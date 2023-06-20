https://ria.ru/20230620/kontrnastup-1879197698.html

"Россия показала сильные стороны". ВСУ вынуждены сменить тактику

"Россия показала сильные стороны". ВСУ вынуждены сменить тактику - РИА Новости, 20.06.2023

"Россия показала сильные стороны". ВСУ вынуждены сменить тактику

Украинское наступление продолжается уже две недели. Главные резервы Киев еще не задействовал. Однако операция, которая готовилась несколько месяцев, столкнулась РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T08:00

2023-06-20T08:00

2023-06-20T08:01

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

запорожская аэс

донецк

россия

киев

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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Украинское наступление продолжается уже две недели. Главные резервы Киев еще не задействовал. Однако операция, которая готовилась несколько месяцев, столкнулась с серьезными проблемами — из-за нескольких факторов.Отвлекающий маневрНаиболее горячий участок фронта на юге — в Запорожской области и на так называемом Времевском выступе, на стыке с границей ДНР. Именно здесь киевский режим сконцентрировал большую часть свежих бригад, укомплектованных в том числе западной техникой.На восточном фланге этого направления ВСУ пытаются срезать российскую оборону встречными ударами и вклиниться между Равнополем и Старомлиновкой. Захват этого населенного пункта позволит развивать наступление на Волноваху."Уже дней десять, как не умолкает канонада, — рассказывает жительница Старомлиновки Ольга, перебравшаяся с семьей в Донецк. — Вэсэушников пока не видели, но снаряды прилетают по окраинам ежедневно. Все, кто мог, уже уехали. Остаются те, кому некуда податься. Некоторых на своей машине вывозит в Донецк настоятель местного храма. В селе непростая ситуация — нет света, электричества, связи. Много наших военных, помогают мирным чем могут".Чуть западнее ВС России отошли из Новодаровки и Левадного, заняли господствующие высоты и обрушили шквал артиллерийского огня. Успехи за две недели на этом участке у Киева более чем скромные. Хотя, видимо, Времевский выступ рассчитывали срезать быстро, чтобы потом ввести на новый плацдарм резервы и двигаться в южном и восточном направлениях."Не исключено, что наступление на Времевском выступе — это отвлекающий маневр, — говорит офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — ВСУ давно доказали, что предпочитают воевать от городской застройки. А здесь нет крупных населенных пунктов, где они могли бы закрепиться. Сильно подозреваю, что основной удар нанесут все-таки западнее, где в последние дни заметно усилилась их активность".Большие потериИдет ожесточенное сражение за небольшое село Пятихатки в десяти километрах от Каховского водохранилища. Российские войска применили испытанную тактику — позволили украинцам войти в населенный пункт и накрыли их из тяжелых огнеметных систем. Те несколько раз отступали. Сейчас пытаются взять эту деревню в клещи.Если смогут здесь закрепиться, им откроется путь на Васильевку. А уже оттуда — на Днепрорудное, Энергодар и Запорожскую АЭС. Или на юг, на Мелитополь.Одновременно ВСУ продолжают давить на ореховском участке, наступая от Новоданиловки на Работино и от Малой Токмачки на Новопокровку. Их цель здесь — Токмак и далее на юг. На положском участке фронта за последние дни особых изменений, по словам военных, не было: продолжаются позиционные бои.Потеряв сразу немало западной техники, Киев сменил тактику: теперь стараются не бросать в лобовые атаки крупные танковые кулаки. БМП и бронеавтомобили доставляют десант в "серую зону", и оттуда — атака на российские укрепрайоны в пешем порядке. О таких "мясных штурмах" открыто пишут западные СМИ."Фронтально-лобовые атаки на направлении Орехов — Токмак шли очень тяжело, — сообщает The Economist. — ВСУ понесли значительные потери в бронетехнике и живой силе. По признанию источников в военной разведке Украины, "погибли многие десятки солдат". Один из них добавил, что в бой бросили хорошо оснащенную 47-ю бригаду. Но столкнулись с большими трудностями и не справились с традиционно большими возможностями России создавать фортификационные укрепления и вести радиоэлектронную борьбу".Наступлением на Запорожском направлении Киев пытается убить сразу нескольких зайцев: вернуть контроль над Азовским побережьем, перерезать сухопутный коридор в Крым, рассечь южную российскую группировку на две части и выйти к перешейкам, соединяющим полуостров с Большой землей. Однако ВСУ не удалось пока даже приблизиться к первой линии обороны.Ищут брешиНа других направлениях интенсивность боев ниже. На донецком фронте российские войска при поддержке артиллерии пытались продвинуться у Новомихайловки и в Марьинке. Также контратаковали со стороны Водяного и штурмовали юго-западные подступы к Авдеевке. ВСУ, в свою очередь, сумели продвинуться к Веселому.На Артемовском направлении их встретили огнем у Озаряновки, Курдюмовки, Клещеевки, Ягодного, Берховки и Краснополовки. Закрепиться не удалось. Российская армия довольно успешно отсекает передовые подразделения ВСУ от подкреплений и путей подвоза боеприпасов — во многом благодаря активной работе артиллерии по целям в Белой Горе, Константиновке, Ивановском, Часовом Яре и других населенных пунктах.На Луганском направлении ВС России после артподготовки атаковали у Белогоровки и в районе Берестового. Под обстрелами украинские позиции в Серебрянке, Торском, Невском, Стельмаховке, Кисловке, Западном, Двуречной, Фиголевке и Каменке.В Киеве утверждают, что главный удар еще впереди. Пока нащупывают слабые места в российской обороне. И если найдут, то, как отмечают западные аналитики, бросят туда резервы, чтобы обвалить фронт. А второй попытки может и не представиться.

https://radiosputnik.ria.ru/20230619/poteri-1879159911.html

https://ria.ru/20230616/zasedanie-1878811307.html

https://ria.ru/20230619/gumanitarka-1879130568.html

https://ria.ru/20230619/nato-1879147336.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

безопасность, вооруженные силы украины, запорожская аэс, донецк, россия, киев