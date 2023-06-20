https://ria.ru/20230620/gruziya-1879340237.html

Грузия "наелась" обещаниями Запада, заявил Лукашенко

Грузия "наелась" обещаниями Запада, заявил Лукашенко - РИА Новости, 20.06.2023

Грузия "наелась" обещаниями Запада, заявил Лукашенко

Грузия "наелась" обещаниями Запада и хочет вернуться на рынки постсоветских стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник на встрече с... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T13:33

2023-06-20T13:33

2023-06-20T13:33

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МИНСК, 20 июн – РИА Новости. Грузия "наелась" обещаниями Запада и хочет вернуться на рынки постсоветских стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник на встрече с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ, его слова цитирует официальный сайт президента Белоруссии. "Пример Грузии. Вы видите некое изменение их политики: они наелись западных обещаний и прочего и хотят опять вернуться на наш рынок, потому что никто вас ни с молоком, ни с мясом, ни с вином на свои рынки не пустит. Рынки давно поделены, и за них идет жесткая драка. И это второе, почему мы должны держаться вместе. Это наш освоенный рынок", - заявил Лукашенко. Белорусский лидер отметил, что если на Западе что-то и предложат, то только в обмен на ресурсы или на проведение выгодного для Запада политического курса. "Не надо торопиться, делать хуже друг другу и пытаться как-то уйти в сторону друг от друга. Надо держаться вместе, особенно в это непростое время", - добавил Лукашенко.

https://ria.ru/20230620/odkb-1879323549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, белоруссия, александр лукашенко, одкб