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СМИ: в Киеве демонтировали бюст Юрия Гагарина - РИА Новости, 20.06.2023
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07:24 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/gagarin-1879270820.html
СМИ: в Киеве демонтировали бюст Юрия Гагарина
СМИ: в Киеве демонтировали бюст Юрия Гагарина - РИА Новости, 20.06.2023
СМИ: в Киеве демонтировали бюст Юрия Гагарина
Бюст первого космонавта планеты, Героя Советского Союза Юрия Гагарина демонтировали во дворе в Киеве, сообщило местное издание "Наш Киев". РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T07:24
2023-06-20T07:24
в мире
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юрий гагарин (космонавт)
сергей лавров
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Бюст первого космонавта планеты, Героя Советского Союза Юрия Гагарина демонтировали во дворе в Киеве, сообщило местное издание "Наш Киев". "В Дарницком районе Киева демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина", - указывает издание. Отмечается, что бюст Гагарина находился во дворе центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи Дарницкого района на улице Юрия Пасхалина. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, украина, киев, россия, юрий гагарин (космонавт), сергей лавров
В мире, Украина, Киев, Россия, Юрий Гагарин (космонавт), Сергей Лавров
СМИ: в Киеве демонтировали бюст Юрия Гагарина

"Наш Киев": в Киеве демонтировали бюст первого космонавта Юрия Гагарина

© РИА НовостиВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Бюст первого космонавта планеты, Героя Советского Союза Юрия Гагарина демонтировали во дворе в Киеве, сообщило местное издание "Наш Киев".
«
"В Дарницком районе Киева демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина", - указывает издание.
Отмечается, что бюст Гагарина находился во дворе центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи Дарницкого района на улице Юрия Пасхалина.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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В миреУкраинаКиевРоссияЮрий Гагарин (космонавт)Сергей Лавров
 
 
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