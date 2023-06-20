https://ria.ru/20230620/investitsii-1879268191.html

АФК "Система" не планирует инвестировать в строительство ВСМ в России

АФК "Система" не планирует инвестировать в строительство ВСМ в России - РИА Новости, 20.06.2023

АФК "Система" не планирует инвестировать в строительство ВСМ в России

АФК "Система" не планирует инвестировать в строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в России, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T06:21

2023-06-20T06:21

2023-06-20T06:21

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. АФК "Система" не планирует инвестировать в строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в России, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ основатель и акционер компании Владимир Евтушенков. В пятницу основной бенефициар "Северстали", российский бизнесмен Алексей Мордашов заявил о готовности инвестировать в строительство в России высокоскоростной железнодорожной магистрали, по его словам, вопрос в условиях. "Нет", - ответил Евтушенков на вопрос о том, планирует ли АФК "Система" также инвестировать в строительство ВСМ в России. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в РФ таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Поезда между городами будут преодолевать путь за 2 с лишним часа. Сроки начала строительства и объемы инвестиций в нее периодически корректируются и меняются. Замминистра транспорта РФ Валентин Иванов называл последнюю из оценок - 1,7 триллиона рублей. РЖД должны подготовить выходы ВСМ из Москвы и Санкт-Петербурга, а основной участок этой дороги, как предполагается, будет построен по принципу концессии. Замминистра транспорта Иванов среди российских компаний, проявляющих интерес к участию в строительстве ВСМ, называл группу "Синара". При этом он отмечал, что заключение концессии - это конкурсная процедура.

https://ria.ru/20230502/ekonomika-1869073174.html

https://realty.ria.ru/20230201/oteli-1849002773.html

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