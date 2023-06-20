https://ria.ru/20230620/grad-1879277500.html
Российский "Град" уничтожил скопление противника в районе Белогоровки
Российский "Град" уничтожил скопление противника в районе Белогоровки - РИА Новости, 20.06.2023
Российский "Град" уничтожил скопление противника в районе Белогоровки
Расчет РСЗО БМ-21 "Град" ударил по скоплению украинских войск в районе населенного пункта Белогоровка в Луганской Народной Республике, сообщает корреспондент... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T09:09
2023-06-20T09:09
2023-06-20T10:44
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
апты алаудинов
вооруженные силы украины
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879279207_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a0aa672b791aae17a0a0cdf0c01e4cb8.jpg
ЛУГАНСК, 20 июн — РИА Новости. Расчет РСЗО БМ-21 "Град" ударил по скоплению украинских войск в районе населенного пункта Белогоровка в Луганской Народной Республике, сообщает корреспондент РИА Новости. "Находимся в активной обороне, сдерживаем войска ВСУ, которые периодически пытаются пробиться, сделать прорыв. Наша задача — это уничтожение техники ВСУ, живой силы, а также предотвращать ротацию и подвоз боеприпасов", — рассказал журналистам боец российской группировки войск "Юг" с позывным Галыч. Удар корректировался с беспилотника. Собеседник агентства уточнил, что в расчете работают добровольцы, которые находятся в зоне военной операции уже почти год.В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке на Кременном направлении в Донбассе, отодвинув украинские войска на полтора километра. По словам Алаудинова, на данном направлении Киев несет большие потери. Бои за Белогоровку продолжаются.
https://ria.ru/20230620/kontrnastup-1879197698.html
луганская народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879279207_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e8ec9b9dbe801592bf62e0c29919a2f9.jpg
Уничтожение противника в районе Белогоровки расчетом РСЗО "Град"
Расчет РСЗО БМ-21 "Град" уничтожил скопление противника в районе Белогоровки в ЛНР.
2023-06-20T09:09
true
PT1M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, апты алаудинов, вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
Российский "Град" уничтожил скопление противника в районе Белогоровки
Российский "Град" уничтожил скопление противника в районе Белогоровки с помощью дрона