https://ria.ru/20230620/kiev-1879320565.html

В Киеве переименовали еще две улицы в рамках дерусификации

В Киеве переименовали еще две улицы в рамках дерусификации - РИА Новости, 20.06.2023

В Киеве переименовали еще две улицы в рамках дерусификации

Киевсовет переименовал еще две улицы в рамках дерусификации, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T12:33

2023-06-20T12:33

2023-06-20T12:33

в мире

украина

киев

виталий кличко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863655167_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_240c45c59ea9e48ba2938f353758d1e6.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Киевсовет переименовал еще две улицы в рамках дерусификации, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале. "Сегодня Киевсовет дерусифицировал еще две улицы столицы", - написал он.Как заявил Кличко, улица, названная в честь киевского, подольского и волынского генерал-губернатора Михаила Драгомирова, получила имя Андрея Верхогляда, майора 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев, который погиб год назад. Кроме того, переименовали также улицу Гвардейскую в Голосеевском районе Киева. Теперь она названа в честь националистического батальона "Карпатская сечь". В целом, по словам Кличко, в городе переименованы уже 316 объектов. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230619/praga-1879182640.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, киев, виталий кличко