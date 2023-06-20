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В Бразилии конфисковали 28 тонн контрабандных акульих плавников - РИА Новости, 20.06.2023
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00:59 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/kontrabanda-1879258447.html
В Бразилии конфисковали 28 тонн контрабандных акульих плавников
В Бразилии конфисковали 28 тонн контрабандных акульих плавников - РИА Новости, 20.06.2023
В Бразилии конфисковали 28 тонн контрабандных акульих плавников
Сотрудники Бразильского института окружающей среды Ibama в ходе двух операций конфисковали крупнейшие партии акульих плавников общей массой 28,7 тонны, которые... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T00:59
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бразилия
азия
сан-паулу (город)
в мире
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МЕХИКО, 20 июн - РИА Новости. Сотрудники Бразильского института окружающей среды Ibama в ходе двух операций конфисковали крупнейшие партии акульих плавников общей массой 28,7 тонны, которые предназначались для экспорта в Азию, по данным экологов, контрабандисты уничтожили 10 тысяч особей. "Ibama конфисковал 28,7 тонны акульих плавников, предназначавшихся для незаконного экспорта в Азию. Обнаруженные плавники принадлежат двум видам акул: синей акуле (Pionace glauca) и акуле-анеким, также известной как мако (Isurus oxyrinchus)", - говорится в отчете на сайте института. Основная часть конфиската, 27,6 тонны, была изъята со склада компании-экспортера в штате Санта-Катарина. Еще более тонны контрабандисты пытались вывезти из крупнейшего международного аэропорта Гуарульюс в Сан-Паулу. Партии вместе являются крупнейшими конфискованными в истории, по оценкам специалистов, контрабандисты таким образом уничтожили 4400 синих акул и 5600 акул макао. Последние с 22 мая текущего года отнесены в Бразилии к находящимся под угрозой исчезновения. В Бразилии в целом запрещен целенаправленный лов акул. Суда, которые занимались этим промыслом, использовали лицензии на вылов других видов рыб. Плавники акулы считаются ценным деликатесом на международном рынке и пользуются спросом в Азии, куда их собирались вывезти.
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бразилия, азия, сан-паулу (город), в мире
Бразилия, Азия, Сан-Паулу (город), В мире
В Бразилии конфисковали 28 тонн контрабандных акульих плавников

В Бразилии конфисковали крупнейшие партии акульих плавников массой 28,7 тонны

CC BY 2.0 / Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi / Sea WorldАкула
Акула - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
CC BY 2.0 / Mohd Fazlin Mohd Effendy Ooi / Sea World
Акула. Архивное фото
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МЕХИКО, 20 июн - РИА Новости. Сотрудники Бразильского института окружающей среды Ibama в ходе двух операций конфисковали крупнейшие партии акульих плавников общей массой 28,7 тонны, которые предназначались для экспорта в Азию, по данным экологов, контрабандисты уничтожили 10 тысяч особей.
«
"Ibama конфисковал 28,7 тонны акульих плавников, предназначавшихся для незаконного экспорта в Азию. Обнаруженные плавники принадлежат двум видам акул: синей акуле (Pionace glauca) и акуле-анеким, также известной как мако (Isurus oxyrinchus)", - говорится в отчете на сайте института.
Основная часть конфиската, 27,6 тонны, была изъята со склада компании-экспортера в штате Санта-Катарина. Еще более тонны контрабандисты пытались вывезти из крупнейшего международного аэропорта Гуарульюс в Сан-Паулу.
Партии вместе являются крупнейшими конфискованными в истории, по оценкам специалистов, контрабандисты таким образом уничтожили 4400 синих акул и 5600 акул макао. Последние с 22 мая текущего года отнесены в Бразилии к находящимся под угрозой исчезновения.
В Бразилии в целом запрещен целенаправленный лов акул. Суда, которые занимались этим промыслом, использовали лицензии на вылов других видов рыб. Плавники акулы считаются ценным деликатесом на международном рынке и пользуются спросом в Азии, куда их собирались вывезти.
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