https://ria.ru/20230620/kipr-1879456007.html

Президент Кипра исключил поставки оружия Украине

Президент Кипра исключил поставки оружия Украине - РИА Новости, 20.06.2023

Президент Кипра исключил поставки оружия Украине

Кипр не собирается поставлять оружие Украине, поскольку иначе он остался бы незащищенным, заявил президент Кипра Никос Христодулидис во вторник на... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T22:45

2023-06-20T22:45

2023-06-20T22:45

в мире

кипр

украина

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никос христодулидис

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АФИНЫ, 20 июн - РИА Новости. Кипр не собирается поставлять оружие Украине, поскольку иначе он остался бы незащищенным, заявил президент Кипра Никос Христодулидис во вторник на пресс-конференции, посвященной итогам 100 дней пребывания у власти. Журналист спросил, рассматривает ли правительство возможность переговоров об обмене или закупке новых систем вооружения с другими странами с перспективой предоставления Украине оружия советского производства, находящегося в настоящее время на вооружении национальной гвардии. "Республика Кипр находится под оккупацией. Ресурсы, которые он использует, военные ресурсы, если я могу их так назвать, очень определенные, и мы не можем предпринимать никаких действий, которые оставят Кипр незащищенным. Напротив, наши собственные усилия включены в нашу предвыборную программу, наша пятилетняя цель состоит в том, чтобы увеличить расходы на оборону, укрепить сдерживающую силу Республики Кипр, выйти на уровень 2% ВВП", - ответил Христодулидис. По его словам, есть план, который обсуждался с министром обороны. "Есть некоторые элементы, особенно касающиеся военно-морских сил и военно-воздушных сил, на которых мы сосредоточены, и именно на них мы будем делать упор в следующие пять лет", - сказал президент. Один из журналистов заметил также, что Кипр неуклонно соблюдает санкции против России, которая тем не менее не меняет свою политику в отношении Кипра и кипрского урегулирования. Никосии приходится платить за санкции. При этом ЕС не вводит санкции против Турции, "которая продолжает нарушать любые договоры и любые решения ООН", захватила половину Кипра. "Позиция Республики Кипр абсолютно правильная. Мы на правильной стороне истории. Другого выбора у нас не было", - заявил Христодулидис. Говоря о санкциях против Турции, Христодулидис сказал: "Мы живем в анархической международной системе". По его словам, у кипрской стороны были инициативы, и он надеется, что они будут иметь эффект. "Не одобрить санкции по Украине, я думаю, не было никакой возможности у Кипра. Я хочу быть абсолютно конкретным в этой позиции", - добавил президент.

https://ria.ru/20230615/ukraina-1878394696.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230619/sovbez-oon-1879233660.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230615/belgiya-1878393837.html

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в мире, кипр, украина, турция, никос христодулидис, евросоюз, оон