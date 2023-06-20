Рейтинг@Mail.ru
В центре Кызыла зарезали девушку - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:11 20.06.2023 (обновлено: 15:54 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/kyzyl-1879285772.html
В центре Кызыла зарезали девушку
В центре Кызыла зарезали девушку - РИА Новости, 20.06.2023
В центре Кызыла зарезали девушку
В центре Кызыла мужчина зарезал девушку, которую перепутал с другой женщиной, его задержали, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Туве. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:11
2023-06-20T15:54
происшествия
кызыл
владислав ховалыг
республика тыва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
КРАСНОЯРСК, 20 июн — РИА Новости. В центре Кызыла мужчина зарезал девушку, которую перепутал с другой женщиной, его задержали, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Туве. "Задержан подозреваемый в нападении на девушку", — сказала собеседница агентства. Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил в своем Telegram-канале, что инцидент произошел во вторник в центре города. "В результате многочисленных ножевых ранений она скончалась на месте происшествия. &lt;...&gt; Шокирует вся суть произошедшего. Средь бела дня, в общественном и многолюдном месте, совершив жестокое нападение, преступник спокойно ушел. И только пара подростков, осознав произошедшее, побежали за ним, пытаясь задержать его", — написал он.Позднее в СУ СК добавили, что нападавший перепутал потерпевшую с другой девушкой. "Им оказался 36-летний житель города Ак-Довурака Республики Тыва. По версии следствия, 20 июня 2023 года на площади Арата города Кызыла мужчина, перепутав девушку, из-за имеющихся личных неприязненных отношений ножом нанес несколько ударов по телу потерпевшей, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте", — говорится в сообщении.Возбуждено дело по статье "Убийство". В прокуратуре республики РИА Новости заявили, что, по предварительным данным, подозреваемый страдает психическим заболеванием.
https://ria.ru/20230618/chelyabinsk-1878961626.html
https://ria.ru/20230602/iznasilovanie-1875722314.html
кызыл
республика тыва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кызыл, владислав ховалыг, республика тыва
Происшествия, Кызыл, Владислав Ховалыг, Республика Тыва
В центре Кызыла зарезали девушку

СК: мужчина в центре Кызыла зарезал девушку, перепутав ее с другой женщиной

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 20 июн — РИА Новости. В центре Кызыла мужчина зарезал девушку, которую перепутал с другой женщиной, его задержали, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Туве.
"Задержан подозреваемый в нападении на девушку", — сказала собеседница агентства.
Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил в своем Telegram-канале, что инцидент произошел во вторник в центре города.
"В результате многочисленных ножевых ранений она скончалась на месте происшествия. <...> Шокирует вся суть произошедшего. Средь бела дня, в общественном и многолюдном месте, совершив жестокое нападение, преступник спокойно ушел. И только пара подростков, осознав произошедшее, побежали за ним, пытаясь задержать его", — написал он.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.06.2023
В Челябинске возбудили дело против мужчины, убившего свою дочь
18 июня, 08:20
Позднее в СУ СК добавили, что нападавший перепутал потерпевшую с другой девушкой.
"Им оказался 36-летний житель города Ак-Довурака Республики Тыва. По версии следствия, 20 июня 2023 года на площади Арата города Кызыла мужчина, перепутав девушку, из-за имеющихся личных неприязненных отношений ножом нанес несколько ударов по телу потерпевшей, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте", — говорится в сообщении.
Возбуждено дело по статье "Убийство". В прокуратуре республики РИА Новости заявили, что, по предварительным данным, подозреваемый страдает психическим заболеванием.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
В Туве пьяные подростки изнасиловали 17-летнюю девушку
2 июня, 11:34
 
ПроисшествияКызылВладислав ХовалыгРеспублика Тыва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала