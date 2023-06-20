https://ria.ru/20230620/gossuverenitet-1879416241.html

Совфед рассмотрит доклад о защите госсуверенитета в условиях спецоперации

Совфед рассмотрит доклад о защите госсуверенитета в условиях спецоперации - РИА Новости, 20.06.2023

Совфед рассмотрит доклад о защите госсуверенитета в условиях спецоперации

На заседании Совфеда в среду будет представлен доклад о защите госсуверенитета РФ в условиях спецоперации, сообщил РИА Новости глава профильной комиссии Совфеда РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T18:04

2023-06-20T18:04

2023-06-20T18:04

политика

совет федерации рф

андрей климов

россия

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. На заседании Совфеда в среду будет представлен доклад о защите госсуверенитета РФ в условиях спецоперации, сообщил РИА Новости глава профильной комиссии Совфеда Андрей Климов. "Этот вопрос включен в повестку заседания Совфеда на среду", - сказал политик. По словам Климова, он выступит с докладом "об особенностях защиты госсуверенитета РФ в 2022-2023 годах, в период проведения специальной военной операции". Сенатор напомнил, что анонсировал подготовку доклада в конце прошлого года.

https://ria.ru/20230519/samodostatochnost-1872960676.html

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политика, совет федерации рф, андрей климов, россия