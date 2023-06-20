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Грузия "наелась" обещаниями Запада, заявил Лукашенко - РИА Новости, 20.06.2023
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13:33 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/gruziya-1879340237.html
Грузия "наелась" обещаниями Запада, заявил Лукашенко
Грузия "наелась" обещаниями Запада, заявил Лукашенко - РИА Новости, 20.06.2023
Грузия "наелась" обещаниями Запада, заявил Лукашенко
Грузия "наелась" обещаниями Запада и хочет вернуться на рынки постсоветских стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник на встрече с... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:33
2023-06-20T13:33
в мире
грузия
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Грузия "наелась" обещаниями Запада и хочет вернуться на рынки постсоветских стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник на встрече с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ, его слова цитирует официальный сайт президента Белоруссии. "Пример Грузии. Вы видите некое изменение их политики: они наелись западных обещаний и прочего и хотят опять вернуться на наш рынок, потому что никто вас ни с молоком, ни с мясом, ни с вином на свои рынки не пустит. Рынки давно поделены, и за них идет жесткая драка. И это второе, почему мы должны держаться вместе. Это наш освоенный рынок", - заявил Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что если на Западе что-то и предложат, то только в обмен на ресурсы или на проведение выгодного для Запада политического курса. "Не надо торопиться, делать хуже друг другу и пытаться как-то уйти в сторону друг от друга. Надо держаться вместе, особенно в это непростое время", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20230620/odkb-1879323549.html
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в мире, грузия, белоруссия, александр лукашенко, одкб
В мире, Грузия, Белоруссия, Александр Лукашенко, ОДКБ
Грузия "наелась" обещаниями Запада, заявил Лукашенко

Президент Лукашенко: Грузия наелась обещаниями Запада и хочет вернуться на рынки СНГ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Грузия "наелась" обещаниями Запада и хочет вернуться на рынки постсоветских стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник на встрече с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ, его слова цитирует официальный сайт президента Белоруссии.
"Пример Грузии. Вы видите некое изменение их политики: они наелись западных обещаний и прочего и хотят опять вернуться на наш рынок, потому что никто вас ни с молоком, ни с мясом, ни с вином на свои рынки не пустит. Рынки давно поделены, и за них идет жесткая драка. И это второе, почему мы должны держаться вместе. Это наш освоенный рынок", - заявил Лукашенко.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
Запад видит в ОДКБ угрозу своему доминированию в мире, заявил Лавров
Вчера, 12:46
Белорусский лидер отметил, что если на Западе что-то и предложат, то только в обмен на ресурсы или на проведение выгодного для Запада политического курса.
"Не надо торопиться, делать хуже друг другу и пытаться как-то уйти в сторону друг от друга. Надо держаться вместе, особенно в это непростое время", - добавил Лукашенко.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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В миреГрузияБелоруссияАлександр ЛукашенкоОДКБ
 
 
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