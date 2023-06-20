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"Единая Россия" выдвинула Олега Кожемяко на выборы губернатора в Приморье - РИА Новости, 20.06.2023
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11:27 20.06.2023 (обновлено: 12:06 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/kozhemyako-1879300542.html
"Единая Россия" выдвинула Олега Кожемяко на выборы губернатора в Приморье
"Единая Россия" выдвинула Олега Кожемяко на выборы губернатора в Приморье - РИА Новости, 20.06.2023
"Единая Россия" выдвинула Олега Кожемяко на выборы губернатора в Приморье
Региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло действующего главу Приморского края Олега Кожемяко на губернаторские выборы 2023 года. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T11:27
2023-06-20T12:06
приморский край
олег кожемяко
единая россия
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ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло действующего главу Приморского края Олега Кожемяко на губернаторские выборы 2023 года. Голосование за кандидата от партии состоялось во вторник на конференции ЕР во Владивостоке. Оппонентом Кожемяко выступил депутат, председатель думы города Андрей Брик, набравший шесть голосов. Кандидатура губернатора получила 180. "Выдвинуть, коллеги, кандидатом на должность губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича", - объявил решение первый замсекретаря краевого отделения партии Антон Волошко после утверждения собравшимися протокола о результатах голосования. Голосование на выборах губернатора пройдет с 8 по 10 сентября, заявили в краевом избиркоме в начале мая. Еще в конце марта депутаты законодательного собрания Приморского края приняли поправку, запретившую самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах. В понедельник в избиркоме Приморья сообщили, что получили документы о выдвижении Александра Андони от регионального отделения партии "Коммунисты России" и Дениса Ковалева от Казачьей партии Российской Федерации. Приморское отделение КПРФ решило не выдвигать никого на выборы губернатора, рассказал РИА Новости в начале июня первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции в региональном парламенте Анатолий Долгачев. По его словам, решение бойкотировать голосование связано с массовым недопуском представителей партии в участковые избирательные комиссии. В 2018 году выборы главы Приморского края пришлось проводить дважды. По результатам первого голосования во второй тур прошли губернатор региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. На фоне массовых нарушений, отмеченных во время выборов, крайизбирком по рекомендации ЦИК России признал результаты недействительными. Повторные выборы закончились победой Кожемяко.
https://ria.ru/20230613/primore-1877724003.html
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приморский край, олег кожемяко, единая россия
Приморский край, Олег Кожемяко, Единая Россия
"Единая Россия" выдвинула Олега Кожемяко на выборы губернатора в Приморье

"Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Кожемяко на выборы главы Приморья

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкГубернатор Приморского края Олег Кожемяко
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 июн - РИА Новости. Региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинуло действующего главу Приморского края Олега Кожемяко на губернаторские выборы 2023 года.
Голосование за кандидата от партии состоялось во вторник на конференции ЕР во Владивостоке. Оппонентом Кожемяко выступил депутат, председатель думы города Андрей Брик, набравший шесть голосов. Кандидатура губернатора получила 180.
"Выдвинуть, коллеги, кандидатом на должность губернатора Приморского края Кожемяко Олега Николаевича", - объявил решение первый замсекретаря краевого отделения партии Антон Волошко после утверждения собравшимися протокола о результатах голосования.
Голосование на выборах губернатора пройдет с 8 по 10 сентября, заявили в краевом избиркоме в начале мая. Еще в конце марта депутаты законодательного собрания Приморского края приняли поправку, запретившую самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах. В понедельник в избиркоме Приморья сообщили, что получили документы о выдвижении Александра Андони от регионального отделения партии "Коммунисты России" и Дениса Ковалева от Казачьей партии Российской Федерации.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Экскаваторы отправят военным из Приморья в зоне СВО, заявил Кожемяко
13 июня, 09:27
Приморское отделение КПРФ решило не выдвигать никого на выборы губернатора, рассказал РИА Новости в начале июня первый секретарь комитета приморского краевого отделения КПРФ, руководитель фракции в региональном парламенте Анатолий Долгачев. По его словам, решение бойкотировать голосование связано с массовым недопуском представителей партии в участковые избирательные комиссии.
В 2018 году выборы главы Приморского края пришлось проводить дважды. По результатам первого голосования во второй тур прошли губернатор региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. На фоне массовых нарушений, отмеченных во время выборов, крайизбирком по рекомендации ЦИК России признал результаты недействительными. Повторные выборы закончились победой Кожемяко.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Приморье запустит совместные проекты с крупными китайскими корпорациями
16 июня, 10:58
 
Приморский крайОлег КожемякоЕдиная Россия
 
 
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