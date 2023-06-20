Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Китая назвал развитие страны возможностью для Германии - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/kitay-1879266616.html
Глава МИД Китая назвал развитие страны возможностью для Германии
Глава МИД Китая назвал развитие страны возможностью для Германии - РИА Новости, 20.06.2023
Глава МИД Китая назвал развитие страны возможностью для Германии
Развитие Китая - это возможность для Германии, а не вызов, и тем более не угроза, заявил глава МИД КНР Цинь Ган своей германской коллеге Анналене Бербок. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T05:33
2023-06-20T05:33
китай
германия
франция
цинь ган
анналена бербок
ли цян
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826898805_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_234e96e34bf78a3ecadc8fee55201708.jpg
ПЕКИН, 20 июн – РИА Новости. Развитие Китая - это возможность для Германии, а не вызов, и тем более не угроза, заявил глава МИД КНР Цинь Ган своей германской коллеге Анналене Бербок. Цинь Ган и Бербок провели телефонный разговор в понедельник вечером. “Развитие Китая - это возможность для Германии, а не вызов, и тем более не угроза. Китай и Германия должны сотрудничать, а не конфликтовать”, - сказал Цинь Ган, слова которого приводит МИД КНР. Цинь Ган отметил, что Китай готов содействовать здоровому и стабильному развитию отношений с Германией, придерживаясь взаимного уважения, пытаясь найти точки соприкосновения при наличии различий, перенимать опыт друг друга и осуществлять взаимовыгодное сотрудничество. Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье отправился в свое первое после избрания на пост главы правительства зарубежное турне, с 18 по 23 июня он посетит с официальными визитами Германию и Францию. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что выбор Германии и Франции в качестве стран для первого зарубежного визита Ли Цяна после вступления в должность главы кабмина в полной мере демонстрирует, насколько большое значение Пекин придает отношениям с Берлином и Парижем.
https://ria.ru/20230620/kitay-1879266304.html
https://ria.ru/20230619/kitay-1879138774.html
китай
германия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826898805_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_656ddcd44c30c03e899ca36b7674b3ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, германия, франция, цинь ган, анналена бербок, ли цян, в мире
Китай, Германия, Франция, Цинь Ган, Анналена Бербок, Ли Цян, В мире
Глава МИД Китая назвал развитие страны возможностью для Германии

Глава МИД КНР Цинь: развитие Китая является возможностью для ФРГ, а не вызовом

© AP Photo / Ng Han GuanФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 20 июн – РИА Новости. Развитие Китая - это возможность для Германии, а не вызов, и тем более не угроза, заявил глава МИД КНР Цинь Ган своей германской коллеге Анналене Бербок.
Цинь Ган и Бербок провели телефонный разговор в понедельник вечером.
Работник поправляет флаги Германии и Китая в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Главы МИД Китая и Германии договорились поддерживать контакты по Украине
Вчера, 05:26
“Развитие Китая - это возможность для Германии, а не вызов, и тем более не угроза. Китай и Германия должны сотрудничать, а не конфликтовать”, - сказал Цинь Ган, слова которого приводит МИД КНР.
Цинь Ган отметил, что Китай готов содействовать здоровому и стабильному развитию отношений с Германией, придерживаясь взаимного уважения, пытаясь найти точки соприкосновения при наличии различий, перенимать опыт друг друга и осуществлять взаимовыгодное сотрудничество.
Премьер Госсовета КНР Ли Цян в воскресенье отправился в свое первое после избрания на пост главы правительства зарубежное турне, с 18 по 23 июня он посетит с официальными визитами Германию и Францию. Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что выбор Германии и Франции в качестве стран для первого зарубежного визита Ли Цяна после вступления в должность главы кабмина в полной мере демонстрирует, насколько большое значение Пекин придает отношениям с Берлином и Парижем.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
Президент Германии призвал Китай повлиять на Россию
19 июня, 14:00
 
КитайГерманияФранцияЦинь ГанАнналена БербокЛи ЦянВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала