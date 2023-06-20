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Москалькова призвала поддержать белгородцев, чьи предприятия пострадали - РИА Новости, 20.06.2023
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15:12 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/kompensatsiya-1879366923.html
Москалькова призвала поддержать белгородцев, чьи предприятия пострадали
Москалькова призвала поддержать белгородцев, чьи предприятия пострадали - РИА Новости, 20.06.2023
Москалькова призвала поддержать белгородцев, чьи предприятия пострадали
Белгородцы, чьи предприятия пострадали, должны получить поддержку хотя бы в размере МРОТ, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:12
2023-06-20T15:12
белгородская область
россия
украина
татьяна москалькова
общество
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БЕЛГОРОД, 20 июн – РИА Новости. Белгородцы, чьи предприятия пострадали, должны получить поддержку хотя бы в размере МРОТ, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Я вижу, что люди должны понимать, какую они будут получать компенсацию, если их предприятие прекратило свое существование. Они должны рассчитывать хотя бы на минимальную поддержу в виде МРОТ, хотя бы", - сказала Москалькова журналистам в ходе рабочей поездки в Белгородскую область. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа. Кроме того, регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, после чего жители начали массово покидать свои дома.
https://ria.ru/20230620/kompensatsiya-1879360946.html
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белгородская область, россия, украина, татьяна москалькова, общество
Белгородская область, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Общество
Москалькова призвала поддержать белгородцев, чьи предприятия пострадали

Москалькова призвала выплатить компенсации белгородцам, чьи предприятия пострадали

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 20 июн – РИА Новости. Белгородцы, чьи предприятия пострадали, должны получить поддержку хотя бы в размере МРОТ, сказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Я вижу, что люди должны понимать, какую они будут получать компенсацию, если их предприятие прекратило свое существование. Они должны рассчитывать хотя бы на минимальную поддержу в виде МРОТ, хотя бы", - сказала Москалькова журналистам в ходе рабочей поездки в Белгородскую область.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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Кроме того, регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, после чего жители начали массово покидать свои дома.
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Белгородская областьРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаОбщество
 
 
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