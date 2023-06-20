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В Словакии приняли резолюцию о признании "голодомора" геноцидом - РИА Новости, 20.06.2023
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22:56 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/golodomor-1879456809.html
В Словакии приняли резолюцию о признании "голодомора" геноцидом
В Словакии приняли резолюцию о признании "голодомора" геноцидом - РИА Новости, 20.06.2023
В Словакии приняли резолюцию о признании "голодомора" геноцидом
Депутаты словацкого парламента во вторник приняли резолюцию о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом, следует из материалов,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T22:56
2023-06-20T22:56
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БРАТИСЛАВА, 20 июн - РИА Новости. Депутаты словацкого парламента во вторник приняли резолюцию о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом, следует из материалов, опубликованных по итогам заседания. На официальном сайте парламента Словакии сообщается, что принятие данной резолюции поддержали 84 депутата из 113 присутствовавших на заседании. &quot;В резолюции говорится о том, что голодомор был связан с умыслом уничтожить группу людей, умышленно установив такие условия для жизни, которые должны были привести к их физическому уничтожению&quot;, - говорится в сообщении словацкого издания teraz.sk.Помимо этого, по данным портала, депутаты выразили сожаление по поводу событий, которые сейчас происходят на территории Украины.
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в мире, словакия, украина, голодомор
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В Словакии приняли резолюцию о признании "голодомора" геноцидом

Парламент Словакии принял резолюцию о признании голодомора на Украине геноцидом

© AP Photo / Petr David JosekЗдание парламента в Братиславе
Здание парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Здание парламента в Братиславе. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 20 июн - РИА Новости. Депутаты словацкого парламента во вторник приняли резолюцию о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом, следует из материалов, опубликованных по итогам заседания.
На официальном сайте парламента Словакии сообщается, что принятие данной резолюции поддержали 84 депутата из 113 присутствовавших на заседании.
«

"В резолюции говорится о том, что голодомор был связан с умыслом уничтожить группу людей, умышленно установив такие условия для жизни, которые должны были привести к их физическому уничтожению", - говорится в сообщении словацкого издания teraz.sk.

Помимо этого, по данным портала, депутаты выразили сожаление по поводу событий, которые сейчас происходят на территории Украины.
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