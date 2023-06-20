https://ria.ru/20230620/kinopisk-1879310297.html

На "Кинопоиск" составили протокол за пропаганду ЛГБТ среди детей

На "Кинопоиск" составили протокол за пропаганду ЛГБТ среди детей - РИА Новости, 20.06.2023

На "Кинопоиск" составили протокол за пропаганду ЛГБТ среди детей

Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный Роскомнадзором на "КиноПоиск" за распространение информации об ЛГБТ среди... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:04

2023-06-20T12:04

2023-06-20T13:12

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новости культуры

происшествия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный Роскомнадзором на "КиноПоиск" за распространение информации об ЛГБТ среди несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в суде."Административный протокол в отношении ООО "КИНОПОИСК" зарегистрирован 20 июня, дата его рассмотрения в настоящий момент не назначена", - рассказал собеседник агентства.Компании грозит штраф до 4 миллионов рублей или при самом жестком для нее решении суда - административное приостановление деятельности на срок до 90 суток."КиноПоиск" – интернет-сервис с базой данных о фильмах, новостями и подкастами, также компания владеет одноименным онлайн-кинотеатром. В суде не уточнили причину составления протокола и каким именно подразделением, по мнению РКН, было совершено нарушение.Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол” появилась в Кодексе в конце прошлого года.Она подразумевает наказание в виде штрафов, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности, а иностранцам или лицам без гражданства – административный арест и выдворение из России.Первые протоколы по данной статье были составлены на российские онлайн-кинотеатры, в частности в Москве Роскомнадзор увидел нарушение закона в действиях компаний “Старт.ру”, “Премьер”, “Фонбет ТВ”, “Мегафон” и других.

https://ria.ru/20230602/trikolor-1875797824.html

https://ria.ru/20230420/klub-1866653841.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кинопоиск, общество, новости культуры, происшествия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)