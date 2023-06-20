Власти Дубая заявили, что запустят спутник с российского космодрома
Власти Дубая запустят спутник с российского космодрома Восточный на "Союз-2"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПуск РН "Союз-2.1б" с первым спутником группировки "Сфера" – "Скиф-Д"
Пуск РН "Союз-2.1б" с первым спутником группировки "Сфера" – "Скиф-Д". Архивное фото
ДОХА, 20 июн - РИА Новости. Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида (MBRSC) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) запустит в космос спутник с российского космодрома Восточный на ракете-носителе "Союз-2", сообщил во вторник пресс-служба правительства Дубая в Twitter.
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"27 июня в 15:34 по времени ОАЭ (14:34 мск) MBRSC запустит свою первую миссию PHI-Demo с российского космодрома Восточный с использованием ракеты "Союз-2" в рамках инициативы по размещению полезной нагрузки", - отмечается в сообщении.
Как уточнили в центре, модульная спутниковая платформа была создана в 2022 году в рамках инициативы по размещению полезной нагрузки (PHI) в партнерстве с местной и британской компаниями OQ Technology и SteamJet, она включает аппарат для обеспечения связи IoT, который позволит хранить и пересылать данные, собранные с подключенных к интернету устройств, расположенных в удаленных районах с использованием пятого поколения мобильной связи 5G.
По данным российских властей, аппарат PHI-Demo будет попутной нагрузкой во время запуска спутника гидрометеорологического обеспечения "Метеор-М" 2-3. ОАЭ с 2006 года запустили в космос несколько спутников, а в 2020 году отправили к Марсу космический зонд "Аль-Амаль", чтобы изучить климатические условия на планете.