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ФТС не планирует возвращаться к публикации таможенной статистики - РИА Новости, 20.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
07:50 20.06.2023 (обновлено: 07:51 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/fts-1879272050.html
ФТС не планирует возвращаться к публикации таможенной статистики
ФТС не планирует возвращаться к публикации таможенной статистики - РИА Новости, 20.06.2023
ФТС не планирует возвращаться к публикации таможенной статистики
Федеральная таможенная служба (ФТС) в ближайшей перспективе не вернется к публикации таможенной статистики, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T07:50
2023-06-20T07:51
пмэф-2023
руслан давыдов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) в ближайшей перспективе не вернется к публикации таможенной статистики, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов. "Против нас идет настоящая экономическая война, поэтому подыгрывать и карты свои раскрывать в ближайшей перспективе смысла мы не видим", - сказал он. Ведомство перестало обнародовать данные таможенной статистики весной 2022 года.
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руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), экономика
ПМЭФ-2023, Руслан Давыдов, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Экономика
ФТС не планирует возвращаться к публикации таможенной статистики

Врио главы ФТС Давыдов сообщил об отсутствии планов возвращаться к публикации статистики

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов
Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) в ближайшей перспективе не вернется к публикации таможенной статистики, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов.
"Против нас идет настоящая экономическая война, поэтому подыгрывать и карты свои раскрывать в ближайшей перспективе смысла мы не видим", - сказал он.
Временно исполняющий обязанности руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС России) Руслан Давыдов на ПМЭФ-2023 у стенда РИА Новости
В ФТС назвали страны, заместившие ЕС во внешней торговле России
Вчера, 05:10
Ведомство перестало обнародовать данные таможенной статистики весной 2022 года.
 
ПМЭФ-2023Руслан ДавыдовФедеральная таможенная служба (ФТС России)Экономика
 
 
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