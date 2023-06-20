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Дипломат заявил, что танки Leopard скоро попадут в Красную книгу - РИА Новости, 20.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:27 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/leopard-1879300748.html
Дипломат заявил, что танки Leopard скоро попадут в Красную книгу
Дипломат заявил, что танки Leopard скоро попадут в Красную книгу - РИА Новости, 20.06.2023
Дипломат заявил, что танки Leopard скоро попадут в Красную книгу
Немецкие танки Leopard скоро будут предлагать занести в Красную книгу, потому что российские военные их уничтожают, с иронией заявил во вторник в эфире... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:27
2023-06-20T11:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
михаил ульянов (дипломат)
украина
вооруженные силы украины
leopard 2
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Немецкие танки Leopard скоро будут предлагать занести в Красную книгу, потому что российские военные их уничтожают, с иронией заявил во вторник в эфире телеканала "Россия 24" постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Я надеюсь, у них трюк с Каховской ГЭС и с наступлениями в Херсоне и Запорожье провалятся. Немецких "Леопардов" скоро в Красную книгу будут предлагать занести, потому что их русские уничтожают", - сказал Ульянов. Комментируя подрыв Каховской ГЭС, он выразил уверенность в том, что руководство Генерального штаба ВС РФ "все просчитывает на много (шагов - ред.) вперед". "Про возможность каховского подрыва мы говорили еще год назад и не зря из Херсона вывели свои подразделения вовремя. Видно, все-таки руководство наше все предвидит и все знает", - отметил Ульянов.
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
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безопасность, россия, михаил ульянов (дипломат), украина, вооруженные силы украины, leopard 2, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Михаил Ульянов (дипломат), Украина, Вооруженные силы Украины, Leopard 2, Ситуация в ДНР и ЛНР
Дипломат заявил, что танки Leopard скоро попадут в Красную книгу

Постпред Ульянов: танки Leopard скоро попадут в Красную книгу, потому что их уничтожают

Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Немецкие танки Leopard скоро будут предлагать занести в Красную книгу, потому что российские военные их уничтожают, с иронией заявил во вторник в эфире телеканала "Россия 24" постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Я надеюсь, у них трюк с Каховской ГЭС и с наступлениями в Херсоне и Запорожье провалятся. Немецких "Леопардов" скоро в Красную книгу будут предлагать занести, потому что их русские уничтожают", - сказал Ульянов.
Комментируя подрыв Каховской ГЭС, он выразил уверенность в том, что руководство Генерального штаба ВС РФ "все просчитывает на много (шагов - ред.) вперед".
"Про возможность каховского подрыва мы говорили еще год назад и не зря из Херсона вывели свои подразделения вовремя. Видно, все-таки руководство наше все предвидит и все знает", - отметил Ульянов.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМихаил Ульянов (дипломат)УкраинаВооруженные силы УкраиныLeopard 2Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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