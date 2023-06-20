https://ria.ru/20230620/krym-1879349070.html
Рабочая группа не нашла оснований для передачи Крыма УССР в 1954 году
Рабочая группа не нашла оснований для передачи Крыма УССР в 1954 году - РИА Новости, 20.06.2023
Рабочая группа не нашла оснований для передачи Крыма УССР в 1954 году
Рабочая группа в крымском парламенте пришла к выводу, что ни одного основания для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР в 1954 году не было, сообщил глава... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:59
2023-06-20T13:59
2023-06-20T13:59
политика
владимир константинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Рабочая группа в крымском парламенте пришла к выводу, что ни одного основания для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР в 1954 году не было, сообщил глава парламента Владимир Константинов. Ранее Константинов поручил специально сформированной рабочей группе подготовить обращение в Конституционный суд России о признании нелегитимным и отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине. "Мы будем добиваться отмены всех актов 1954 года, оформивших этот произвол. Рабочая группа обсудила предшествующие решению 1954 года события и объективные факты нарушений союзного законодательства. В результате, специалисты пришли к выводу, что ни одного основания для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР не было", - сказал Константинов на заседании президиума крымского парламента. По его словам, в том числе опровергается и версия необходимости этой передачи для восстановления Крыма от послевоенной разрухи, так как согласно статистическим данным, экономическая сфера полуострова была полностью восстановлена до 1954 года, когда уже активно развивались промышленность, сельское хозяйство, строился жилищный фонд. "О несоответствии принятых тогда актов действующему на тот момент республиканскому и союзному законодательству уже неоднократно говорилось. Конечно, мы не сможем отменить воздействие актов 1954 года, исковеркавшее судьбы сотен тысяч людей, но констатировать ничтожность этих документов считаем необходимым", - подчеркнул Константинов.
https://ria.ru/20230523/krym-1873599205.html
https://ria.ru/20230419/prisoedinenie-1865753378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир константинов, россия, украина, рсфср, ссср, республика крым
Политика, Владимир Константинов, Россия, Украина, РСФСР, СССР, Республика Крым
Рабочая группа не нашла оснований для передачи Крыма УССР в 1954 году
Константинов: рабочая группа заключила, что оснований для передачи Крыма УССР не было
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Рабочая группа в крымском парламенте пришла к выводу, что ни одного основания для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР в 1954 году не было, сообщил глава парламента Владимир Константинов.
Ранее Константинов поручил специально сформированной рабочей группе подготовить обращение в Конституционный суд России
о признании нелегитимным и отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине
.
В Госдуме назвали передачу Крыма УССР в 1954 году преступлением
"Мы будем добиваться отмены всех актов 1954 года, оформивших этот произвол. Рабочая группа обсудила предшествующие решению 1954 года события и объективные факты нарушений союзного законодательства. В результате, специалисты пришли к выводу, что ни одного основания для передачи Крыма из РСФСР в состав УССР не было", - сказал Константинов на заседании президиума крымского парламента.
По его словам, в том числе опровергается и версия необходимости этой передачи для восстановления Крыма от послевоенной разрухи, так как согласно статистическим данным, экономическая сфера полуострова была полностью восстановлена до 1954 года, когда уже активно развивались промышленность, сельское хозяйство, строился жилищный фонд.
"О несоответствии принятых тогда актов действующему на тот момент республиканскому и союзному законодательству уже неоднократно говорилось. Конечно, мы не сможем отменить воздействие актов 1954 года, исковеркавшее судьбы сотен тысяч людей, но констатировать ничтожность этих документов считаем необходимым", - подчеркнул Константинов.
Присоединение Крыма к России