https://ria.ru/20230620/eskalatory-1879284281.html
Бочкарев: на пересадке на станции метро "Авиамоторная" монтируют эскалаторы
Бочкарев: на пересадке на станции метро "Авиамоторная" монтируют эскалаторы - РИА Новости, 20.06.2023
Бочкарев: на пересадке на станции метро "Авиамоторная" монтируют эскалаторы
На пересадке со станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) на одноименную станцию Калининской ветки ведется монтаж четырех эскалаторов, сообщил... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T10:01
2023-06-20T10:01
2023-06-20T10:01
андрей бочкарев
москва
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. На пересадке со станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) на одноименную станцию Калининской ветки ведется монтаж четырех эскалаторов, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Эскалаторы длиной 40 метров позволят пассажирам спуститься из распределительного зала "Авиамоторной" БКЛ в подземный переход, ведущий на станцию желтой ветки. К установке подъемных механизмов уже приступили, параллельно идут такелажные работы – оборудование эскалаторов спускают в котлован строящейся пересадки и подают к месту монтажа", – приводит пресс-служба столичного стройкомплекса его слова.Как отмечается в сообщении, в наклонном ходе эскалаторов уже полностью выполнены отделочные работы.Станция Большого кольца "Авиамоторная" введена в эксплуатацию в марте 2020 года и временно функционировала в составе Некрасовской линии. С 1 марта 2023 года с полным открытием движения по Большой кольцевой линии она действует в составе БКЛ.
https://ria.ru/20230605/kuntsevskaya-1876163223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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андрей бочкарев, москва, городское хозяйство москвы
Андрей Бочкарев, Москва, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. На пересадке со станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) на одноименную станцию Калининской ветки ведется монтаж четырех эскалаторов, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев.
"Эскалаторы длиной 40 метров позволят пассажирам спуститься из распределительного зала "Авиамоторной" БКЛ в подземный переход, ведущий на станцию желтой ветки. К установке подъемных механизмов уже приступили, параллельно идут такелажные работы – оборудование эскалаторов спускают в котлован строящейся пересадки и подают к месту монтажа", – приводит пресс-служба столичного стройкомплекса его слова.
Как отмечается в сообщении, в наклонном ходе эскалаторов уже полностью выполнены отделочные работы.
Станция Большого кольца "Авиамоторная" введена в эксплуатацию в марте 2020 года и временно функционировала в составе Некрасовской линии. С 1 марта 2023 года с полным открытием движения по Большой кольцевой линии она действует в составе БКЛ.
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