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Более 550 рабочих мест будет создано в ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 20.06.2023
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Липецкая область
 
09:19 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/lipetsk-1879278503.html
Более 550 рабочих мест будет создано в ОЭЗ "Липецк"
Более 550 рабочих мест будет создано в ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 20.06.2023
Более 550 рабочих мест будет создано в ОЭЗ "Липецк"
Липецкая область подписала семь соглашений с новыми резидентами особой экономической зоны "Липецк" на ПМЭФ, до 2026 года предполагается создание около 560... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T09:19
2023-06-20T09:19
липецкая область
экономика
липецкая область
россия
игорь артамонов
"липецк"
пмэф 2023
пмэф
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ЛИПЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Липецкая область подписала семь соглашений с новыми резидентами особой экономической зоны "Липецк" на ПМЭФ, до 2026 года предполагается создание около 560 рабочих мест на Грязинской и Елецкой площадках, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, общая сумма инвестиций, которые готовы вложить в проекты бизнесмены, на данный момент составляет около 8,5 миллиарда рублей.Артамонов отметил, что инвестпроекты абсолютно разной направленности, но все они безусловно будут способствовать развитию региона."Форум – это импульс для развития экономики области. Мы подписали 27 соглашений. Большинство о строительстве новых производств или развитии уже действующих. Реализация соглашений даст региону 1750 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит почти 22 миллиарда рублей. В 2022 году ОЭЗ "Липецк" стала лучшей среди экономических зон промышленно-производственного типа в России, и по результатам форума видно, что она продолжает активно развиваться. Важно, что крупные компании готовы вкладывать средства не только в новые производства, но и в развитие нашего региона, улучшение условий жизни липчан", – сказал Артамонов.Петербургский международный экономический форум прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230619/doroga-1879143416.html
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экономика, липецкая область, россия, игорь артамонов, "липецк", пмэф 2023, пмэф
Липецкая область, Экономика, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов, "Липецк", ПМЭФ 2023, ПМЭФ

Более 550 рабочих мест будет создано в ОЭЗ "Липецк"

© Фото : Правительство Липецкой области Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : Правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Архивное фото
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ЛИПЕЦК, 20 июн – РИА Новости. Липецкая область подписала семь соглашений с новыми резидентами особой экономической зоны "Липецк" на ПМЭФ, до 2026 года предполагается создание около 560 рабочих мест на Грязинской и Елецкой площадках, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, общая сумма инвестиций, которые готовы вложить в проекты бизнесмены, на данный момент составляет около 8,5 миллиарда рублей.
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Артамонов отметил, что инвестпроекты абсолютно разной направленности, но все они безусловно будут способствовать развитию региона.
«
"Форум – это импульс для развития экономики области. Мы подписали 27 соглашений. Большинство о строительстве новых производств или развитии уже действующих. Реализация соглашений даст региону 1750 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит почти 22 миллиарда рублей. В 2022 году ОЭЗ "Липецк" стала лучшей среди экономических зон промышленно-производственного типа в России, и по результатам форума видно, что она продолжает активно развиваться. Важно, что крупные компании готовы вкладывать средства не только в новые производства, но и в развитие нашего региона, улучшение условий жизни липчан", – сказал Артамонов.
Петербургский международный экономический форум прошел 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Липецкая областьЭкономикаЛипецкая областьРоссияИгорь Артамонов"Липецк"ПМЭФ 2023ПМЭФ
 
 
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