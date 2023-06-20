https://ria.ru/20230620/internet-1879282994.html
Минцифры не обсуждает введение доступа в интернет по паспорту
Минцифры не обсуждает введение доступа в интернет по паспорту - РИА Новости, 20.06.2023
Минцифры не обсуждает введение доступа в интернет по паспорту
Вход в интернет по паспорту в России не обсуждается, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T09:47
2023-06-20T09:47
2023-06-20T10:20
россия
общество
технологии
максут шадаев
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Вход в интернет по паспорту в России не обсуждается, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Работа, которая ведется, связана с созданием системы гарантированного блокирования доступа к тем ресурсам, доступ к которым ограничен законом. Этим занимается у нас Роскомнадзор. Конечно, никаких входов по паспорту даже не обсуждается", - сказал Шадаев на конференции "CNews Forum Кейсы 2023", отвечая на вопрос о возможности появления суверенного интернета в России.Закон о суверенном интернете работает в России с 1 ноября 2019 года. Это понятие подразумевает под собой независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в стране. Необходимость принятия закона обосновывалась защитой рунета от внешних угроз, в том числе - отключения от глобального интернета и кибератак.В начале июня зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что власти и IT-специалисты обсуждают создание персонального идентификатора для входа в интернет. Согласно этой идее, в будущем в защищенный интернет в России можно будет попасть после регистрации по паспорту для получения уникального кода, "через который спецслужбы всегда смогут найти того, кто владеет этим аккаунтом".
https://ria.ru/20230413/dokumenty-1865148867.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, общество, технологии, максут шадаев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Россия, Общество, Технологии, Максут Шадаев, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Минцифры не обсуждает введение доступа в интернет по паспорту
Глава Минцифры Шадаев заявил, что вход в интернет по паспорту в России не обсуждается