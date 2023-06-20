https://ria.ru/20230620/kyzyl-1879285772.html

В центре Кызыла зарезали девушку

В центре Кызыла зарезали девушку - РИА Новости, 20.06.2023

В центре Кызыла зарезали девушку

В центре Кызыла мужчина зарезал девушку, которую перепутал с другой женщиной, его задержали, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Туве. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T10:11

2023-06-20T10:11

2023-06-20T15:54

происшествия

кызыл

владислав ховалыг

республика тыва

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КРАСНОЯРСК, 20 июн — РИА Новости. В центре Кызыла мужчина зарезал девушку, которую перепутал с другой женщиной, его задержали, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК по Туве. "Задержан подозреваемый в нападении на девушку", — сказала собеседница агентства. Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил в своем Telegram-канале, что инцидент произошел во вторник в центре города. "В результате многочисленных ножевых ранений она скончалась на месте происшествия. <...> Шокирует вся суть произошедшего. Средь бела дня, в общественном и многолюдном месте, совершив жестокое нападение, преступник спокойно ушел. И только пара подростков, осознав произошедшее, побежали за ним, пытаясь задержать его", — написал он.Позднее в СУ СК добавили, что нападавший перепутал потерпевшую с другой девушкой. "Им оказался 36-летний житель города Ак-Довурака Республики Тыва. По версии следствия, 20 июня 2023 года на площади Арата города Кызыла мужчина, перепутав девушку, из-за имеющихся личных неприязненных отношений ножом нанес несколько ударов по телу потерпевшей, которая от полученных телесных повреждений скончалась на месте", — говорится в сообщении.Возбуждено дело по статье "Убийство". В прокуратуре республики РИА Новости заявили, что, по предварительным данным, подозреваемый страдает психическим заболеванием.

https://ria.ru/20230618/chelyabinsk-1878961626.html

https://ria.ru/20230602/iznasilovanie-1875722314.html

кызыл

республика тыва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, кызыл, владислав ховалыг, республика тыва