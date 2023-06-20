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Совфед рассмотрит доклад о защите госсуверенитета в условиях спецоперации - РИА Новости, 20.06.2023
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18:04 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/gossuverenitet-1879416241.html
Совфед рассмотрит доклад о защите госсуверенитета в условиях спецоперации
Совфед рассмотрит доклад о защите госсуверенитета в условиях спецоперации - РИА Новости, 20.06.2023
Совфед рассмотрит доклад о защите госсуверенитета в условиях спецоперации
На заседании Совфеда в среду будет представлен доклад о защите госсуверенитета РФ в условиях спецоперации, сообщил РИА Новости глава профильной комиссии Совфеда РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T18:04
2023-06-20T18:04
политика
совет федерации рф
андрей климов
россия
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. На заседании Совфеда в среду будет представлен доклад о защите госсуверенитета РФ в условиях спецоперации, сообщил РИА Новости глава профильной комиссии Совфеда Андрей Климов. "Этот вопрос включен в повестку заседания Совфеда на среду", - сказал политик. По словам Климова, он выступит с докладом "об особенностях защиты госсуверенитета РФ в 2022-2023 годах, в период проведения специальной военной операции". Сенатор напомнил, что анонсировал подготовку доклада в конце прошлого года.
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политика, совет федерации рф, андрей климов, россия
Политика, Совет Федерации РФ, Андрей Климов, Россия
Совфед рассмотрит доклад о защите госсуверенитета в условиях спецоперации

Совфед рассмотрит доклад о защите госсуверенитета в условиях спецоперации 21 июня

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. На заседании Совфеда в среду будет представлен доклад о защите госсуверенитета РФ в условиях спецоперации, сообщил РИА Новости глава профильной комиссии Совфеда Андрей Климов.
«
"Этот вопрос включен в повестку заседания Совфеда на среду", - сказал политик.
По словам Климова, он выступит с докладом "об особенностях защиты госсуверенитета РФ в 2022-2023 годах, в период проведения специальной военной операции".
Сенатор напомнил, что анонсировал подготовку доклада в конце прошлого года.
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