https://ria.ru/20230620/golodomor-1879456809.html

В Словакии приняли резолюцию о признании "голодомора" геноцидом

В Словакии приняли резолюцию о признании "голодомора" геноцидом - РИА Новости, 20.06.2023

В Словакии приняли резолюцию о признании "голодомора" геноцидом

Депутаты словацкого парламента во вторник приняли резолюцию о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом, следует из материалов,... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T22:56

2023-06-20T22:56

2023-06-20T22:56

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голодомор

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БРАТИСЛАВА, 20 июн - РИА Новости. Депутаты словацкого парламента во вторник приняли резолюцию о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом, следует из материалов, опубликованных по итогам заседания. На официальном сайте парламента Словакии сообщается, что принятие данной резолюции поддержали 84 депутата из 113 присутствовавших на заседании. "В резолюции говорится о том, что голодомор был связан с умыслом уничтожить группу людей, умышленно установив такие условия для жизни, которые должны были привести к их физическому уничтожению", - говорится в сообщении словацкого издания teraz.sk.Помимо этого, по данным портала, депутаты выразили сожаление по поводу событий, которые сейчас происходят на территории Украины.

https://ria.ru/20230328/genotsid-1861405388.html

словакия

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, словакия, украина, голодомор