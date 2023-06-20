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Сербия и Венгрия подписали договор о торговле газом - РИА Новости, 20.06.2023
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14:27 20.06.2023 (обновлено: 14:30 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/gaz-1879354862.html
Сербия и Венгрия подписали договор о торговле газом
Сербия и Венгрия подписали договор о торговле газом - РИА Новости, 20.06.2023
Сербия и Венгрия подписали договор о торговле газом
Власти Сербии и Венгрии подписали договор о создании совместного предприятия Serbhungas для торговли газом, прежде всего, на сербском рынке. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T14:27
2023-06-20T14:30
сербия
венгрия
белград (город)
александр вучич
петер сийярто
каталин новак
газпром
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БЕЛГРАД, 20 июн – РИА Новости. Власти Сербии и Венгрии подписали договор о создании совместного предприятия Serbhungas для торговли газом, прежде всего, на сербском рынке. Во вторник в поселке Палич на сербской территории близ венгерской границы проходит заседание Стратегического совета по сотрудничеству Сербии и Венгрии. В нем участвуют президенты двух стран Александр Вучич и Каталина Новак, премьеры Ана Брнабич и Виктор Орбан, а также члены правительств. Договор о создании совместного предприятия Serbhungas подписали директор госкомпании Србиягаз Душан Баятович и генеральный директор MVM Ласло Золтан. Правительство Сербии накануне выдало предварительное согласие на регистрацию компании Serbhungas для торговли газом на сербском рынке. Замглавы правительства и министр финансов Сербии Синиша Мали ранее рассказал о создании совместного предприятия госкомпанией "Србиягаз" и венгерской электроиндустрией MVM для совместной торговли газом на сербском рынке и его закупок за рубежом. В настоящее время крупнейшим поставщиком природного газа в Венгрию и единственным в Сербию является российский "Газпром". Осенью ожидается начало поставок сжиженного природного газа в Сербию и далее в Венгрию из терминалов в Греции через Болгарию по соединительному газопроводу Ниш-Димитровград. Баку также планирует до конца текущего года начать поставки газа в Венгрию и Сербию, как заявил в конце мая президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии 28-й международной выставки "Нефть и газ Каспия". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в марте в ходе визита в Белград заявил, что Венгрия и Сербия ведут подготовительную работу по увеличению в два раза мощности электросоединения между странами к 2028 году. Летом 2022 года он сообщил, что Сербия и Венгрия объединяют рынки электроэнергии и планируют к 2028 году нарастить мощность линий электропередачи. Глава венгерского МИД также отмечал, что Будапешт и Белград подписали соглашение, по которому, как и в прошлом году, часть газа, предназначенного для Сербии, будет храниться в хранилищах на территории Венгрии. В мае прошлого года сербский министр финансов Синиша Мали заявил, что власти Сербии договорились с руководством Венгрии о размещении в одном из ее хранилищ 500 миллионов кубометров газа, чтобы обеспечить стабильность снабжения зимой. По словам Сийярто, Сербия, как и в минувшем году, сможет размещать до 500 миллионов кубометров газа в венгерских хранилищах при подготовке к новому отопительному сезону.
https://ria.ru/20230619/gaz-1879255373.html
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сербия, венгрия, белград (город), александр вучич, петер сийярто, каталин новак, газпром
Сербия, Венгрия, Белград (город), Александр Вучич, Петер Сийярто, Каталин Новак, Газпром
Сербия и Венгрия подписали договор о торговле газом

Сербия и Венгрия подписали договор о создании совместного предприятия для торговли газом

© AP Photo / Aflred de MontesquiouГазовый завод
Газовый завод - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© AP Photo / Aflred de Montesquiou
Газовый завод. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 20 июн – РИА Новости. Власти Сербии и Венгрии подписали договор о создании совместного предприятия Serbhungas для торговли газом, прежде всего, на сербском рынке.
Во вторник в поселке Палич на сербской территории близ венгерской границы проходит заседание Стратегического совета по сотрудничеству Сербии и Венгрии. В нем участвуют президенты двух стран Александр Вучич и Каталина Новак, премьеры Ана Брнабич и Виктор Орбан, а также члены правительств.
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Договор о создании совместного предприятия Serbhungas подписали директор госкомпании Србиягаз Душан Баятович и генеральный директор MVM Ласло Золтан.
Правительство Сербии накануне выдало предварительное согласие на регистрацию компании Serbhungas для торговли газом на сербском рынке. Замглавы правительства и министр финансов Сербии Синиша Мали ранее рассказал о создании совместного предприятия госкомпанией "Србиягаз" и венгерской электроиндустрией MVM для совместной торговли газом на сербском рынке и его закупок за рубежом.
В настоящее время крупнейшим поставщиком природного газа в Венгрию и единственным в Сербию является российский "Газпром". Осенью ожидается начало поставок сжиженного природного газа в Сербию и далее в Венгрию из терминалов в Греции через Болгарию по соединительному газопроводу Ниш-Димитровград.
Баку также планирует до конца текущего года начать поставки газа в Венгрию и Сербию, как заявил в конце мая президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии 28-й международной выставки "Нефть и газ Каспия".
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в марте в ходе визита в Белград заявил, что Венгрия и Сербия ведут подготовительную работу по увеличению в два раза мощности электросоединения между странами к 2028 году. Летом 2022 года он сообщил, что Сербия и Венгрия объединяют рынки электроэнергии и планируют к 2028 году нарастить мощность линий электропередачи.
Глава венгерского МИД также отмечал, что Будапешт и Белград подписали соглашение, по которому, как и в прошлом году, часть газа, предназначенного для Сербии, будет храниться в хранилищах на территории Венгрии.
В мае прошлого года сербский министр финансов Синиша Мали заявил, что власти Сербии договорились с руководством Венгрии о размещении в одном из ее хранилищ 500 миллионов кубометров газа, чтобы обеспечить стабильность снабжения зимой. По словам Сийярто, Сербия, как и в минувшем году, сможет размещать до 500 миллионов кубометров газа в венгерских хранилищах при подготовке к новому отопительному сезону.
 
СербияВенгрияБелград (город)Александр ВучичПетер СийяртоКаталин НовакГазпром
 
 
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