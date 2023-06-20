Сербия и Венгрия подписали договор о торговле газом
Сербия и Венгрия подписали договор о создании совместного предприятия для торговли газом
© AP Photo / Aflred de MontesquiouГазовый завод
© AP Photo / Aflred de Montesquiou
Газовый завод. Архивное фото
БЕЛГРАД, 20 июн – РИА Новости. Власти Сербии и Венгрии подписали договор о создании совместного предприятия Serbhungas для торговли газом, прежде всего, на сербском рынке.
Во вторник в поселке Палич на сербской территории близ венгерской границы проходит заседание Стратегического совета по сотрудничеству Сербии и Венгрии. В нем участвуют президенты двух стран Александр Вучич и Каталина Новак, премьеры Ана Брнабич и Виктор Орбан, а также члены правительств.
Договор о создании совместного предприятия Serbhungas подписали директор госкомпании Србиягаз Душан Баятович и генеральный директор MVM Ласло Золтан.
Правительство Сербии накануне выдало предварительное согласие на регистрацию компании Serbhungas для торговли газом на сербском рынке. Замглавы правительства и министр финансов Сербии Синиша Мали ранее рассказал о создании совместного предприятия госкомпанией "Србиягаз" и венгерской электроиндустрией MVM для совместной торговли газом на сербском рынке и его закупок за рубежом.
Баку также планирует до конца текущего года начать поставки газа в Венгрию и Сербию, как заявил в конце мая президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии 28-й международной выставки "Нефть и газ Каспия".
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в марте в ходе визита в Белград заявил, что Венгрия и Сербия ведут подготовительную работу по увеличению в два раза мощности электросоединения между странами к 2028 году. Летом 2022 года он сообщил, что Сербия и Венгрия объединяют рынки электроэнергии и планируют к 2028 году нарастить мощность линий электропередачи.
Глава венгерского МИД также отмечал, что Будапешт и Белград подписали соглашение, по которому, как и в прошлом году, часть газа, предназначенного для Сербии, будет храниться в хранилищах на территории Венгрии.
В мае прошлого года сербский министр финансов Синиша Мали заявил, что власти Сербии договорились с руководством Венгрии о размещении в одном из ее хранилищ 500 миллионов кубометров газа, чтобы обеспечить стабильность снабжения зимой. По словам Сийярто, Сербия, как и в минувшем году, сможет размещать до 500 миллионов кубометров газа в венгерских хранилищах при подготовке к новому отопительному сезону.