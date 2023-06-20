https://ria.ru/20230620/kitay-1879282803.html

Пекин и Гавана ведут переговоры о военном тренировочном центре, пишут СМИ

Пекин и Гавана ведут переговоры о военном тренировочном центре, пишут СМИ - РИА Новости, 20.06.2023

Пекин и Гавана ведут переговоры о военном тренировочном центре, пишут СМИ

Китай и Куба ведут переговоры о создании совместного военного тренировочного центра на острове, что вызывает обеспокоенность в Вашингтоне в связи с возможным... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T09:46

2023-06-20T09:46

2023-06-20T09:46

в мире

сша

куба

китай

нэнси пелоси

джо байден

джон кирби

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Китай и Куба ведут переговоры о создании совместного военного тренировочного центра на острове, что вызывает обеспокоенность в Вашингтоне в связи с возможным размещением китайских вооруженных сил недалеко от границ США, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников. По информации чиновников, США опасаются, что создание нового тренировочного центра на Кубе "может привести к размещению китайских вооруженных сил и проведению других операций по обеспечению безопасности и разведки всего в 100 милях от побережья Флориды". По приведенным в статье данным американской разведки, переговоры об учреждении учебного центра на севере Кубы уже находятся на "продвинутой стадии", однако еще не завершены. Как пишет издание, администрация президента США Джо Байдена связалась с кубинскими чиновниками, пытаясь предотвратить заключение соглашения. Газета отмечает, что Белый дом отказался комментировать эту информацию. По словам американских чиновников, Гавана и Пекин якобы уже совместно используют четыре станции прослушки на Кубе. Как пишет Wall Street Journal, ряд представителей разведки утверждают, что Пекин рассматривает свои действия на Кубе как "географический ответ" на отношения США с Тайванем. По данным газеты, США отслеживали запланированный визит высокопоставленного представителя министерства обороны Кубы в Пекин. По словам американских чиновников, они интерпретировали эту поездку как очередной этап переговоров по поводу тренировочного центра. При этом отмечается, что из последних разведданных не ясно, состоялся ли визит в принципе. Источники американских СМИ ранее сообщили, что Китай якобы использовал военную базу на Кубе для сбора разведданных по США с 2019 года. Китай и Куба якобы заключили секретную договоренность о создании китайской базы на острове для возможного слежения за США. Министерство иностранных дел Кубы опровергло информацию о соглашении с КНР о строительстве военной базы для слежки за США. Координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности в Белом доме Джон Кирби заявил, что США в курсе сообщений о якобы достигнутой договоренности между КНР и Кубой о создании китайской шпионской базы на острове, однако они "не соответствуют действительности". Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230609/kuba-1877108249.html

https://ria.ru/20230615/kuba-1878357468.html

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куба

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, куба, китай, нэнси пелоси, джо байден, джон кирби