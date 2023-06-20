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АФК "Система" не планирует инвестировать в строительство ВСМ в России - РИА Новости, 20.06.2023
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06:21 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/investitsii-1879268191.html
АФК "Система" не планирует инвестировать в строительство ВСМ в России
АФК "Система" не планирует инвестировать в строительство ВСМ в России - РИА Новости, 20.06.2023
АФК "Система" не планирует инвестировать в строительство ВСМ в России
АФК "Система" не планирует инвестировать в строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в России, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T06:21
2023-06-20T06:21
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россия
москва
санкт-петербург
экономика
владимир евтушенков
валентин иванов
алексей мордашов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. АФК "Система" не планирует инвестировать в строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в России, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ основатель и акционер компании Владимир Евтушенков. В пятницу основной бенефициар "Северстали", российский бизнесмен Алексей Мордашов заявил о готовности инвестировать в строительство в России высокоскоростной железнодорожной магистрали, по его словам, вопрос в условиях. "Нет", - ответил Евтушенков на вопрос о том, планирует ли АФК "Система" также инвестировать в строительство ВСМ в России. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в РФ таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Поезда между городами будут преодолевать путь за 2 с лишним часа. Сроки начала строительства и объемы инвестиций в нее периодически корректируются и меняются. Замминистра транспорта РФ Валентин Иванов называл последнюю из оценок - 1,7 триллиона рублей. РЖД должны подготовить выходы ВСМ из Москвы и Санкт-Петербурга, а основной участок этой дороги, как предполагается, будет построен по принципу концессии. Замминистра транспорта Иванов среди российских компаний, проявляющих интерес к участию в строительстве ВСМ, называл группу "Синара". При этом он отмечал, что заключение концессии - это конкурсная процедура.
https://ria.ru/20230502/ekonomika-1869073174.html
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россия, москва, санкт-петербург, экономика, владимир евтушенков, валентин иванов, алексей мордашов, афк "система", ржд
ПМЭФ-2023, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Экономика, Владимир Евтушенков, Валентин Иванов, Алексей Мордашов, АФК "Система", РЖД
АФК "Система" не планирует инвестировать в строительство ВСМ в России

Евтушенков: АФК "Система" не планирует инвестировать в строительство ВСМ в России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВладимир Евтушенков
Владимир Евтушенков - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Владимир Евтушенков. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. АФК "Система" не планирует инвестировать в строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) в России, сообщил РИА Новости в кулуарах ПМЭФ основатель и акционер компании Владимир Евтушенков.
В пятницу основной бенефициар "Северстали", российский бизнесмен Алексей Мордашов заявил о готовности инвестировать в строительство в России высокоскоростной железнодорожной магистрали, по его словам, вопрос в условиях.
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"Нет", - ответил Евтушенков на вопрос о том, планирует ли АФК "Система" также инвестировать в строительство ВСМ в России.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в РФ таких дорог нет. Пилотным проектом должна стать ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Поезда между городами будут преодолевать путь за 2 с лишним часа. Сроки начала строительства и объемы инвестиций в нее периодически корректируются и меняются. Замминистра транспорта РФ Валентин Иванов называл последнюю из оценок - 1,7 триллиона рублей.
РЖД должны подготовить выходы ВСМ из Москвы и Санкт-Петербурга, а основной участок этой дороги, как предполагается, будет построен по принципу концессии. Замминистра транспорта Иванов среди российских компаний, проявляющих интерес к участию в строительстве ВСМ, называл группу "Синара". При этом он отмечал, что заключение концессии - это конкурсная процедура.
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