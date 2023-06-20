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Пушилин вручил первые медали "За освобождение Артемовска" - РИА Новости, 20.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:09 20.06.2023 (обновлено: 21:54 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/medal-1879448802.html
Пушилин вручил первые медали "За освобождение Артемовска"
Пушилин вручил первые медали "За освобождение Артемовска" - РИА Новости, 20.06.2023
Пушилин вручил первые медали "За освобождение Артемовска"
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале о вручении военным первых медалей "За освобождение Артемовска". РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T21:09
2023-06-20T21:54
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
россия
артемовск
денис пушилин
александр вайнберг
владимир путин
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ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале о вручении военным первых медалей "За освобождение Артемовска"."Впервые сегодня вручил государственную награду ДНР "За освобождение Артемовска". Ее получили бойцы ЧВК "Вагнер", а также артиллеристы и танкисты, принимавшие участие в освобождении города. Совместно с сенатором Александром Вайнбергом поблагодарили бойцов за героическое освобождение Артемовска", — написал он.Врио руководителя региона выразил признательность бойцам за спасение мирного населения. По его словам, эвакуированные из Артемовска жители просили передать им слова благодарности.&quot;Ребята вошли в историю Донбасса — вернее, они эту историю пишут своими героическими поступками, своими подвигами, освобождая Республику, защищая Россию&quot;, — добавил Пушилин.Медаль "За освобождение Артемовска" учредили в ДНР в конце мая. Награду изготовили из металла золотистого цвета, она имеет пятиугольную колодку с черно-зеленой лентой. На лицевой стороне медали изображены двуглавый орел под стилизованной короной Российской империи, а также лента с надписью "Артемовск" заглавными буквами, меч и обушок — инструмент для добычи горных пород. На оборотной стороне по окружности размещена надпись "За освобождение Артемовска", также выполненная заглавными буквами, и дата "20 мая 2023 года". Ниже изображена стилизованная георгиевская лента либо лента с нотной записью, под лентой — порядковый номер медали. Артемовск — крупный город к северу от Донецка. Минобороны сообщило о полном освобождении населенного пункта в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий. Президент Владимир Путин поздравил с этим "Группу Вагнера" и Вооруженные силы. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
https://ria.ru/20230612/nagrada-1877669011.html
https://ria.ru/20230615/artemovsk-1878218037.html
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в мире, донецкая народная республика, россия, артемовск, денис пушилин, александр вайнберг, владимир путин, российская империя, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Россия, Артемовск, Денис Пушилин, Александр Вайнберг, Владимир Путин, Российская империя, Донбасс
Пушилин вручил первые медали "За освобождение Артемовска"

Пушилин впервые вручил медаль "За освобождение Артемовска" участникам боев за город

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушенные здания и постройки в Артемовске
Разрушенные здания и постройки в Артемовске - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости
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Разрушенные здания и постройки в Артемовске. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале о вручении военным первых медалей "За освобождение Артемовска".
"Впервые сегодня вручил государственную награду ДНР "За освобождение Артемовска". Ее получили бойцы ЧВК "Вагнер", а также артиллеристы и танкисты, принимавшие участие в освобождении города. Совместно с сенатором Александром Вайнбергом поблагодарили бойцов за героическое освобождение Артемовска", — написал он.
Врио руководителя региона выразил признательность бойцам за спасение мирного населения. По его словам, эвакуированные из Артемовска жители просили передать им слова благодарности.
«

"Ребята вошли в историю Донбасса — вернее, они эту историю пишут своими героическими поступками, своими подвигами, освобождая Республику, защищая Россию", — добавил Пушилин.

Медаль "За освобождение Артемовска" учредили в ДНР в конце мая. Награду изготовили из металла золотистого цвета, она имеет пятиугольную колодку с черно-зеленой лентой.
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На лицевой стороне медали изображены двуглавый орел под стилизованной короной Российской империи, а также лента с надписью "Артемовск" заглавными буквами, меч и обушок — инструмент для добычи горных пород. На оборотной стороне по окружности размещена надпись "За освобождение Артемовска", также выполненная заглавными буквами, и дата "20 мая 2023 года". Ниже изображена стилизованная георгиевская лента либо лента с нотной записью, под лентой — порядковый номер медали.
Артемовск — крупный город к северу от Донецка. Минобороны сообщило о полном освобождении населенного пункта в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий. Президент Владимир Путин поздравил с этим "Группу Вагнера" и Вооруженные силы. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияАртемовскДенис ПушилинАлександр ВайнбергВладимир ПутинРоссийская империяДонбасс
 
 
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