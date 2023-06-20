https://ria.ru/20230620/kiev-1879275288.html

Во многих районах Киева зафиксировали проблемы с электроснабжением

Во многих районах Киева зафиксировали проблемы с электроснабжением - РИА Новости, 20.06.2023

Во многих районах Киева зафиксировали проблемы с электроснабжением

Свет исчез во многих районах Киева, сообщило украинское издание "Клименко тайм" в своем телеграм-канале. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T08:47

2023-06-20T08:47

2023-06-20T08:47

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Свет исчез во многих районах Киева, сообщило украинское издание "Клименко тайм" в своем телеграм-канале. "Во многих районах Киева исчез свет, также остановился электротранспорт", - написало издание. В ночь на вторник воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что взрывы были слышны в Киеве, в Хмельницкой и Винницкой областях Украины. Позже власти Львова заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры.

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Дарья Буймова

в мире, киев, украина, киевская область