https://ria.ru/20230620/leopard-1879300748.html
Дипломат заявил, что танки Leopard скоро попадут в Красную книгу
Дипломат заявил, что танки Leopard скоро попадут в Красную книгу - РИА Новости, 20.06.2023
Дипломат заявил, что танки Leopard скоро попадут в Красную книгу
Немецкие танки Leopard скоро будут предлагать занести в Красную книгу, потому что российские военные их уничтожают, с иронией заявил во вторник в эфире... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:27
2023-06-20T11:27
2023-06-20T11:27
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
михаил ульянов (дипломат)
украина
вооруженные силы украины
leopard 2
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Немецкие танки Leopard скоро будут предлагать занести в Красную книгу, потому что российские военные их уничтожают, с иронией заявил во вторник в эфире телеканала "Россия 24" постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Я надеюсь, у них трюк с Каховской ГЭС и с наступлениями в Херсоне и Запорожье провалятся. Немецких "Леопардов" скоро в Красную книгу будут предлагать занести, потому что их русские уничтожают", - сказал Ульянов. Комментируя подрыв Каховской ГЭС, он выразил уверенность в том, что руководство Генерального штаба ВС РФ "все просчитывает на много (шагов - ред.) вперед". "Про возможность каховского подрыва мы говорили еще год назад и не зря из Херсона вывели свои подразделения вовремя. Видно, все-таки руководство наше все предвидит и все знает", - отметил Ульянов.
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Дипломат заявил, что танки Leopard скоро попадут в Красную книгу
Постпред Ульянов: танки Leopard скоро попадут в Красную книгу, потому что их уничтожают