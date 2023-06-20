Пушилин вручил первые медали "За освобождение Артемовска"
Пушилин впервые вручил медаль "За освобождение Артемовска" участникам боев за город
Разрушенные здания и постройки в Артемовске. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 июн — РИА Новости. Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил в Telegram-канале о вручении военным первых медалей "За освобождение Артемовска".
"Впервые сегодня вручил государственную награду ДНР "За освобождение Артемовска". Ее получили бойцы ЧВК "Вагнер", а также артиллеристы и танкисты, принимавшие участие в освобождении города. Совместно с сенатором Александром Вайнбергом поблагодарили бойцов за героическое освобождение Артемовска", — написал он.
Врио руководителя региона выразил признательность бойцам за спасение мирного населения. По его словам, эвакуированные из Артемовска жители просили передать им слова благодарности.
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"Ребята вошли в историю Донбасса — вернее, они эту историю пишут своими героическими поступками, своими подвигами, освобождая Республику, защищая Россию", — добавил Пушилин.
Медаль "За освобождение Артемовска" учредили в ДНР в конце мая. Награду изготовили из металла золотистого цвета, она имеет пятиугольную колодку с черно-зеленой лентой.
На лицевой стороне медали изображены двуглавый орел под стилизованной короной Российской империи, а также лента с надписью "Артемовск" заглавными буквами, меч и обушок — инструмент для добычи горных пород. На оборотной стороне по окружности размещена надпись "За освобождение Артемовска", также выполненная заглавными буквами, и дата "20 мая 2023 года". Ниже изображена стилизованная георгиевская лента либо лента с нотной записью, под лентой — порядковый номер медали.
Артемовск — крупный город к северу от Донецка. Минобороны сообщило о полном освобождении населенного пункта в ночь на 21 мая после более чем 220 дней боевых действий. Президент Владимир Путин поздравил с этим "Группу Вагнера" и Вооруженные силы. В Кремле отметили, что всех отличившихся в этой операции представят с государственным наградам.