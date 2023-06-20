Президент Кипра исключил поставки оружия Украине
Президент Кипра Никос Христодулидис исключил поставки оружия Украине
Никос Христодулидис. Архивное фото
АФИНЫ, 20 июн - РИА Новости. Кипр не собирается поставлять оружие Украине, поскольку иначе он остался бы незащищенным, заявил президент Кипра Никос Христодулидис во вторник на пресс-конференции, посвященной итогам 100 дней пребывания у власти.
Журналист спросил, рассматривает ли правительство возможность переговоров об обмене или закупке новых систем вооружения с другими странами с перспективой предоставления Украине оружия советского производства, находящегося в настоящее время на вооружении национальной гвардии.
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"Республика Кипр находится под оккупацией. Ресурсы, которые он использует, военные ресурсы, если я могу их так назвать, очень определенные, и мы не можем предпринимать никаких действий, которые оставят Кипр незащищенным. Напротив, наши собственные усилия включены в нашу предвыборную программу, наша пятилетняя цель состоит в том, чтобы увеличить расходы на оборону, укрепить сдерживающую силу Республики Кипр, выйти на уровень 2% ВВП", - ответил Христодулидис.
По его словам, есть план, который обсуждался с министром обороны.
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"Есть некоторые элементы, особенно касающиеся военно-морских сил и военно-воздушных сил, на которых мы сосредоточены, и именно на них мы будем делать упор в следующие пять лет", - сказал президент.
Один из журналистов заметил также, что Кипр неуклонно соблюдает санкции против России, которая тем не менее не меняет свою политику в отношении Кипра и кипрского урегулирования. Никосии приходится платить за санкции. При этом ЕС не вводит санкции против Турции, "которая продолжает нарушать любые договоры и любые решения ООН", захватила половину Кипра.
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"Позиция Республики Кипр абсолютно правильная. Мы на правильной стороне истории. Другого выбора у нас не было", - заявил Христодулидис.
Говоря о санкциях против Турции, Христодулидис сказал: "Мы живем в анархической международной системе".
По его словам, у кипрской стороны были инициативы, и он надеется, что они будут иметь эффект.
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"Не одобрить санкции по Украине, я думаю, не было никакой возможности у Кипра. Я хочу быть абсолютно конкретным в этой позиции", - добавил президент.