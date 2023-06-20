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"Россия показала сильные стороны". ВСУ вынуждены сменить тактику - РИА Новости, 20.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:00 20.06.2023 (обновлено: 08:01 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/kontrnastup-1879197698.html
"Россия показала сильные стороны". ВСУ вынуждены сменить тактику
"Россия показала сильные стороны". ВСУ вынуждены сменить тактику - РИА Новости, 20.06.2023
"Россия показала сильные стороны". ВСУ вынуждены сменить тактику
Украинское наступление продолжается уже две недели. Главные резервы Киев еще не задействовал. Однако операция, которая готовилась несколько месяцев, столкнулась РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T08:00
2023-06-20T08:01
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
запорожская аэс
донецк
россия
киев
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Украинское наступление продолжается уже две недели. Главные резервы Киев еще не задействовал. Однако операция, которая готовилась несколько месяцев, столкнулась с серьезными проблемами — из-за нескольких факторов.Отвлекающий маневрНаиболее горячий участок фронта на юге — в Запорожской области и на так называемом Времевском выступе, на стыке с границей ДНР. Именно здесь киевский режим сконцентрировал большую часть свежих бригад, укомплектованных в том числе западной техникой.На восточном фланге этого направления ВСУ пытаются срезать российскую оборону встречными ударами и вклиниться между Равнополем и Старомлиновкой. Захват этого населенного пункта позволит развивать наступление на Волноваху."Уже дней десять, как не умолкает канонада, — рассказывает жительница Старомлиновки Ольга, перебравшаяся с семьей в Донецк. — Вэсэушников пока не видели, но снаряды прилетают по окраинам ежедневно. Все, кто мог, уже уехали. Остаются те, кому некуда податься. Некоторых на своей машине вывозит в Донецк настоятель местного храма. В селе непростая ситуация — нет света, электричества, связи. Много наших военных, помогают мирным чем могут".Чуть западнее ВС России отошли из Новодаровки и Левадного, заняли господствующие высоты и обрушили шквал артиллерийского огня. Успехи за две недели на этом участке у Киева более чем скромные. Хотя, видимо, Времевский выступ рассчитывали срезать быстро, чтобы потом ввести на новый плацдарм резервы и двигаться в южном и восточном направлениях."Не исключено, что наступление на Времевском выступе — это отвлекающий маневр, — говорит офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — ВСУ давно доказали, что предпочитают воевать от городской застройки. А здесь нет крупных населенных пунктов, где они могли бы закрепиться. Сильно подозреваю, что основной удар нанесут все-таки западнее, где в последние дни заметно усилилась их активность".Большие потериИдет ожесточенное сражение за небольшое село Пятихатки в десяти километрах от Каховского водохранилища. Российские войска применили испытанную тактику — позволили украинцам войти в населенный пункт и накрыли их из тяжелых огнеметных систем. Те несколько раз отступали. Сейчас пытаются взять эту деревню в клещи.Если смогут здесь закрепиться, им откроется путь на Васильевку. А уже оттуда — на Днепрорудное, Энергодар и Запорожскую АЭС. Или на юг, на Мелитополь.Одновременно ВСУ продолжают давить на ореховском участке, наступая от Новоданиловки на Работино и от Малой Токмачки на Новопокровку. Их цель здесь — Токмак и далее на юг. На положском участке фронта за последние дни особых изменений, по словам военных, не было: продолжаются позиционные бои.Потеряв сразу немало западной техники, Киев сменил тактику: теперь стараются не бросать в лобовые атаки крупные танковые кулаки. БМП и бронеавтомобили доставляют десант в "серую зону", и оттуда — атака на российские укрепрайоны в пешем порядке. О таких "мясных штурмах" открыто пишут западные СМИ."Фронтально-лобовые атаки на направлении Орехов — Токмак шли очень тяжело, — сообщает The Economist. — ВСУ понесли значительные потери в бронетехнике и живой силе. По признанию источников в военной разведке Украины, "погибли многие десятки солдат". Один из них добавил, что в бой бросили хорошо оснащенную 47-ю бригаду. Но столкнулись с большими трудностями и не справились с традиционно большими возможностями России создавать фортификационные укрепления и вести радиоэлектронную борьбу".Наступлением на Запорожском направлении Киев пытается убить сразу нескольких зайцев: вернуть контроль над Азовским побережьем, перерезать сухопутный коридор в Крым, рассечь южную российскую группировку на две части и выйти к перешейкам, соединяющим полуостров с Большой землей. Однако ВСУ не удалось пока даже приблизиться к первой линии обороны.Ищут брешиНа других направлениях интенсивность боев ниже. На донецком фронте российские войска при поддержке артиллерии пытались продвинуться у Новомихайловки и в Марьинке. Также контратаковали со стороны Водяного и штурмовали юго-западные подступы к Авдеевке. ВСУ, в свою очередь, сумели продвинуться к Веселому.На Артемовском направлении их встретили огнем у Озаряновки, Курдюмовки, Клещеевки, Ягодного, Берховки и Краснополовки. Закрепиться не удалось. Российская армия довольно успешно отсекает передовые подразделения ВСУ от подкреплений и путей подвоза боеприпасов — во многом благодаря активной работе артиллерии по целям в Белой Горе, Константиновке, Ивановском, Часовом Яре и других населенных пунктах.На Луганском направлении ВС России после артподготовки атаковали у Белогоровки и в районе Берестового. Под обстрелами украинские позиции в Серебрянке, Торском, Невском, Стельмаховке, Кисловке, Западном, Двуречной, Фиголевке и Каменке.В Киеве утверждают, что главный удар еще впереди. Пока нащупывают слабые места в российской обороне. И если найдут, то, как отмечают западные аналитики, бросят туда резервы, чтобы обвалить фронт. А второй попытки может и не представиться.
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Андрей Коц
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безопасность, вооруженные силы украины, запорожская аэс, донецк, россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Донецк, Россия, Киев

"Россия показала сильные стороны". ВСУ вынуждены сменить тактику

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМорские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации
Морские пехотинцы Черноморского флота России на позициях в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Андрей Коц
Андрей Коц
Все материалы
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Украинское наступление продолжается уже две недели. Главные резервы Киев еще не задействовал. Однако операция, которая готовилась несколько месяцев, столкнулась с серьезными проблемами — из-за нескольких факторов.

Отвлекающий маневр

Наиболее горячий участок фронта на юге — в Запорожской области и на так называемом Времевском выступе, на стыке с границей ДНР. Именно здесь киевский режим сконцентрировал большую часть свежих бригад, укомплектованных в том числе западной техникой.
Раненый украинский военный - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 600 человек
19 июня, 14:47
На восточном фланге этого направления ВСУ пытаются срезать российскую оборону встречными ударами и вклиниться между Равнополем и Старомлиновкой. Захват этого населенного пункта позволит развивать наступление на Волноваху.
"Уже дней десять, как не умолкает канонада, — рассказывает жительница Старомлиновки Ольга, перебравшаяся с семьей в Донецк. — Вэсэушников пока не видели, но снаряды прилетают по окраинам ежедневно. Все, кто мог, уже уехали. Остаются те, кому некуда податься. Некоторых на своей машине вывозит в Донецк настоятель местного храма. В селе непростая ситуация — нет света, электричества, связи. Много наших военных, помогают мирным чем могут".
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" в зоне СВО
Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Боевая стрельба самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" в зоне СВО
Чуть западнее ВС России отошли из Новодаровки и Левадного, заняли господствующие высоты и обрушили шквал артиллерийского огня. Успехи за две недели на этом участке у Киева более чем скромные. Хотя, видимо, Времевский выступ рассчитывали срезать быстро, чтобы потом ввести на новый плацдарм резервы и двигаться в южном и восточном направлениях.
"Не исключено, что наступление на Времевском выступе — это отвлекающий маневр, — говорит офицер 1-го армейского корпуса с позывным Клим. — ВСУ давно доказали, что предпочитают воевать от городской застройки. А здесь нет крупных населенных пунктов, где они могли бы закрепиться. Сильно подозреваю, что основной удар нанесут все-таки западнее, где в последние дни заметно усилилась их активность".

Большие потери

Идет ожесточенное сражение за небольшое село Пятихатки в десяти километрах от Каховского водохранилища. Российские войска применили испытанную тактику — позволили украинцам войти в населенный пункт и накрыли их из тяжелых огнеметных систем. Те несколько раз отступали. Сейчас пытаются взять эту деревню в клещи.
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Заседание суда по делу об утечке секретных данных Пентагона пройдет 21 июня
16 июня, 23:40
Если смогут здесь закрепиться, им откроется путь на Васильевку. А уже оттуда — на Днепрорудное, Энергодар и Запорожскую АЭС. Или на юг, на Мелитополь.
Одновременно ВСУ продолжают давить на ореховском участке, наступая от Новоданиловки на Работино и от Малой Токмачки на Новопокровку. Их цель здесь — Токмак и далее на юг. На положском участке фронта за последние дни особых изменений, по словам военных, не было: продолжаются позиционные бои.
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023 года
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023 года
Потеряв сразу немало западной техники, Киев сменил тактику: теперь стараются не бросать в лобовые атаки крупные танковые кулаки. БМП и бронеавтомобили доставляют десант в "серую зону", и оттуда — атака на российские укрепрайоны в пешем порядке. О таких "мясных штурмах" открыто пишут западные СМИ.
"Фронтально-лобовые атаки на направлении Орехов — Токмак шли очень тяжело, — сообщает The Economist. — ВСУ понесли значительные потери в бронетехнике и живой силе. По признанию источников в военной разведке Украины, "погибли многие десятки солдат". Один из них добавил, что в бой бросили хорошо оснащенную 47-ю бригаду. Но столкнулись с большими трудностями и не справились с традиционно большими возможностями России создавать фортификационные укрепления и вести радиоэлектронную борьбу".
Военнослужащие подразделения ВДВ на квадроцикле в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Омским бойцам в зоне СВО отправили два квадроцикла, "Ниву" и квадрокоптеры
19 июня, 13:33
Наступлением на Запорожском направлении Киев пытается убить сразу нескольких зайцев: вернуть контроль над Азовским побережьем, перерезать сухопутный коридор в Крым, рассечь южную российскую группировку на две части и выйти к перешейкам, соединяющим полуостров с Большой землей. Однако ВСУ не удалось пока даже приблизиться к первой линии обороны.

Ищут бреши

На других направлениях интенсивность боев ниже. На донецком фронте российские войска при поддержке артиллерии пытались продвинуться у Новомихайловки и в Марьинке. Также контратаковали со стороны Водяного и штурмовали юго-западные подступы к Авдеевке. ВСУ, в свою очередь, сумели продвинуться к Веселому.
© AP Photo / LibkosУкраинский солдат на линии фронта возле Авдеевки
Украинский солдат на линии фронта возле Авдеевки - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат на линии фронта возле Авдеевки
На Артемовском направлении их встретили огнем у Озаряновки, Курдюмовки, Клещеевки, Ягодного, Берховки и Краснополовки. Закрепиться не удалось. Российская армия довольно успешно отсекает передовые подразделения ВСУ от подкреплений и путей подвоза боеприпасов — во многом благодаря активной работе артиллерии по целям в Белой Горе, Константиновке, Ивановском, Часовом Яре и других населенных пунктах.
На Луганском направлении ВС России после артподготовки атаковали у Белогоровки и в районе Берестового. Под обстрелами украинские позиции в Серебрянке, Торском, Невском, Стельмаховке, Кисловке, Западном, Двуречной, Фиголевке и Каменке.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем по итогам встречи в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Генсек НАТО высказался против замораживания конфликта на Украине
19 июня, 14:21
В Киеве утверждают, что главный удар еще впереди. Пока нащупывают слабые места в российской обороне. И если найдут, то, как отмечают западные аналитики, бросят туда резервы, чтобы обвалить фронт. А второй попытки может и не представиться.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСДонецкРоссияКиев
 
 
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