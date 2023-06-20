https://ria.ru/20230620/kompensatsii-1879370330.html

Российский красный крест выплатит эвакуированным белгородцам компенсации

Российский красный крест выплатит эвакуированным белгородцам компенсации - РИА Новости, 20.06.2023

Российский красный крест выплатит эвакуированным белгородцам компенсации

Всем эвакуированным гражданам из Белгородской области дополнительно будут произведены единовременные выплаты от 5 до 15 тысяч рублей от Российского Красного... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T15:26

2023-06-20T15:26

2023-06-20T16:16

белгородская область

российский красный крест

общество

россия

украина

татьяна москалькова

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БЕЛГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Всем эвакуированным гражданам из Белгородской области дополнительно будут произведены единовременные выплаты от 5 до 15 тысяч рублей от Российского Красного Креста, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в эфире телеканала "Россия 24"."Буквально два дня назад я обращалась в центральный Российский Комитет Красного Креста с тем, чтобы понять, насколько одинаково производится выплата тем, кто размещён в пунктах временного размещения Белгорода, а также в других регионах, например, Тула, Тамбов, Липецк и так далее. Вчера этот вопрос решился и всем будут одинаково произведены выплаты от 5 до 15 тысяч (рублей)", - сказал Москалькова журналистам.Она уточнила, что это дополнительные деньги со стороны Российского Комитета Красного Креста."Губернаторские выплаты осуществлены полностью - 54 тысячи (человек) размещённых в пунктах временного размещения получили (выплаты). По крайней мере, ко мне на сегодняшний день ни одной жалобы по этому поводу не пришло", - добавила омбудсмен."На мой взгляд, работа организована достаточно системно. И Советом молодёжи при уполномоченном волонтерском движении составляются системные списки необходимых вещей. Вот в данном случае они привезли кулеры, вещи больших размеров. И мы договорились, что составим дополнительный список. И я тоже готова подключиться к тому, чтобы удовлетворить людей в том, что им не хватает… То есть здесь поработали очень неплохо… и Международный, и Российский Красный крест, и наши волонтеры, и ассоциация юристов", - ответила Москалькова журналисту на вопрос о том, как можно систематизировать помощь жителям Белгородской области.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.Кроме того, регулярно обстреливаемый со стороны Украины приграничный Шебекинский округ Белгородской области подвергся сильнейшей атаке в ночь на 1 июня, после чего жители начали массово покидать свои дома.

https://ria.ru/20230620/moskalkova-1879366429.html

https://ria.ru/20230620/kompensatsiya-1879366923.html

https://ria.ru/20230620/shebekino-1879269293.html

белгородская область

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белгородская область, российский красный крест, общество, россия, украина, татьяна москалькова