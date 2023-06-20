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Генерал КСИР обвинил 20 стран в организации осенних беспорядков в Иране
Генерал КСИР обвинил 20 стран в организации осенних беспорядков в Иране - РИА Новости, 20.06.2023
Генерал КСИР обвинил 20 стран в организации осенних беспорядков в Иране
Спецслужбы почти 20 стран играли активную роль в организации и направлении беспорядков в Иране, прошедших осеню-зимой 2022 года, заявил глава разведывательной... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T01:49
2023-06-20T01:49
2023-06-20T01:51
иран
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Спецслужбы почти 20 стран играли активную роль в организации и направлении беспорядков в Иране, прошедших осеню-зимой 2022 года, заявил глава разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) бригадный генерал Мохаммад Каземи. "Среди стран, которые проявили активность в протестах, - Соединенные Штаты, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Франция, Германия, Канада, Бельгия, Австрия, Албания, Австралия, Исландия, Италия, Норвегия, Бахрейн, Новая Зеландия, а также Израиль", – приводит слова агентство Jamaran. С сентября по декабрь 2022 года в Иране проходили массовые протесты и беспорядки, возникшие в связи со смертью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Власти республики обвинили страны Запада и Израиль в поддержке протестующих. В своих СМИ западные страны массово тиражировали сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывали иранское население к свержению власти в стране.
https://ria.ru/20230413/kavkaz-1865046875.html
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иран, великобритания, саудовская аравия, в мире
Иран, Великобритания, Саудовская Аравия, В мире
Генерал КСИР обвинил 20 стран в организации осенних беспорядков в Иране
Генерал КСИР Каземи: спецслужбы 20 стран играли роль в протестах в Иране осенью 2022 года