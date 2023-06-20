https://ria.ru/20230620/kyzyl-1879285772.html
В центре Кызыла зарезали девушку
В центре Кызыла зарезали девушку - РИА Новости, 20.06.2023
В центре Кызыла зарезали девушку
В центре Кызыла мужчина зарезал девушку, которую перепутал с другой женщиной, его задержали, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Туве. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:11
2023-06-20T10:11
2023-06-20T15:54
происшествия
кызыл
владислав ховалыг
республика тыва
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КРАСНОЯРСК, 20 июн — РИА Новости. В центре Кызыла мужчина зарезал девушку, которую перепутал с другой женщиной, его задержали, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Туве. "Задержан подозреваемый в нападении на девушку", — сказала собеседница агентства. Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил в своем Telegram-канале, что инцидент произошел во вторник в центре города. "В результате многочисленных ножевых ранений она скончалась на месте происшествия. <...> Шокирует вся суть произошедшего. Средь бела дня, в общественном и многолюдном месте, совершив жестокое нападение, преступник спокойно ушел. И только пара подростков, осознав произошедшее, побежали за ним, пытаясь задержать его", — написал он.Позднее в СУ СК добавили, что нападавший перепутал потерпевшую с другой девушкой. "Им оказался 36-летний житель города Ак-Довурака Республики Тыва. По версии следствия, 20 июня 2023 года на площади Арата города Кызыла мужчина, перепутав девушку, из-за имеющихся личных неприязненных отношений ножом нанес несколько ударов по телу потерпевшей, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте", — говорится в сообщении.Возбуждено дело по статье "Убийство". В прокуратуре республики РИА Новости заявили, что, по предварительным данным, подозреваемый страдает психическим заболеванием.
https://ria.ru/20230618/chelyabinsk-1878961626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кызыл, владислав ховалыг, республика тыва
Происшествия, Кызыл, Владислав Ховалыг, Республика Тыва
В центре Кызыла зарезали девушку
СК: мужчина в центре Кызыла зарезал девушку, перепутав ее с другой женщиной
КРАСНОЯРСК, 20 июн — РИА Новости. В центре Кызыла мужчина зарезал девушку, которую перепутал с другой женщиной, его задержали, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Туве.
"Задержан подозреваемый в нападении на девушку", — сказала собеседница агентства.
Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил в своем Telegram-канале
, что инцидент произошел во вторник в центре города.
"В результате многочисленных ножевых ранений она скончалась на месте происшествия. <...> Шокирует вся суть произошедшего. Средь бела дня, в общественном и многолюдном месте, совершив жестокое нападение, преступник спокойно ушел. И только пара подростков, осознав произошедшее, побежали за ним, пытаясь задержать его", — написал он.
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Позднее в СУ СК добавили, что нападавший перепутал потерпевшую с другой девушкой.
"Им оказался 36-летний житель города Ак-Довурака Республики Тыва. По версии следствия, 20 июня 2023 года на площади Арата города Кызыла мужчина, перепутав девушку, из-за имеющихся личных неприязненных отношений ножом нанес несколько ударов по телу потерпевшей, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте", — говорится в сообщении
.
Возбуждено дело по статье "Убийство". В прокуратуре республики РИА Новости заявили, что, по предварительным данным, подозреваемый страдает психическим заболеванием.
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