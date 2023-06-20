https://ria.ru/20230620/kofe-1879262671.html

Эксперт предположил, на сколько подорожает чашка кофе в России к осени

Эксперт предположил, на сколько подорожает чашка кофе в России к осени - РИА Новости, 20.06.2023

Эксперт предположил, на сколько подорожает чашка кофе в России к осени

Прогнозируемый рост цен на кофе на 15% не приведет к массовому закрытию кофеен в России, однако стоимость чашки этого напитка в некоторых заведениях может... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T03:29

2023-06-20T03:29

2023-06-20T05:34

россия

экономика

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Прогнозируемый рост цен на кофе на 15% не приведет к массовому закрытию кофеен в России, однако стоимость чашки этого напитка в некоторых заведениях может вырасти к осени на 10-20 рублей, поделился с РИА Новости мнением основатель компании по обжарке кофе The Welder Catherine Дмитрий Бородай. На прошлой неделе директор по маркетингу компании "Милфудс", купившей бизнес финской Paulig в России и развивающей новый бренд Poetti, Михаил Глухов рассказал РИА Новости о том, что цены на кофе в России, зависящие напрямую от мировых, могут вырасти в этом году на 15% при дальнейшем удорожании стоимости в основных странах-поставщиках. "Если разобрать работу, к примеру, небольшой московской кофейни, то сырьевая себестоимость составляет в ней в среднем 25-30%, зарплатный фонд — тоже 25-30% и аренда помещения — 7-20% от оборота. При повышении сырьевой себестоимости кофе на 15% от тех 25%, которые на него были заложены, в действительности расходы для кофеен вырастут примерно на 3-4%. В результате, вероятно, какие-то кофейни к осени пересмотрят свои финмодели и цены, для посетителей цена напитка станет выше на 10-20 рублей. Однако такие изменения на фоне общей инфляции не могут существенно повлиять на работу кофеен", - объяснил Бородай.Он также отметил, что есть все основания полагать, что ситуация с ценами на кофе в России к концу года стабилизируется, и рынок подстроится под новые реалии."Мы все время вынуждены искать новых поставщиков зерен кофе, так как все они постоянно повышают цены — некоторые понемногу, на 3-5%, но часто, другие — сразу на 15%. В итоге мы тоже вынуждены были изменить цены на кофе в сторону повышения, но не так критично. Потому что, будучи несетевым заведением, заботимся о постоянных гостях", - говорит управляющий кафе "Овсянки" на Пресне Александр Кожущенко. При этом основательница кофейни "Пышкин" Алина Тюльпина подчеркнула, что при резком повышении цен от поставщика, например на 15%, кафе будет вынуждено также повысить стоимость кофе и у себя. "Мы постоянно работаем над тем, чтобы при высоком качестве кофе сохранять его цену на комфортном для наших гостей уровне", - добавила она.

https://ria.ru/20230615/poezd-1878201398.html

https://ria.ru/20230515/kofe-1871902539.html

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