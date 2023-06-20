https://ria.ru/20230620/fts-1879272050.html
ФТС не планирует возвращаться к публикации таможенной статистики
ФТС не планирует возвращаться к публикации таможенной статистики - РИА Новости, 20.06.2023
ФТС не планирует возвращаться к публикации таможенной статистики
Федеральная таможенная служба (ФТС) в ближайшей перспективе не вернется к публикации таможенной статистики, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T07:50
2023-06-20T07:50
2023-06-20T07:51
пмэф-2023
руслан давыдов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июн - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) в ближайшей перспективе не вернется к публикации таможенной статистики, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ временно исполняющий обязанности главы ведомства Руслан Давыдов. "Против нас идет настоящая экономическая война, поэтому подыгрывать и карты свои раскрывать в ближайшей перспективе смысла мы не видим", - сказал он. Ведомство перестало обнародовать данные таможенной статистики весной 2022 года.
https://ria.ru/20230620/torgovlya-1879265502.html
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руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии), экономика
ПМЭФ-2023, Руслан Давыдов, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Экономика
ФТС не планирует возвращаться к публикации таможенной статистики
Врио главы ФТС Давыдов сообщил об отсутствии планов возвращаться к публикации статистики