получили бойцы ЧВК "Вагнер", а также артиллеристы и танкисты, принимавшие участие в освобождении города. Совместно с сенатором Александром Вайнбергом поблагодарили бойцов за героическое освобождение Артемовска", — написал он.Врио руководителя региона выразил признательность бойцам за спасение мирного населения. По его словам, эвакуированные из Артемовска жители просили передать им слова благодарности."Ребята вошли в историю Донбасса — вернее, они эту историю пишут своими героическими поступками, своими подвигами, освобождая Республику, защищая Россию", — добавил Пушилин.Медаль "За освобождение Артемовска" учредили в ДНР в конце мая. Награду изготовили из металла золотистого цвета, она имеет пятиугольную колодку с черно-зеленой лентой. На лицевой стороне медали изображены двуглавый орел под стилизованной короной Российской империи, а также лента с надписью "Артемовск" заглавными буквами, меч и обушок — инструмент для добычи горных пород. На оборотной стороне по окружности размещена надпись "За освобождение Артемовска", также выполненная заглавными буквами, и дата "20 мая 2023 года". Ниже изображена стилизованная георгиевская лента либо лента с нотной записью, под лентой — порядковый номер медали. Артемовск — крупный город к северу от Донецка. Минобороны сообщило о полном освобождении населенного пункта в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий. Президент Владимир Путин поздравил с этим "Группу Вагнера" и Вооруженные силы. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.

https://ria.ru/20230612/nagrada-1877669011.html

https://ria.ru/20230615/artemovsk-1878218037.html

донецкая народная республика

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артемовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, россия, артемовск, денис пушилин, александр вайнберг, владимир путин, российская империя, донбасс