https://ria.ru/20230620/grad-1879277500.html

Российский "Град" уничтожил скопление противника в районе Белогоровки

Российский "Град" уничтожил скопление противника в районе Белогоровки - РИА Новости, 20.06.2023

Российский "Град" уничтожил скопление противника в районе Белогоровки

Расчет РСЗО БМ-21 "Град" ударил по скоплению украинских войск в районе населенного пункта Белогоровка в Луганской Народной Республике, сообщает корреспондент... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T09:09

2023-06-20T09:09

2023-06-20T10:44

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

апты алаудинов

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 20 июн — РИА Новости. Расчет РСЗО БМ-21 "Град" ударил по скоплению украинских войск в районе населенного пункта Белогоровка в Луганской Народной Республике, сообщает корреспондент РИА Новости. "Находимся в активной обороне, сдерживаем войска ВСУ, которые периодически пытаются пробиться, сделать прорыв. Наша задача — это уничтожение техники ВСУ, живой силы, а также предотвращать ротацию и подвоз боеприпасов", — рассказал журналистам боец российской группировки войск "Юг" с позывным Галыч. Удар корректировался с беспилотника. Собеседник агентства уточнил, что в расчете работают добровольцы, которые находятся в зоне военной операции уже почти год.В начале мая помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов заявил, что бойцы спецназа "Ахмат" и "Южной" группировки войск зашли в промзону мелового производства в Белогоровке на Кременном направлении в Донбассе, отодвинув украинские войска на полтора километра. По словам Алаудинова, на данном направлении Киев несет большие потери. Бои за Белогоровку продолжаются.

https://ria.ru/20230620/kontrnastup-1879197698.html

луганская народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение противника в районе Белогоровки расчетом РСЗО "Град" Расчет РСЗО БМ-21 "Град" уничтожил скопление противника в районе Белогоровки в ЛНР. 2023-06-20T09:09 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, апты алаудинов, вооруженные силы украины, луганская народная республика