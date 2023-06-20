https://ria.ru/20230620/fts-1879272050.html

ФТС не планирует возвращаться к публикации таможенной статистики

ФТС не планирует возвращаться к публикации таможенной статистики - РИА Новости, 20.06.2023

ФТС не планирует возвращаться к публикации таможенной статистики

Федеральная таможенная служба (ФТС) в ближайшей перспективе не вернется к публикации таможенной статистики, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T07:50

2023-06-20T07:50

2023-06-20T07:51

пмэф-2023

руслан давыдов

федеральная таможенная служба (фтс россии)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) в ближайшей перспективе не вернется к публикации таможенной статистики, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов. "Против нас идет настоящая экономическая война, поэтому подыгрывать и карты свои раскрывать в ближайшей перспективе смысла мы не видим", - сказал он. Ведомство перестало обнародовать данные таможенной статистики весной 2022 года.

https://ria.ru/20230620/torgovlya-1879265502.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), экономика