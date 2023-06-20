https://ria.ru/20230620/lavrov-1879372690.html
Лавров рассказал о перспективах специальной военной операции
Лавров рассказал о перспективах специальной военной операции - РИА Новости, 20.06.2023
Лавров рассказал о перспективах специальной военной операции
Цели спецоперации будут выполнены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:36
2023-06-20T15:36
2023-06-20T15:36
специальная военная операция на украине
россия
сергей лавров
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Цели спецоперации будут выполнены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "В том, что касается перспектив специальной военной операции, цели, которые были поставлены, будут выполнены. Я могу только привлечь ваше внимание к тому, как подробно говорил об этом президент (России Владимир) Путин и на встрече с военкорами, и на ПМЭФ", - сказал он журналистам.
https://ria.ru/20230620/nato-1879367635.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сергей лавров, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Лавров, Безопасность
Лавров рассказал о перспективах специальной военной операции
Глава МИД Лавров: цели спецоперации будут выполнены
МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Цели спецоперации будут выполнены, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В том, что касается перспектив специальной военной операции, цели, которые были поставлены, будут выполнены. Я могу только привлечь ваше внимание к тому, как подробно говорил об этом президент (России Владимир) Путин и на встрече с военкорами, и на ПМЭФ", - сказал он журналистам.
Лавров предположил, что НАТО желает воевать на Украине