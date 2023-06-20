https://ria.ru/20230620/eskalatory-1879284281.html

Бочкарев: на пересадке на станции метро "Авиамоторная" монтируют эскалаторы

Бочкарев: на пересадке на станции метро "Авиамоторная" монтируют эскалаторы - РИА Новости, 20.06.2023

Бочкарев: на пересадке на станции метро "Авиамоторная" монтируют эскалаторы

На пересадке со станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) на одноименную станцию Калининской ветки ведется монтаж четырех эскалаторов, сообщил... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T10:01

2023-06-20T10:01

2023-06-20T10:01

андрей бочкарев

москва

городское хозяйство москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588150811_0:147:3275:1989_1920x0_80_0_0_e4ca3072886dd4f9ae79451a2f5f1082.jpg

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. На пересадке со станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии метро (БКЛ) на одноименную станцию Калининской ветки ведется монтаж четырех эскалаторов, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев."Эскалаторы длиной 40 метров позволят пассажирам спуститься из распределительного зала "Авиамоторной" БКЛ в подземный переход, ведущий на станцию желтой ветки. К установке подъемных механизмов уже приступили, параллельно идут такелажные работы – оборудование эскалаторов спускают в котлован строящейся пересадки и подают к месту монтажа", – приводит пресс-служба столичного стройкомплекса его слова.Как отмечается в сообщении, в наклонном ходе эскалаторов уже полностью выполнены отделочные работы.Станция Большого кольца "Авиамоторная" введена в эксплуатацию в марте 2020 года и временно функционировала в составе Некрасовской линии. С 1 марта 2023 года с полным открытием движения по Большой кольцевой линии она действует в составе БКЛ.

https://ria.ru/20230605/kuntsevskaya-1876163223.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей бочкарев, москва, городское хозяйство москвы