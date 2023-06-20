https://ria.ru/20230620/lukashenko-1879309854.html

Лукашенко предложил выработать план действий ОДКБ по экономике

Лукашенко предложил выработать план действий ОДКБ по экономике - РИА Новости, 20.06.2023

Лукашенко предложил выработать план действий ОДКБ по экономике

Для стран ОДКБ нужно выработать план совместных действий, прежде всего в экономической сфере, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник на... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:03

2023-06-20T12:03

2023-06-20T12:03

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МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Для стран ОДКБ нужно выработать план совместных действий, прежде всего в экономической сфере, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник на встрече с министрами иностранных дел государств - членов организации, его слова цитирует официальный сайт президента Белоруссии. "Нам надо понимать, что давить нас будут. Даже если конфликт в Украине закончится, от нас все равно не отстанут. Нам надо выработать общий, назову его, план наших действий, прежде всего в экономике. Этот план должен всех нас объединить, сплотить", - заявил Лукашенко. По словам белорусского лидера, одной из главных целей этого плана должен быть уход от зависимости в поставках импортной продукции. Лукашенко напомнил, что Минск и Москва в двустороннем треке уже вплотную подошли к разработке такого плана и намерены его реализовать. "Думаю, мы недалеки с президентом России, чтобы на двоих сделать этот план. Конечно, самообеспеченность у нас будет не 90%, но пусть 80%. Другого пути у нас нет. Просто бултыхаться, шататься из стороны в сторону и надеяться, что снова к нам кто-то придет, чего-то создаст, а потом уйдет, - у нас на это нет времени", - заявил президент Белоруссии.

https://ria.ru/20230608/konflikty-1876957850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, украина, минск, александр лукашенко, одкб