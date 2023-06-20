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В Словакии приняли резолюцию о признании "голодомора" геноцидом
В Словакии приняли резолюцию о признании "голодомора" геноцидом - РИА Новости, 20.06.2023
В Словакии приняли резолюцию о признании "голодомора" геноцидом
Депутаты словацкого парламента во вторник приняли резолюцию о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом, следует из материалов,... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T22:56
2023-06-20T22:56
2023-06-20T22:56
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БРАТИСЛАВА, 20 июн - РИА Новости. Депутаты словацкого парламента во вторник приняли резолюцию о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом, следует из материалов, опубликованных по итогам заседания. На официальном сайте парламента Словакии сообщается, что принятие данной резолюции поддержали 84 депутата из 113 присутствовавших на заседании. "В резолюции говорится о том, что голодомор был связан с умыслом уничтожить группу людей, умышленно установив такие условия для жизни, которые должны были привести к их физическому уничтожению", - говорится в сообщении словацкого издания teraz.sk.Помимо этого, по данным портала, депутаты выразили сожаление по поводу событий, которые сейчас происходят на территории Украины.
https://ria.ru/20230328/genotsid-1861405388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, украина, голодомор
В мире, Словакия, Украина, Голодомор
В Словакии приняли резолюцию о признании "голодомора" геноцидом
Парламент Словакии принял резолюцию о признании голодомора на Украине геноцидом