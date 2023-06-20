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Российский импорт почти восстановился до докризисного уровня
Российский импорт почти восстановился до докризисного уровня - РИА Новости, 20.06.2023
Российский импорт почти восстановился до докризисного уровня
Российский импорт уже практически восстановился до докризисного уровня как в стоимостном, так и в физическом выражении, физический экспорт "недотягивает" лишь... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T03:57
2023-06-20T03:57
2023-06-20T11:23
пмэф-2023
экономика
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руслан давыдов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Российский импорт уже практически восстановился до докризисного уровня как в стоимостном, так и в физическом выражении, физический экспорт "недотягивает" лишь два процента, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов."После провала в марте-апреле прошлого года, начиная с июля, мы видим стабильное восстановление внешней торговли. Особенно по импорту, мы практически восстановились до докризисных объемов в стоимостном и физическом выражении", — сказал он.По словам Давыдова, что касается экспорта, "в физическом отношении он почти не снизился, лишь на два процента". "Просто в прошлом году нефть и газ были гораздо дороже, чем сейчас, что стало причиной падения экспорта в стоимостном выражении", — пояснил он.Структура российского экспорта за этот год особенно не изменилась, отметил Давыдов. "Тенденция сохраняется. Прибавились злаки, прибавились удобрения", — сообщил он."Наши компании очень быстро в прошлом году приспособились к шоку, к экономической войне, и сейчас идет процесс глобальной перенастройки всей внешней торговли на юг и на восток. Я должен отметить работу нашего бизнеса, который перестроил логистику, не задавая вопросов", — заключил врио главы ФТС.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступало информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Руслан Давыдов, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Российский импорт почти восстановился до докризисного уровня
Врио главы ФТС Давыдов: российский импорт практически восстановился до докризисного уровня
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн — РИА Новости. Российский импорт уже практически восстановился до докризисного уровня как в стоимостном, так и в физическом выражении, физический экспорт "недотягивает" лишь два процента, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ временно исполняющий обязанности главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов.
"После провала в марте-апреле прошлого года, начиная с июля, мы видим стабильное восстановление внешней торговли. Особенно по импорту, мы практически восстановились до докризисных объемов в стоимостном и физическом выражении", — сказал он.
По словам Давыдова, что касается экспорта, "в физическом отношении он почти не снизился, лишь на два процента". "Просто в прошлом году нефть и газ были гораздо дороже, чем сейчас, что стало причиной падения экспорта в стоимостном выражении", — пояснил он.
Структура российского экспорта за этот год особенно не изменилась, отметил Давыдов. "Тенденция сохраняется. Прибавились злаки, прибавились удобрения", — сообщил он.
"Наши компании очень быстро в прошлом году приспособились к шоку, к экономической войне, и сейчас идет процесс глобальной перенастройки всей внешней торговли на юг и на восток. Я должен отметить работу нашего бизнеса, который перестроил логистику, не задавая вопросов", — заключил врио главы ФТС.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходил 14-17 июня. РИА Новости выступало информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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