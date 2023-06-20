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Президент Чехии оценил вероятность военного конфликта между Западом и КНР - РИА Новости, 20.06.2023
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19:05 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/konflikt-1879432094.html
Президент Чехии оценил вероятность военного конфликта между Западом и КНР
Президент Чехии оценил вероятность военного конфликта между Западом и КНР - РИА Новости, 20.06.2023
Президент Чехии оценил вероятность военного конфликта между Западом и КНР
Вооруженного конфликта между Западом и Китаем в ближайшее время не произойдет, но это не означает, что демократические страны могут повторять ошибки недавнего... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T19:05
2023-06-20T19:05
россия
украина
чехия
петр павел
владимир путин
сергей лавров
нато
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ПРАГА, 20 июн – РИА Новости. Вооруженного конфликта между Западом и Китаем в ближайшее время не произойдет, но это не означает, что демократические страны могут повторять ошибки недавнего прошлого и бездействовать, заявил в понедельник в Праге президент Чехии Петр Павел, выступая на конференции "Наша безопасность - не данность". "Я считаю, что вооруженный конфликт между Западом и Китаем в ближайшее время не произойдет. Но это, конечно, не означает, что мы можем повторять ошибки бездействия и веры в то, что если мы закроем глаза, с нами ничего не случится", - сказал Павел. В этом контексте он назвал "экзистенциальной заинтересованностью" укрепление отношений со всеми демократическими государствами мира. В недавние благополучные времена демократические страны считали, что добровольно заключенные многосторонние соглашения в Европе имеют силу, и Россия также воспринимает вытекающие из них обязательства как нерушимые, отметил Павел. "Именно уважение к международному праву отделяет нас от международного хаоса и варварства", - подчеркнул чешский президент. У демократического сообщества, по мнению Павела, нет причин опасаться угроз со стороны России, потому что оно сильнее с точки зрения разделяемых ценностей, развития общества, экономики и вооруженных сил. Чего он опасается, так это усталости политиков и граждан западных стран от долгого конфликта на истощение, который может привести к разобщенности. "Судя по всему, именно на это рассчитывает сейчас руководство России, развернувшее 16 месяцев назад военные действия на Украине", - полагает Павел. "Это логичный расчет, любой конфликт со временем теряет свою актуальность и отходит на второй план в повседневных жизненных заботах людей", - сказал он. В этом плане он выразил гордость гражданами Чехии, которые не перестают поддерживать Украину, несмотря на кризисы, инфляцию или бюджетные проблемы у себя в стране. "Я также ценю то, что правительство нашей республики постоянно направляет на Украину военную и гуманитарную помощь", - заявил президент Чехии. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230620/politika-1879183196.html
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россия, украина, чехия, петр павел, владимир путин, сергей лавров, нато
Россия, Украина, Чехия, Петр Павел, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
Президент Чехии оценил вероятность военного конфликта между Западом и КНР

Президент Чехии Павел: военного конфликта между Западом и КНР в ближайшее время не будет

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
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ПРАГА, 20 июн – РИА Новости. Вооруженного конфликта между Западом и Китаем в ближайшее время не произойдет, но это не означает, что демократические страны могут повторять ошибки недавнего прошлого и бездействовать, заявил в понедельник в Праге президент Чехии Петр Павел, выступая на конференции "Наша безопасность - не данность".
«
"Я считаю, что вооруженный конфликт между Западом и Китаем в ближайшее время не произойдет. Но это, конечно, не означает, что мы можем повторять ошибки бездействия и веры в то, что если мы закроем глаза, с нами ничего не случится", - сказал Павел. В этом контексте он назвал "экзистенциальной заинтересованностью" укрепление отношений со всеми демократическими государствами мира.
Председатель КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Удар в спину. США нашли новый подход к Китаю
Вчера, 08:00
В недавние благополучные времена демократические страны считали, что добровольно заключенные многосторонние соглашения в Европе имеют силу, и Россия также воспринимает вытекающие из них обязательства как нерушимые, отметил Павел. "Именно уважение к международному праву отделяет нас от международного хаоса и варварства", - подчеркнул чешский президент.
У демократического сообщества, по мнению Павела, нет причин опасаться угроз со стороны России, потому что оно сильнее с точки зрения разделяемых ценностей, развития общества, экономики и вооруженных сил. Чего он опасается, так это усталости политиков и граждан западных стран от долгого конфликта на истощение, который может привести к разобщенности. "Судя по всему, именно на это рассчитывает сейчас руководство России, развернувшее 16 месяцев назад военные действия на Украине", - полагает Павел.
«
"Это логичный расчет, любой конфликт со временем теряет свою актуальность и отходит на второй план в повседневных жизненных заботах людей", - сказал он. В этом плане он выразил гордость гражданами Чехии, которые не перестают поддерживать Украину, несмотря на кризисы, инфляцию или бюджетные проблемы у себя в стране. "Я также ценю то, что правительство нашей республики постоянно направляет на Украину военную и гуманитарную помощь", - заявил президент Чехии.
Трансляция выступления председателя КНР Си Цзиньпина на съезде Коммунистической партии Китая в Шанхае - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Китайская угроза: кто вручил власть Си Цзиньпину
15 июня, 08:00
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Китай реализует свои права на отношения с другими странами, заявил Песков
Вчера, 13:46
 
РоссияУкраинаЧехияПетр ПавелВладимир ПутинСергей ЛавровНАТО
 
 
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