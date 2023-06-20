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Во многих районах Киева зафиксировали проблемы с электроснабжением
Во многих районах Киева зафиксировали проблемы с электроснабжением - РИА Новости, 20.06.2023
Во многих районах Киева зафиксировали проблемы с электроснабжением
Свет исчез во многих районах Киева, сообщило украинское издание "Клименко тайм" в своем телеграм-канале. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T08:47
2023-06-20T08:47
2023-06-20T08:47
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Свет исчез во многих районах Киева, сообщило украинское издание "Клименко тайм" в своем телеграм-канале. "Во многих районах Киева исчез свет, также остановился электротранспорт", - написало издание. В ночь на вторник воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что взрывы были слышны в Киеве, в Хмельницкой и Винницкой областях Украины. Позже власти Львова заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Во многих районах Киева зафиксировали проблемы с электроснабжением
"Клименко тайм": во многих районах Киева исчез свет и остановился электротранспорт