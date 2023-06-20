https://ria.ru/20230620/gruziya-1879340237.html
Грузия "наелась" обещаниями Запада, заявил Лукашенко
Грузия "наелась" обещаниями Запада, заявил Лукашенко - РИА Новости, 20.06.2023
Грузия "наелась" обещаниями Запада, заявил Лукашенко
Грузия "наелась" обещаниями Запада и хочет вернуться на рынки постсоветских стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник на встрече с... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:33
2023-06-20T13:33
2023-06-20T13:33
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МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Грузия "наелась" обещаниями Запада и хочет вернуться на рынки постсоветских стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник на встрече с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ, его слова цитирует официальный сайт президента Белоруссии. "Пример Грузии. Вы видите некое изменение их политики: они наелись западных обещаний и прочего и хотят опять вернуться на наш рынок, потому что никто вас ни с молоком, ни с мясом, ни с вином на свои рынки не пустит. Рынки давно поделены, и за них идет жесткая драка. И это второе, почему мы должны держаться вместе. Это наш освоенный рынок", - заявил Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что если на Западе что-то и предложат, то только в обмен на ресурсы или на проведение выгодного для Запада политического курса. "Не надо торопиться, делать хуже друг другу и пытаться как-то уйти в сторону друг от друга. Надо держаться вместе, особенно в это непростое время", - добавил Лукашенко.
https://ria.ru/20230620/odkb-1879323549.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, грузия, белоруссия, александр лукашенко, одкб
В мире, Грузия, Белоруссия, Александр Лукашенко, ОДКБ
Грузия "наелась" обещаниями Запада, заявил Лукашенко
Президент Лукашенко: Грузия наелась обещаниями Запада и хочет вернуться на рынки СНГ
МИНСК, 20 июн – РИА Новости.
Грузия "наелась" обещаниями Запада и хочет вернуться на рынки постсоветских стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник на встрече с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ, его слова цитирует официальный сайт
президента Белоруссии.
"Пример Грузии. Вы видите некое изменение их политики: они наелись западных обещаний и прочего и хотят опять вернуться на наш рынок, потому что никто вас ни с молоком, ни с мясом, ни с вином на свои рынки не пустит. Рынки давно поделены, и за них идет жесткая драка. И это второе, почему мы должны держаться вместе. Это наш освоенный рынок", - заявил Лукашенко.
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Белорусский лидер отметил, что если на Западе что-то и предложат, то только в обмен на ресурсы или на проведение выгодного для Запада политического курса.
"Не надо торопиться, делать хуже друг другу и пытаться как-то уйти в сторону друг от друга. Надо держаться вместе, особенно в это непростое время", - добавил Лукашенко.
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