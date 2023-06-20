https://ria.ru/20230620/elektrosuda-1879452440.html

Президент Sitronics Group участвовал в запуске первых электросудов в Москве

Президент Sitronics Group участвовал в запуске первых электросудов в Москве - РИА Новости, 20.06.2023

Президент Sitronics Group участвовал в запуске первых электросудов в Москве

Запуск регулярного речного маршрута электрических судов состоялся во вторник в Москве. Инновационные суда начали возить пассажиров по маршруту "Киевский" –... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T21:57

2023-06-20T21:57

2023-06-20T21:57

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МОСКВА, 20 июн - пресс-служба Sitronics Group. Запуск регулярного речного маршрута электрических судов состоялся во вторник в Москве. Инновационные суда начали возить пассажиров по маршруту "Киевский" – "Сердце столицы". Они построены судоверфью Emperium (входит в Sitronics Group) по заказу подрядчика проекта АО "Водоходъ. Пассажирский порт".В торжественном запуске приняли участие президент Российской Федерации Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.Во время мероприятия президент Sitronics Group Николай Пожидаев рассказал президенту Российской Федерации Владимиру Путину о том, что электросуда, которые начали работу на первом маршруте, появились благодаря заказу правительства Москвы на 21 судно в рамках 15-летнего сервисного контракта. Техническое задание предусматривало создание инновационного, удобного, легкого в эксплуатации и дизайнерского судна.Sitronics Group выполнила проект от создания документации до его воплощения. Для проекта разработаны и построены однопалубные электросуда длиной 22 метра, вмещающие до 50 пассажиров, включая места для маломобильных граждан. Суда работают на аккумуляторных батареях и имеют запас хода 70 километров, конструкция позволяет ходить в мелкобитом льду, что делает их пригодным для круглогодичной эксплуатации."Совместно с коллегами из Москвы в процессе реализации технического задания мы создали ряд решений, заложивших огромный потенциал на будущее, для развития электрических судов и регулярных перевозок внутри субъектов РФ. В частности, совместно с правительством Москвы, было разработано такое уникальное решение, как зарядка электросудна в процессе посадки и высадки пассажиров. Кроме того, в московском проекте были опробованы первые решения для ультрабыстрого заряда на воде, тоже уникальные, которые впоследствии потребуют стандартизации. Также мы готовим решение для автономного судовождения на реке", - отметил Николай Пожидаев.Сегодня большая часть речного прогулочного и пассажирского флота в России требует замены. Электросуда являются экологичной, комфортной и экономичной в обслуживании альтернативой для его поэтапного обновления."Для обслуживания растущего пассажиропотока мы готовы взять на себя разработку и строительство самых современных судов. Мы уже создаем типоряд судов для замены устаревшего флота, в том числе скоростного, на новые эффективные экологичные суда для развития внутреннего туризма и использования в качестве круизного, экскурсионного, городского и паромного транспорта. Сегодня в серийном производстве у нас уже находятся два типа судов: городские суда ледового класса для рек вместимостью 50 человек и прогулочные суда вместимостью 130 человек класса река-море", - подчеркнул Николай Пожидаев.Первое в стране серийное производство пассажирских электросудов запущено на судостроительной верфи Emperium в Ленинградской области. В производимой линейке представлено несколько типов судов: речные трамвайчики Ecobus, круизные однопалубные и двухпалубные Ecovolt и Ecocruiser, ведется разработка других моделей. Производимые компанией электрокатамараны модели Ecocruiser выходят на маршруты летом этого года в Нижнем Новгороде, Красноярске и Перми.В планах компании – запуск производства новых типов электросудов, разработка которых уже начата. В числе проектов прогулочное двухпалубное электросудно высокой вместимости до 200 пассажиров и круизное судно с комфортабельными каютами для больших озерных акваторий и длинных маршрутов.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пресс-релизы