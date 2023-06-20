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На "Кинопоиск" составили протокол за пропаганду ЛГБТ среди детей - РИА Новости, 20.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:04 20.06.2023 (обновлено: 13:12 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/kinopisk-1879310297.html
На "Кинопоиск" составили протокол за пропаганду ЛГБТ среди детей
На "Кинопоиск" составили протокол за пропаганду ЛГБТ среди детей - РИА Новости, 20.06.2023
На "Кинопоиск" составили протокол за пропаганду ЛГБТ среди детей
Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный Роскомнадзором на "КиноПоиск" за распространение информации об ЛГБТ среди... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:04
2023-06-20T13:12
кинопоиск
общество
культура
новости культуры
происшествия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный Роскомнадзором на "КиноПоиск" за распространение информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в суде."Административный протокол в отношении ООО "КИНОПОИСК" зарегистрирован 20 июня, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена", - рассказал собеседник агентства.Компании грозит штраф до 4 миллионов рублей или при самом жестком для нее решении суда - административное приостановление деятельности на срок до 90 суток."КиноПоиск" – интернет-сервис с базой данных о фильмах, новостями и подкастами, также компания владеет одноименным онлайн-кинотеатром. В суде не уточнили причину составления протокола и каким именно подразделением, по мнению РКН, было совершено нарушение.Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол” появилась в Кодексе в конце прошлого года.Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России.Первые протоколы по данной статье были составлены на российские онлайн-кинотеатры, в частности в Москве Роскомнадзор увидел нарушение закона в действиях компаний “Старт.ру”, “Премьер”, “Фонбет ТВ”, “Мегафон” и других.
https://ria.ru/20230602/trikolor-1875797824.html
https://ria.ru/20230420/klub-1866653841.html
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РИА Новости
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кинопоиск, общество, новости культуры, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Кинопоиск, Общество, Культура, Новости культуры, Происшествия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
На "Кинопоиск" составили протокол за пропаганду ЛГБТ среди детей

На "Кинопоиск" составили протокол за пропаганду ЛГБТ среди детей, компании грозит штраф

© РИА НовостиСайт интернет-сервиса "Кинопоиск" на экране монитора
Сайт интернет-сервиса Кинопоиск на экране монитора - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости
Сайт интернет-сервиса "Кинопоиск" на экране монитора. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный Роскомнадзором на "КиноПоиск" за распространение информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в суде.
"Административный протокол в отношении ООО "КИНОПОИСК" зарегистрирован 20 июня, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена", - рассказал собеседник агентства.
Компании грозит штраф до 4 миллионов рублей или при самом жестком для нее решении суда - административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
"КиноПоиск" – интернет-сервис с базой данных о фильмах, новостями и подкастами, также компания владеет одноименным онлайн-кинотеатром. В суде не уточнили причину составления протокола и каким именно подразделением, по мнению РКН, было совершено нарушение.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
Суд оштрафовал сервис "Триколор" на миллион рублей за ЛГБТ-пропаганду
2 июня, 15:07
Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол” появилась в Кодексе в конце прошлого года.
Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России.
Первые протоколы по данной статье были составлены на российские онлайн-кинотеатры, в частности в Москве Роскомнадзор увидел нарушение закона в действиях компаний “Старт.ру”, “Премьер”, “Фонбет ТВ”, “Мегафон” и других.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Клуб в Петербурге впервые оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду
20 апреля, 15:51
 
КультураКинопоискОбществоНовости культурыПроисшествияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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