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Во многих районах Киева зафиксировали проблемы с электроснабжением - РИА Новости, 20.06.2023
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08:47 20.06.2023
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Во многих районах Киева зафиксировали проблемы с электроснабжением
Во многих районах Киева зафиксировали проблемы с электроснабжением - РИА Новости, 20.06.2023
Во многих районах Киева зафиксировали проблемы с электроснабжением
Свет исчез во многих районах Киева, сообщило украинское издание "Клименко тайм" в своем телеграм-канале. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T08:47
2023-06-20T08:47
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Свет исчез во многих районах Киева, сообщило украинское издание "Клименко тайм" в своем телеграм-канале. "Во многих районах Киева исчез свет, также остановился электротранспорт", - написало издание. В ночь на вторник воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что взрывы были слышны в Киеве, в Хмельницкой и Винницкой областях Украины. Позже власти Львова заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры.
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В мире, Киев, Украина, Киевская область
Во многих районах Киева зафиксировали проблемы с электроснабжением

"Клименко тайм": во многих районах Киева исчез свет и остановился электротранспорт

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОбесточенный жилой район в Киеве
Обесточенный жилой район в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Свет исчез во многих районах Киева, сообщило украинское издание "Клименко тайм" в своем телеграм-канале.
"Во многих районах Киева исчез свет, также остановился электротранспорт", - написало издание.
В ночь на вторник воздушная тревога была объявлена на большей части территории Украины, в том числе в Киеве и Киевской области. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что взрывы были слышны в Киеве, в Хмельницкой и Винницкой областях Украины. Позже власти Львова заявили о повреждении объекта критической инфраструктуры.
Пожарный украинской службы - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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Вчера, 05:13
 
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