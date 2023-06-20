https://ria.ru/20230620/leopard-1879300748.html

Дипломат заявил, что танки Leopard скоро попадут в Красную книгу

Дипломат заявил, что танки Leopard скоро попадут в Красную книгу - РИА Новости, 20.06.2023

Дипломат заявил, что танки Leopard скоро попадут в Красную книгу

Немецкие танки Leopard скоро будут предлагать занести в Красную книгу, потому что российские военные их уничтожают, с иронией заявил во вторник в эфире... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T11:27

2023-06-20T11:27

2023-06-20T11:27

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

михаил ульянов (дипломат)

украина

вооруженные силы украины

leopard 2

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Немецкие танки Leopard скоро будут предлагать занести в Красную книгу, потому что российские военные их уничтожают, с иронией заявил во вторник в эфире телеканала "Россия 24" постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Я надеюсь, у них трюк с Каховской ГЭС и с наступлениями в Херсоне и Запорожье провалятся. Немецких "Леопардов" скоро в Красную книгу будут предлагать занести, потому что их русские уничтожают", - сказал Ульянов. Комментируя подрыв Каховской ГЭС, он выразил уверенность в том, что руководство Генерального штаба ВС РФ "все просчитывает на много (шагов - ред.) вперед". "Про возможность каховского подрыва мы говорили еще год назад и не зря из Херсона вывели свои подразделения вовремя. Видно, все-таки руководство наше все предвидит и все знает", - отметил Ульянов.

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

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Кирилл Волков

безопасность, россия, михаил ульянов (дипломат), украина, вооруженные силы украины, leopard 2, ситуация в днр и лнр