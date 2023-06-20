https://ria.ru/20230620/gorilla-1879348893.html
Калужские власти прокомментировали "нападение" аниматора-гориллы на женщину
Калужские власти прокомментировали "нападение" аниматора-гориллы на женщину - РИА Новости, 20.06.2023
Калужские власти прокомментировали "нападение" аниматора-гориллы на женщину
Пожилой женщине в Калуге, которая испугалась аниматора в костюме гориллы, не вызывали скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T13:57
2023-06-20T13:57
2023-06-20T13:57
происшествия
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Пожилой женщине в Калуге, которая испугалась аниматора в костюме гориллы, не вызывали скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава. Об инциденте на Театральной площади в Калуге местные соцсети и СМИ, в частности, калужское издание "Знамя", написали еще в середине мая, опубликовав видео: на кадрах аниматор в костюме гориллы, большого роста, не торопясь, бежит за пожилой женщиной, та убегает в страхе и падает. К ней бросаются прохожие. "Горилла" растерянно отворачивается. В последние два дня видео приобрело большой резонанс. В соцсетях стали отмечать, что испугавшейся вызвали скорую помощь, и ее увезли в больницу с инсультом. "Скорую помощь по данному случаю никто не вызывал", - сообщили областном минздраве. В министерстве не уточнили, обращалась ли женщина в медучреждение самостоятельно после инцидента. Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что "инсульта не было". РИА Новости не располагает комментарием УМВД по Калужской области о том, поступала ли какая-то жалоба после встречи женщины с аниматором-гориллой. В прокуратуре области РИА Новости сказали, что ведомство не занимается проверкой инцидента.
https://ria.ru/20230313/animator-1857482517.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калужская область
Происшествия, Калужская область
Калужские власти прокомментировали "нападение" аниматора-гориллы на женщину
Калужский минздрав: женщине, испугавшейся аниматора в костюме гориллы, не вызывали скорую
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июн – РИА Новости. Пожилой женщине в Калуге, которая испугалась аниматора в костюме гориллы, не вызывали скорую помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Об инциденте на Театральной площади в Калуге местные соцсети и СМИ, в частности, калужское издание "Знамя", написали еще в середине мая, опубликовав видео: на кадрах аниматор в костюме гориллы, большого роста, не торопясь, бежит за пожилой женщиной, та убегает в страхе и падает. К ней бросаются прохожие. "Горилла" растерянно отворачивается. В последние два дня видео приобрело большой резонанс. В соцсетях стали отмечать, что испугавшейся вызвали скорую помощь, и ее увезли в больницу с инсультом.
"Скорую помощь по данному случаю никто не вызывал", - сообщили областном минздраве. В министерстве не уточнили, обращалась ли женщина в медучреждение самостоятельно после инцидента.
Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что "инсульта не было".
РИА Новости не располагает комментарием УМВД по Калужской области
о том, поступала ли какая-то жалоба после встречи женщины с аниматором-гориллой. В прокуратуре области РИА Новости сказали, что ведомство не занимается проверкой инцидента.
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