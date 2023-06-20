https://ria.ru/20230620/internet-1879282994.html

Минцифры не обсуждает введение доступа в интернет по паспорту

Минцифры не обсуждает введение доступа в интернет по паспорту - РИА Новости, 20.06.2023

Минцифры не обсуждает введение доступа в интернет по паспорту

Вход в интернет по паспорту в России не обсуждается, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T09:47

2023-06-20T09:47

2023-06-20T10:20

россия

общество

технологии

максут шадаев

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 20 июн – РИА Новости. Вход в интернет по паспорту в России не обсуждается, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев."Работа, которая ведется, связана с созданием системы гарантированного блокирования доступа к тем ресурсам, доступ к которым ограничен законом. Этим занимается у нас Роскомнадзор. Конечно, никаких входов по паспорту даже не обсуждается", - сказал Шадаев на конференции "CNews Forum Кейсы 2023", отвечая на вопрос о возможности появления суверенного интернета в России.Закон о суверенном интернете работает в России с 1 ноября 2019 года. Это понятие подразумевает под собой независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования интернета в стране. Необходимость принятия закона обосновывалась защитой рунета от внешних угроз, в том числе - отключения от глобального интернета и кибератак.В начале июня зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что власти и IT-специалисты обсуждают создание персонального идентификатора для входа в интернет. Согласно этой идее, в будущем в защищенный интернет в России можно будет попасть после регистрации по паспорту для получения уникального кода, "через который спецслужбы всегда смогут найти того, кто владеет этим аккаунтом".

https://ria.ru/20230413/dokumenty-1865148867.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, общество, технологии, максут шадаев, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)