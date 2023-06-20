https://ria.ru/20230620/lavrov-1879372690.html

Лавров рассказал о перспективах специальной военной операции

Лавров рассказал о перспективах специальной военной операции - РИА Новости, 20.06.2023

Лавров рассказал о перспективах специальной военной операции

Цели спецоперации будут выполнены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T15:36

2023-06-20T15:36

2023-06-20T15:36

специальная военная операция на украине

россия

сергей лавров

безопасность

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МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Цели спецоперации будут выполнены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В том, что касается перспектив специальной военной операции, цели, которые были поставлены, будут выполнены. Я могу только привлечь ваше внимание к тому, как подробно говорил об этом президент (России Владимир) Путин и на встрече с военкорами, и на ПМЭФ", - сказал он журналистам.

https://ria.ru/20230620/nato-1879367635.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сергей лавров, безопасность