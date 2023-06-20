https://ria.ru/20230620/indiya-1879268802.html

Премьер Индии заявил, что его визит в США укрепит связи двух стран

Премьер Индии заявил, что его визит в США укрепит связи двух стран - РИА Новости, 20.06.2023

Премьер Индии заявил, что его визит в США укрепит связи двух стран

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его визит в США, который начинается во вторник, укрепит связи двух стран, "основанные на общих ценностях... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T06:38

2023-06-20T06:38

2023-06-20T06:38

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НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июн – РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что его визит в США, который начинается во вторник, укрепит связи двух стран, "основанные на общих ценностях демократии, разнообразия и свободы". Как сообщил ранее МИД Индии, официальный государственный визит Моди в США состоится по приглашению президента Джо Байдена и его супруги. Визит начнется в Нью-Йорке, где премьер-министр возглавит празднование международного дня йоги в центральных учреждениях Организации Объединенных Наций 21 июня. После этого премьер-министр отправится в Вашингтон, где 22 июня встретится с президентом Байденом для продолжения их диалога на высшем уровне. В тот же день премьер Индии выступит на совместном заседании конгресса США, а вечером его ожидает государственный ужин с президентом и первой леди США. На следующий день Моди приглашен на обед с вице-президентом США Камалой Харрис и государственным секретарем Энтони Блинкеном. В дополнение к официальным встречам у индийского премьер-министра запланировано несколько встреч с "руководителями ведущих компаний, профессионалами и другими заинтересованными сторонами". Моди отметил, что его приглашение в США президентской четой "является отражением силы и жизнеспособности партнерства между нашими демократиями". Он добавил, что его визит "предоставит возможность обогатить глубину и разнообразие нашего партнерства". "Связи между Индией и США многогранны, с углублением взаимодействия во всех секторах. США являются крупнейшим торговым партнером Индии по товарам и услугам. Мы тесно сотрудничаем в области науки и техники, образования, здравоохранения, обороны и безопасности. Инициатива по критическим и новым технологиям добавила новые измерения и расширила сотрудничество в оборонно-промышленном секторе, космическом, телекоммуникационном, квантовом, искусственном интеллекте и биотехнологическом секторе. Наши две страны также сотрудничают, чтобы продвигать наше общее видение свободного, открытого и инклюзивного Индо-Тихоокеанского региона. Мои обсуждения с президентом Байденом и другими высокопоставленными лидерами США дадут возможность укрепить наше двустороннее сотрудничество, а также на многосторонних форумах, таких как G20, Quad и Индо-Тихоокеанская экономическая основа для процветания (IPEF)", - отметил Моди в специальном заявлении перед вылетом в США. Он добавил, что в ходе визита проведет встречи с "некоторыми из ведущих генеральных директоров, чтобы обсудить возможности для улучшения наших торговых и инвестиционных отношений и для создания устойчивых глобальных цепочек поставок". "Я уверен, что мой визит в США укрепит наши связи, основанные на общих ценностях демократии, разнообразия и свободы. Вместе мы сильнее в решении общих глобальных проблем", - добавил Моди.

https://ria.ru/20230617/indiya-1878891186.html

https://ria.ru/20230531/indiya-1875250916.html

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сша, индия, нью-йорк (город), в мире, нарендра моди, джо байден, камала харрис, большая двадцатка