Рейтинг@Mail.ru
Хирурга из Дагестана наградили медалью за спасение раненых в зоне СВО - РИА Новости, 20.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:06 20.06.2023 (обновлено: 21:15 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/khirurg-1879448124.html
Хирурга из Дагестана наградили медалью за спасение раненых в зоне СВО
Хирурга из Дагестана наградили медалью за спасение раненых в зоне СВО - РИА Новости, 20.06.2023
Хирурга из Дагестана наградили медалью за спасение раненых в зоне СВО
Хирург городской клинической больницы Махачкалы Магомед Магомедов, работающий в госпитале в зоне специальной военной операции, награжден медалью "За спасение... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T21:06
2023-06-20T21:15
общество
здоровье - общество
донецкая народная республика
махачкала
магомед магомедов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879448529_0:100:960:640_1920x0_80_0_0_3e2bab9c3b4b449ba8ee8f1ce02a7fe3.jpg
МАХАЧКАЛА, 20 июн - РИА Новости. Хирург городской клинической больницы Махачкалы Магомед Магомедов, работающий в госпитале в зоне специальной военной операции, награжден медалью "За спасение погибавших", сообщил главный врач больницы, депутат парламента Дагестана Хаджимурад Малаев. "Когда я недавно, в День медика, говорил о настоящих врачах, … я, конечно, одним из таких представлял моего коллегу и хирурга нашей первой городской больницы Магомедова Магомеда Магомедгабибовича. Каждый день Магомед и другие фронтовые медики рискуют собственной жизнью, оказывают необходимую помощь раненым, выносят их с поля боя, доставляют в госпитали. … Я искренне поздравляю нашего героя с заслуженной государственной наградой – медалью "За спасение погибавших", – написал Малаев в своем Telegram-канале. По его словам, за сутки Магомедов вместе с другими врачами прифронтового госпиталя в ДНР выполняет десятки операций. Так, недавно он вместе с ассистентом спас бойца с осколком возле сердца.
https://ria.ru/20230617/meditsina-1878895097.html
донецкая народная республика
махачкала
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879448529_0:66:960:786_1920x0_80_0_0_860704d455aefdccf9b9afbff6288a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, донецкая народная республика, махачкала, магомед магомедов
Общество, Здоровье - Общество, Донецкая Народная Республика, Махачкала, Магомед Магомедов
Хирурга из Дагестана наградили медалью за спасение раненых в зоне СВО

Хирурга Магомеда Магомедова наградили медалью "За спасение погибавших" в зоне СВО

© Фото : Telegram-канал депутата парламента Дагестана Хаджимурада МалаеваНаграждение хирурга городской клинической больницы Махачкалы Магомеда Магомедова (справа) медалью "За спасение погибавших"
Награждение хирурга городской клинической больницы Махачкалы Магомеда Магомедова (справа) медалью За спасение погибавших - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© Фото : Telegram-канал депутата парламента Дагестана Хаджимурада Малаева
Награждение хирурга городской клинической больницы Махачкалы Магомеда Магомедова (справа) медалью "За спасение погибавших". Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 20 июн - РИА Новости. Хирург городской клинической больницы Махачкалы Магомед Магомедов, работающий в госпитале в зоне специальной военной операции, награжден медалью "За спасение погибавших", сообщил главный врач больницы, депутат парламента Дагестана Хаджимурад Малаев.
"Когда я недавно, в День медика, говорил о настоящих врачах, … я, конечно, одним из таких представлял моего коллегу и хирурга нашей первой городской больницы Магомедова Магомеда Магомедгабибовича. Каждый день Магомед и другие фронтовые медики рискуют собственной жизнью, оказывают необходимую помощь раненым, выносят их с поля боя, доставляют в госпитали. … Я искренне поздравляю нашего героя с заслуженной государственной наградой – медалью "За спасение погибавших", – написал Малаев в своем Telegram-канале.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
Эксперт на полях ПМЭФ рассказала о главных вопросах медицины
17 июня, 16:01
По его словам, за сутки Магомедов вместе с другими врачами прифронтового госпиталя в ДНР выполняет десятки операций. Так, недавно он вместе с ассистентом спас бойца с осколком возле сердца.
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоДонецкая Народная РеспубликаМахачкалаМагомед Магомедов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала