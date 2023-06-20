https://ria.ru/20230620/khirurg-1879448124.html

Хирурга из Дагестана наградили медалью за спасение раненых в зоне СВО

Хирурга из Дагестана наградили медалью за спасение раненых в зоне СВО - РИА Новости, 20.06.2023

Хирурга из Дагестана наградили медалью за спасение раненых в зоне СВО

Хирург городской клинической больницы Махачкалы Магомед Магомедов, работающий в госпитале в зоне специальной военной операции, награжден медалью "За спасение... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T21:06

2023-06-20T21:06

2023-06-20T21:15

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МАХАЧКАЛА, 20 июн - РИА Новости. Хирург городской клинической больницы Махачкалы Магомед Магомедов, работающий в госпитале в зоне специальной военной операции, награжден медалью "За спасение погибавших", сообщил главный врач больницы, депутат парламента Дагестана Хаджимурад Малаев. "Когда я недавно, в День медика, говорил о настоящих врачах, … я, конечно, одним из таких представлял моего коллегу и хирурга нашей первой городской больницы Магомедова Магомеда Магомедгабибовича. Каждый день Магомед и другие фронтовые медики рискуют собственной жизнью, оказывают необходимую помощь раненым, выносят их с поля боя, доставляют в госпитали. … Я искренне поздравляю нашего героя с заслуженной государственной наградой – медалью "За спасение погибавших", – написал Малаев в своем Telegram-канале. По его словам, за сутки Магомедов вместе с другими врачами прифронтового госпиталя в ДНР выполняет десятки операций. Так, недавно он вместе с ассистентом спас бойца с осколком возле сердца.

https://ria.ru/20230617/meditsina-1878895097.html

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общество, здоровье - общество, донецкая народная республика, махачкала, магомед магомедов