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Генерал КСИР обвинил 20 стран в организации осенних беспорядков в Иране - РИА Новости, 20.06.2023
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01:49 20.06.2023 (обновлено: 01:51 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/iran-1879260164.html
Генерал КСИР обвинил 20 стран в организации осенних беспорядков в Иране
Генерал КСИР обвинил 20 стран в организации осенних беспорядков в Иране - РИА Новости, 20.06.2023
Генерал КСИР обвинил 20 стран в организации осенних беспорядков в Иране
Спецслужбы почти 20 стран играли активную роль в организации и направлении беспорядков в Иране, прошедших осеню-зимой 2022 года, заявил глава разведывательной... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T01:49
2023-06-20T01:51
иран
великобритания
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Спецслужбы почти 20 стран играли активную роль в организации и направлении беспорядков в Иране, прошедших осеню-зимой 2022 года, заявил глава разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) бригадный генерал Мохаммад Каземи. "Среди стран, которые проявили активность в протестах, - Соединенные Штаты, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Франция, Германия, Канада, Бельгия, Австрия, Албания, Австралия, Исландия, Италия, Норвегия, Бахрейн, Новая Зеландия, а также Израиль", – приводит слова агентство Jamaran. С сентября по декабрь 2022 года в Иране проходили массовые протесты и беспорядки, возникшие в связи со смертью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Власти республики обвинили страны Запада и Израиль в поддержке протестующих. В своих СМИ западные страны массово тиражировали сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывали иранское население к свержению власти в стране.
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иран, великобритания, саудовская аравия, в мире
Иран, Великобритания, Саудовская Аравия, В мире
Генерал КСИР обвинил 20 стран в организации осенних беспорядков в Иране

Генерал КСИР Каземи: спецслужбы 20 стран играли роль в протестах в Иране осенью 2022 года

© AP Photo / Vahid SalemiАнтиамериканский рисунок в Тегеране
Антиамериканский рисунок в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Антиамериканский рисунок в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Спецслужбы почти 20 стран играли активную роль в организации и направлении беспорядков в Иране, прошедших осеню-зимой 2022 года, заявил глава разведывательной организации Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитное подразделение ВС Ирана) бригадный генерал Мохаммад Каземи.
"Среди стран, которые проявили активность в протестах, - Соединенные Штаты, Великобритания, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Франция, Германия, Канада, Бельгия, Австрия, Албания, Австралия, Исландия, Италия, Норвегия, Бахрейн, Новая Зеландия, а также Израиль", – приводит слова агентство Jamaran.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Англосаксы призывают к терактам и беспорядкам на Кавказе, заявил Патрушев
13 апреля, 14:06
С сентября по декабрь 2022 года в Иране проходили массовые протесты и беспорядки, возникшие в связи со смертью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Власти республики обвинили страны Запада и Израиль в поддержке протестующих. В своих СМИ западные страны массово тиражировали сообщения подрывного, антииранского характера, а также призывали иранское население к свержению власти в стране.
 
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