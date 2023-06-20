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В Киеве переименовали еще две улицы в рамках дерусификации - РИА Новости, 20.06.2023
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12:33 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/kiev-1879320565.html
В Киеве переименовали еще две улицы в рамках дерусификации
В Киеве переименовали еще две улицы в рамках дерусификации - РИА Новости, 20.06.2023
В Киеве переименовали еще две улицы в рамках дерусификации
Киевсовет переименовал еще две улицы в рамках дерусификации, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T12:33
2023-06-20T12:33
в мире
украина
киев
виталий кличко
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Киевсовет переименовал еще две улицы в рамках дерусификации, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале. "Сегодня Киевсовет дерусифицировал еще две улицы столицы", - написал он.Как заявил Кличко, улица, названная в честь киевского, подольского и волынского генерал-губернатора Михаила Драгомирова, получила имя Андрея Верхогляда, майора 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев, который погиб год назад. Кроме того, переименовали также улицу Гвардейскую в Голосеевском районе Киева. Теперь она названа в честь националистического батальона "Карпатская сечь". В целом, по словам Кличко, в городе переименованы уже 316 объектов. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, украина, киев, виталий кличко
В мире, Украина, Киев, Виталий Кличко
В Киеве переименовали еще две улицы в рамках дерусификации

Мэр Кличко: Киевсовет переименовал еще две улицы в рамках дерусификации

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид на Киев со смотровой площадки в центре города
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид на Киев со смотровой площадки в центре города. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Киевсовет переименовал еще две улицы в рамках дерусификации, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко в телеграм-канале.
"Сегодня Киевсовет дерусифицировал еще две улицы столицы", - написал он.
Как заявил Кличко, улица, названная в честь киевского, подольского и волынского генерал-губернатора Михаила Драгомирова, получила имя Андрея Верхогляда, майора 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных запорожцев, который погиб год назад.
Кроме того, переименовали также улицу Гвардейскую в Голосеевском районе Киева. Теперь она названа в честь националистического батальона "Карпатская сечь".
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В целом, по словам Кличко, в городе переименованы уже 316 объектов.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
 
В миреУкраинаКиевВиталий Кличко
 
 
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