https://ria.ru/20230620/lipetsk-1879278503.html

Более 550 рабочих мест будет создано в ОЭЗ "Липецк"

Более 550 рабочих мест будет создано в ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 20.06.2023

Более 550 рабочих мест будет создано в ОЭЗ "Липецк"

Липецкая область подписала семь соглашений с новыми резидентами особой экономической зоны "Липецк" на ПМЭФ, до 2026 года предполагается создание около 560... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T09:19

2023-06-20T09:19

2023-06-20T09:19

липецкая область

экономика

липецкая область

россия

игорь артамонов

"липецк"

пмэф 2023

пмэф

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ЛИПЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Липецкая область подписала семь соглашений с новыми резидентами особой экономической зоны "Липецк" на ПМЭФ, до 2026 года предполагается создание около 560 рабочих мест на Грязинской и Елецкой площадках, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, общая сумма инвестиций, которые готовы вложить в проекты бизнесмены, на данный момент составляет около 8,5 миллиарда рублей.Артамонов отметил, что инвестпроекты абсолютно разной направленности, но все они безусловно будут способствовать развитию региона."Форум – это импульс для развития экономики области. Мы подписали 27 соглашений. Большинство о строительстве новых производств или развитии уже действующих. Реализация соглашений даст региону 1750 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит почти 22 миллиарда рублей. В 2022 году ОЭЗ "Липецк" стала лучшей среди экономических зон промышленно-производственного типа в России, и по результатам форума видно, что она продолжает активно развиваться. Важно, что крупные компании готовы вкладывать средства не только в новые производства, но и в развитие нашего региона, улучшение условий жизни липчан", – сказал Артамонов.Петербургский международный экономический форум прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230619/doroga-1879143416.html

https://ria.ru/20230616/zhivotnovodcheskiy_kompleks-1878717631.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, липецкая область, россия, игорь артамонов, "липецк", пмэф 2023, пмэф