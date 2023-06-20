https://ria.ru/20230620/kitay-1879266616.html

Глава МИД Китая назвал развитие страны возможностью для Германии

Глава МИД Китая назвал развитие страны возможностью для Германии - РИА Новости, 20.06.2023

Глава МИД Китая назвал развитие страны возможностью для Германии

Развитие Китая - это возможность для Германии, а не вызов, и тем более не угроза, заявил глава МИД КНР Цинь Ган своей германской коллеге Анналене Бербок. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T05:33

2023-06-20T05:33

2023-06-20T05:33

китай

германия

франция

цинь ган

анналена бербок

ли цян

в мире

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ПЕКИН, 20 июн – РИА Новости. Развитие Китая - это возможность для Германии, а не вызов, и тем более не угроза, заявил глава МИД КНР Цинь Ган своей германской коллеге Анналене Бербок. Цинь Ган и Бербок провели телефонный разговор в понедельник вечером. “Развитие Китая - это возможность для Германии, а не вызов, и тем более не угроза. Китай и Германия должны сотрудничать, а не конфликтовать”, - сказал Цинь Ган, слова которого приводит МИД КНР. Цинь Ган отметил, что Китай готов содействовать здоровому и стабильному развитию отношений с Германией, придерживаясь взаимного уважения, пытаясь найти точки соприкосновения при наличии различий, перенимать опыт друг друга и осуществлять взаимовыгодное сотрудничество. Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье отправился в свое первое после избрания на пост главы правительства зарубежное турне, с 18 по 23 июня он посетит с официальными визитами Германию и Францию. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что выбор Германии и Франции в качестве стран для первого зарубежного визита Ли Цяна после вступления в должность главы кабмина в полной мере демонстрирует, насколько большое значение Пекин придает отношениям с Берлином и Парижем.

https://ria.ru/20230620/kitay-1879266304.html

https://ria.ru/20230619/kitay-1879138774.html

китай

германия

франция

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китай, германия, франция, цинь ган, анналена бербок, ли цян, в мире