https://ria.ru/20230620/kompensatsii-1879370330.html
Российский красный крест выплатит эвакуированным белгородцам компенсации
Российский красный крест выплатит эвакуированным белгородцам компенсации - РИА Новости, 20.06.2023
Российский красный крест выплатит эвакуированным белгородцам компенсации
Всем эвакуированным гражданам из Белгородской области дополнительно будут произведены единовременные выплаты от 5 до 15 тысяч рублей от Российского Красного... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T15:26
2023-06-20T15:26
2023-06-20T16:16
белгородская область
российский красный крест
общество
россия
украина
татьяна москалькова
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БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Всем эвакуированным гражданам из Белгородской области дополнительно будут произведены единовременные выплаты от 5 до 15 тысяч рублей от Российского Красного Креста, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в эфире телеканала "Россия 24"."Буквально два дня назад я обращалась в центральный Российский Комитет Красного Креста с тем, чтобы понять, насколько одинаково производится выплата тем, кто размещён в пунктах временного размещения Белгорода, а также в других регионах, например, Тула, Тамбов, Липецк и так далее. Вчера этот вопрос решился и всем будут одинаково произведены выплаты от 5 до 15 тысяч (рублей)", - сказал Москалькова журналистам.Она уточнила, что это дополнительные деньги со стороны Российского Комитета Красного Креста."Губернаторские выплаты осуществлены полностью - 54 тысячи (человек) размещённых в пунктах временного размещения получили (выплаты). По крайней мере, ко мне на сегодняшний день ни одной жалобы по этому поводу не пришло", - добавила омбудсмен."На мой взгляд, работа организована достаточно системно. И Советом молодёжи при уполномоченном волонтерском движении составляются системные списки необходимых вещей. Вот в данном случае они привезли кулеры, вещи больших размеров. И мы договорились, что составим дополнительный список. И я тоже готова подключиться к тому, чтобы удовлетворить людей в том, что им не хватает… То есть здесь поработали очень неплохо… и Международный, и Российский Красный крест, и наши волонтеры, и ассоциация юристов", - ответила Москалькова журналисту на вопрос о том, как можно систематизировать помощь жителям Белгородской области.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.Кроме того, регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, после чего жители начали массово покидать свои дома.
https://ria.ru/20230620/moskalkova-1879366429.html
https://ria.ru/20230620/kompensatsiya-1879366923.html
https://ria.ru/20230620/shebekino-1879269293.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, российский красный крест, общество, россия, украина, татьяна москалькова
Белгородская область, Российский Красный Крест, Общество, Россия, Украина, Татьяна Москалькова
Российский красный крест выплатит эвакуированным белгородцам компенсации
Красный крест выплатит эвакуированным из Белгородской области до 15 тысяч рублей
БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости.
Всем эвакуированным гражданам из Белгородской области дополнительно будут произведены единовременные выплаты от 5 до 15 тысяч рублей от Российского Красного Креста, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в эфире телеканала "Россия 24"
.
"Буквально два дня назад я обращалась в центральный Российский Комитет Красного Креста с тем, чтобы понять, насколько одинаково производится выплата тем, кто размещён в пунктах временного размещения Белгорода, а также в других регионах, например, Тула, Тамбов, Липецк и так далее. Вчера этот вопрос решился и всем будут одинаково произведены выплаты от 5 до 15 тысяч (рублей)", - сказал Москалькова журналистам.
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Она уточнила, что это дополнительные деньги со стороны Российского Комитета Красного Креста.
"Губернаторские выплаты осуществлены полностью - 54 тысячи (человек) размещённых в пунктах временного размещения получили (выплаты). По крайней мере, ко мне на сегодняшний день ни одной жалобы по этому поводу не пришло", - добавила омбудсмен.
"На мой взгляд, работа организована достаточно системно. И Советом молодёжи при уполномоченном волонтерском движении составляются системные списки необходимых вещей. Вот в данном случае они привезли кулеры, вещи больших размеров. И мы договорились, что составим дополнительный список. И я тоже готова подключиться к тому, чтобы удовлетворить людей в том, что им не хватает… То есть здесь поработали очень неплохо… и Международный, и Российский Красный крест, и наши волонтеры, и ассоциация юристов", - ответила Москалькова журналисту на вопрос о том, как можно систематизировать помощь жителям Белгородской области.
Москалькова призвала поддержать белгородцев, чьи предприятия пострадали
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
Кроме того, регулярно обстреливаемый со стороны Украины
приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, после чего жители начали массово покидать свои дома.
В Шебекино начинается полномасштабное обследование квартир и жилых домов