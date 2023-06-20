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СМИ: ЕС готовит пакет помощи Украине в размере около 50 миллиардов евро - РИА Новости, 20.06.2023
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03:59 20.06.2023 (обновлено: 08:35 20.06.2023)
https://ria.ru/20230620/evrosoyuz-1879263470.html
СМИ: ЕС готовит пакет помощи Украине в размере около 50 миллиардов евро
СМИ: ЕС готовит пакет помощи Украине в размере около 50 миллиардов евро - РИА Новости, 20.06.2023
СМИ: ЕС готовит пакет помощи Украине в размере около 50 миллиардов евро
Евросоюз готовит пакет финансовой помощи для Украины в размере около 50 миллиардов евро, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T03:59
2023-06-20T08:35
евросоюз
украина
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Евросоюз готовит пакет финансовой помощи для Украины в размере около 50 миллиардов евро, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.&quot;По словам источников, знакомых с планом, предложение от Еврокомиссии, исполнительного органа ЕС, поможет финансировать текущие расходы правительства Украины и оплачивать приоритеты срочного восстановления&quot;, — говорится в сообщении.О выделении средств планируется объявить во вторник, при этом план еще могут изменить.По словам источников, ЕК хочет избежать обременительного инструмента восстановления для Украины и предложит помощь в виде грантов, льготных кредитов и гарантий.План должен будет финансироваться за счет взносов государств-членов, а не рыночных займов. Как заявили источники, пакет призван объединить помощь, направляемую на выплаты зарплат, пенсий и финансирование некоторых госуслуг, с расходами, связанными с восстановлением основной инфраструктуры.В начале июня министерство финансов Украины сообщило, что с начала 2023 года в госбюджет страны поступило 26,5 миллиарда долларов, из них более 19 миллиардов долларов составляют кредиты и гранты от международных финансовых организаций.Как сообщал в начале апреля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале 2023 года смогла покрыть только 60% расходов.
https://ria.ru/20230616/germaniya-1878552778.html
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евросоюз, украина, еврокомиссия, в мире
Евросоюз, Украина, Еврокомиссия, В мире
СМИ: ЕС готовит пакет помощи Украине в размере около 50 миллиардов евро

Bloomberg: ЕС готовит пакет финансовой помощи Украине в размере около 50 миллиардов евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Евросоюз готовит пакет финансовой помощи для Украины в размере около 50 миллиардов евро, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.
«

"По словам источников, знакомых с планом, предложение от Еврокомиссии, исполнительного органа ЕС, поможет финансировать текущие расходы правительства Украины и оплачивать приоритеты срочного восстановления", — говорится в сообщении.

О выделении средств планируется объявить во вторник, при этом план еще могут изменить.
По словам источников, ЕК хочет избежать обременительного инструмента восстановления для Украины и предложит помощь в виде грантов, льготных кредитов и гарантий.
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План должен будет финансироваться за счет взносов государств-членов, а не рыночных займов. Как заявили источники, пакет призван объединить помощь, направляемую на выплаты зарплат, пенсий и финансирование некоторых госуслуг, с расходами, связанными с восстановлением основной инфраструктуры.
В начале июня министерство финансов Украины сообщило, что с начала 2023 года в госбюджет страны поступило 26,5 миллиарда долларов, из них более 19 миллиардов долларов составляют кредиты и гранты от международных финансовых организаций.
Как сообщал в начале апреля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале 2023 года смогла покрыть только 60% расходов.
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