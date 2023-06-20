https://ria.ru/20230620/gaz-1879354862.html

Сербия и Венгрия подписали договор о торговле газом

Сербия и Венгрия подписали договор о торговле газом - РИА Новости, 20.06.2023

Сербия и Венгрия подписали договор о торговле газом

Власти Сербии и Венгрии подписали договор о создании совместного предприятия Serbhungas для торговли газом, прежде всего, на сербском рынке. РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T14:27

2023-06-20T14:27

2023-06-20T14:30

сербия

венгрия

белград (город)

александр вучич

петер сийярто

каталин новак

газпром

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757159864_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_dcc960d0103d29a4a63ac75707c88f98.jpg

БЕЛГРАД, 20 июн – РИА Новости. Власти Сербии и Венгрии подписали договор о создании совместного предприятия Serbhungas для торговли газом, прежде всего, на сербском рынке. Во вторник в поселке Палич на сербской территории близ венгерской границы проходит заседание Стратегического совета по сотрудничеству Сербии и Венгрии. В нем участвуют президенты двух стран Александр Вучич и Каталина Новак, премьеры Ана Брнабич и Виктор Орбан, а также члены правительств. Договор о создании совместного предприятия Serbhungas подписали директор госкомпании Србиягаз Душан Баятович и генеральный директор MVM Ласло Золтан. Правительство Сербии накануне выдало предварительное согласие на регистрацию компании Serbhungas для торговли газом на сербском рынке. Замглавы правительства и министр финансов Сербии Синиша Мали ранее рассказал о создании совместного предприятия госкомпанией "Србиягаз" и венгерской электроиндустрией MVM для совместной торговли газом на сербском рынке и его закупок за рубежом. В настоящее время крупнейшим поставщиком природного газа в Венгрию и единственным в Сербию является российский "Газпром". Осенью ожидается начало поставок сжиженного природного газа в Сербию и далее в Венгрию из терминалов в Греции через Болгарию по соединительному газопроводу Ниш-Димитровград. Баку также планирует до конца текущего года начать поставки газа в Венгрию и Сербию, как заявил в конце мая президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии 28-й международной выставки "Нефть и газ Каспия". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в марте в ходе визита в Белград заявил, что Венгрия и Сербия ведут подготовительную работу по увеличению в два раза мощности электросоединения между странами к 2028 году. Летом 2022 года он сообщил, что Сербия и Венгрия объединяют рынки электроэнергии и планируют к 2028 году нарастить мощность линий электропередачи. Глава венгерского МИД также отмечал, что Будапешт и Белград подписали соглашение, по которому, как и в прошлом году, часть газа, предназначенного для Сербии, будет храниться в хранилищах на территории Венгрии. В мае прошлого года сербский министр финансов Синиша Мали заявил, что власти Сербии договорились с руководством Венгрии о размещении в одном из ее хранилищ 500 миллионов кубометров газа, чтобы обеспечить стабильность снабжения зимой. По словам Сийярто, Сербия, как и в минувшем году, сможет размещать до 500 миллионов кубометров газа в венгерских хранилищах при подготовке к новому отопительному сезону.

https://ria.ru/20230619/gaz-1879255373.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230619/gaz-1879055146.html

сербия

венгрия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сербия, венгрия, белград (город), александр вучич, петер сийярто, каталин новак, газпром